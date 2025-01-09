动画软件 - 最热门应用 - 巴布亚新几内亚

Vyond

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毫不费力即可获得专业结果。在几秒钟内制作引人入胜的视频。 Vyond 是一个由人工智能驱动的视频创作平台，让视频制作工作室的力量（从脚本编写到成品视频）触手可及。使用业界首款基于 AI 的生成式脚本和视频创建器 Vyond Go，通过简单的文本提示即可立即创建粗剪视频。然后使用我们强大的拖放视频创建器 Vyond Studio 来编辑这些视频或借助数千个预制角色、模板和背景创建原创视频。 Vyond 旨在帮助您更好地沟通。轻松高效地创建专业视频，提升您的业务沟通水平。通过与任何行业和工作角色相关的引人入胜的视频来吸引当今心烦意乱的利益相关者的注意力。请放心，您的数据在我们为企业构建的平台中是安全的，该平台已通过 ISO 27001 认证（适用于所有地点和用例），并且符合 GDPR 和 CCPA 标准。 Vyond Go：人工智能驱动的脚本和视频创建器我们使用 Vyond Go 将视频创建从简单变为即时。输入提示或放入预先存在的内容中即可立即创建脚本，并观看 Vyond 在几秒钟内创建视频。使用我们简单的基于文本的编辑器快速完善您的视频，然后按原样部署您的视频或将其放入 Vyond Studio 中进行微调。 Vyond Studio：强大的拖放式视频创建器通过我们强大的拖放式、基于时间线的视频创建器获得完整的视频创建和编辑功能。数百个预制模板、40,000 多个道具和功能齐全的角色创建器提供了细节和相关性，可以构建任何行业或用例所需的精确视频。