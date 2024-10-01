动画软件 - 最热门应用 - 纳米比亚

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创建动画软件是为了从视觉文件生成移动图形。根据应用程序，用户可以制作各种类型的图形动画，包括 2D、3D、手绘或计算机生成的图像。这些程序通常允许添加音乐和其他效果。动画软件可以与绘图、视频编辑或 3D 建模软件集成。艺术家和自由职业者可以结合使用顶级免费视频编辑和动画软件，在预算内制作动画。
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Animaker
animaker.com
Animaker 正在颠覆公司通过 DIY 专业直播和/或动画视频在几分钟内培训、教学、激励、销售、交流、查看和分发内容的方式。 Visa、强生、葛兰素史克、麦当劳、戴尔科技等公司在 220 个国家/地区拥有 1500 万用户。无需技术专业知识，即可在几分钟内快速创建专业的 4k 质量视频（动画或直播），用于入职、营销、品牌推广、简化复杂概念等，使公司能够轻松适应市场变化，创造竞争优势。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一个一体化品牌平台，为用户提供最好的在线工具，让他们以最少的时间和精力创建高质量的视频、图形设计、徽标、模型和网站。与在线徽标制作者一起开始创建过程，无需聘请设计团队即可打造独特且令人难忘的品牌。该工具允许您根据不同需求制作高分辨率的自定义徽标，只需点击几下即可下载。使用逼真的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的即用型模型模板库中，选择您最喜欢的模板，上传文件，更改颜色，并获得高质量的视觉效果。视频编辑器允许您制作工作室品质的解释动画、徽标展示、简介、幻灯片和许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您所需要做的就是浏览视频模板库，选择您最喜欢的模板，直接...
Move.ai
move.ai
自由行动。发挥您的想象力。没有更多的西装，没有更多的限制。高保真动作捕捉变得简单。
Jitter
jitter.video
使用 Jitter 创建专业的动画内容。用它来设计品牌动画用户界面、视频、社交媒体帖子、网站、应用程序、徽标等。免费注册。
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI 是一个基于 AI（人工智能）的在线视频创作平台，使品牌和企业能够为社交媒体、广告、讲故事等创作引人入胜的视频。我们的技术可帮助您在几分钟内将脚本转换为引人入胜的视频。我们的使命是让任何人都能以最少的精力、时间和成本创建高质量的视频。
Vyond
vyond.com
毫不费力即可获得专业结果。在几秒钟内制作引人入胜的视频。 Vyond 是一个由人工智能驱动的视频创作平台，让视频制作工作室的力量（从脚本编写到成品视频）触手可及。使用业界首款基于 AI 的生成式脚本和视频创建器 Vyond Go，通过简单的文本提示即可立即创建粗剪视频。然后使用我们强大的拖放视频创建器 Vyond Studio 来编辑这些视频或借助数千个预制角色、模板和背景创建原创视频。 Vyond 旨在帮助您更好地沟通。轻松高效地创建专业视频，提升您的业务沟通水平。通过与任何行业和工作角色相关的引人入胜的视频来吸引当今心烦意乱的利益相关者的注意力。请放心，您的数据在我们为企业构建的平台中是安...
Biteable
biteable.com
与领先的在线视频制作者一起制作品牌视频。 Biteable 是创建简洁、引人入胜的品牌视频内容的领先解决方案。
Mango Animate
mangoanimate.com
芒果动画是一家致力于开发易用但功能强大的软件的科技公司，包括动画制作器、白板动画制作器、人物动画制作器和商业视频制作器。无需编程，每个人都可以使用 Mango Animate 的任何软件为所有行业（如教育、商业、技术等）制作精彩的视频。值得一提的是，Mango Animate的所有软件都附带终身免费版本，让所有用户都可以免费开始他们的视频之旅。
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio 是一款人工智能驱动的工具，允许用户自动编辑和创建图像。它提供了一系列旨在简化图像编辑过程的功能。 Canvas 功能使用户能够快速轻松地创建专业的产品照片，从而无需进行昂贵的拍摄。 Magic Eraser 允许用户通过简单地标记要删除的区域来删除图像中不需要的元素，然后可以下载这些区域。 背景橡皮擦功能会自动删除图像中的背景，强调主题并创建聚光灯效果。图像放大功能使用户能够在不影响质量的情况下放大图像，确保更好的分辨率和清晰度。 Imagine 允许用户使用文本描述创建图像，提供一种独特的方式来直观地表达想法和想法。 Photobooth 旨在利用人工智能技术...
PixCap
pixcap.com
Pixcap 是一个基于网络的设计平台，专为各种规模的品牌、初创公司和创意机构量身定制，使他们能够快速制作有影响力的 3D 品牌设计。事实证明，3D 元素在品牌、广告、产品演示和社交媒体内容中的集成比传统的平面设计更具吸引力，从而提高了品牌知名度，并将转化率显着提高了 40%。我们的使命是让每个人都能轻松创建专业级 3D 设计和视频。只需拖放所需的 3D 元素并对其进行自定义即可适合您的品牌审美。借助 Pixcap，您可以通过以下方式提升您的品牌： - 大型可定制 3D 资源库。 - 多样化的品牌模型套件 - 由人工智能驱动，从简单的文本或 2D 图像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的动...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易于使用的拖放式动画视频制作工具，适合初学者和专业人士，适用于任何行业和工作角色。创建专业品质的动画视频来吸引和教育观众。以快速且引人入胜的方式传达任何主题或消息，以吸引注意力并从人群中脱颖而出，而无需花费太多。简单直观：无论您是专业人士还是初学者，VideoScribe 的用户友好界面都使动画过程变得快速而简单。其拖放功能和直观的控件使您能够轻松地在画布上放置和操作元素，使创建过程变得流畅和愉快。专业品质：无需大量技术技能或昂贵的制作设备即可实现专业级动画。各种动画效果使任何内容都栩栩如生，为观众创造视觉上令人惊叹的动态体验。无限创造力：释放您的创造潜力，制作独...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
将 GSAP 视为动画界的瑞士军刀……但更好。它为 JavaScript 可以触及的任何内容（CSS 属性、画布库对象、SVG、通用对象等）提供动画效果，并解决了无数浏览器不一致的问题，所有这些都具有惊人的速度（比 jQuery 快 20 倍），包括自动 GPU 加速转换。有关详细信息，请参阅 https://gsap.com/why-gsap/。大多数其他库仅对 CSS 属性进行动画处理。另外，相比之下，它们的测序能力和运行时间控制就显得苍白无力。简而言之，GSAP 是地球上最强大的高性能动画库，这可能就是为什么每个主要广告网络都将其排除在文件大小计算之外并将其托管在其 CDN 上的原因。与...
Moovly
moovly.com
作为市场上最丰富的人工智能视频创建工具，Moovly 为您和您的组织提供在几分钟内创建专业视频或演示文稿所需的一切。 Moovly 的基于云/仅浏览器的解决方案专为企业设计，并凭借白标签等功能与您当前的工作流程无缝集成，将帮助您通过其审阅系统和共享库轻松与整个团队协作，并创建高质量、参与销售、学习与发展和内部沟通的营销视频。 Moovly 受到亚马逊、艾玛迪斯和拜耳等公司的信赖，其最强大的功能无疑是其人工智能驱动的自动视频生成。只需连接您的数据源或电子商务商店，只需点击几下即可生成数千个视频，并将它们推送到您首选的社交媒体平台以吸引大量受众。 Moovly 是与您的业务配合并帮助您实现所有目标...