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分析平台 - 最热门应用

分析平台有时称为商业智能 (BI) 平台，为企业提供了吸收、构建、探索和解释数据的综合工具包，揭示可操作的见解，从而增强决策并为业务战略提供信息。虽然其中一些平台需要 IT 参与来设置分析基础设施、集成基本数据源和数据准备，但其他平台则旨在供非技术用户轻松配置和使用，称为自助服务平台。 业务分析师、数据科学家和其他利益相关者可以利用这些平台来准备、建模和提炼数据，深入了解公司的日常运营并促进明智的决策。其作为分析平台的关键在于其提供端到端分析解决方案，包括五个关键组件：数据准备、数据建模、数据混合、数据可视化和见解交付。

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote是一个团队数据科学笔记本，支持实时协作、版本控制，用户可连接数据、分析和共享，便于数据科学工作。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics是一款自助式商业智能和数据分析软件，可以帮助用户可视化数据、生成报告和洞察数据。

Looker

Looker

looker.com

Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。

Grow

Grow

grow.com

Grow是一个无代码的商业智能平台，帮助组织通过整合数据处理、仓储和可视化，使每个人都能快速做出数据驱动的决策。

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT是一款聊天机器人应用程序，支持用户用自然语言提问数据，快速获取分析和管理数据的答案，并提供完整的上下文。

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase是一个开源商业智能平台，帮助用户快速分析数据、创建仪表板和生成报告，无需复杂编码。支持多种数据源。

Hex

Hex

hex.tech

Hex 是一个协作分析和数据科学平台，结合了代码笔记、数据应用和知识管理，方便使用和分享数据结果。

Observable

Observable

observablehq.com

可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。

Domo

Domo

domo.com

Domo是一款云原生数据平台，帮助企业整合、可视化和分析数据，以支持决策和优化业务流程。

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio是一个基于云的数据可视化平台，帮助用户轻松探索、分析和可视化数据，支持多种数据源连接。

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

DataSquirrel AI是一个自动化数据清洁和可视化的应用，帮助用户无技术背景下理解和分析数据，便于决策。

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

InsightBase是一个AI驱动的分析平台，用户可以用自然语言查询数据库，生成仪表板和报告，无需SQL技能。

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。

Mineo

Mineo

mineo.app

MINEO是一个平台，用于探索数据，构建和部署增强版Python笔记本，支持无代码小部件、SQL集成和版本控制。

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio是一款基于云的仪表板和报告工具，帮助组织跟踪绩效和做出数据驱动的决策，支持多种数据源集成。

datapine

datapine

datapine.com

DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics是一个数据探索平台，允许用户通过SQL进行分析，支持自助报告和数据集的灵活处理，适合数据分析师使用。

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData是一个云数据分析平台，帮助用户通过自助服务和实时分析来整合和探索数据，支持多种数据源和自定义仪表板。

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti是一款定性数据分析软件，支持文本、音频、视频等多种数据格式，适用于个人和团队分析非结构化数据。

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense是一个商业智能平台，将数据转化为可行见解，支持实时分析与可视化，适用于各种企业规模。

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade 是一款用于团队的高级分析工具，帮助分析师将大数据集转化为定制的预测洞察，并轻松分享发现。

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube是一款时间和费用跟踪应用，帮助个人和团队高效管理项目成本和支出，提供实时数据和报告。

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma是一个云端商业智能与分析平台，允许用户无需编码即可探索和分析数据，支持实时协作与数据可视化。

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx是一个低代码/无代码的数据分析平台，帮助用户收集、组织和分析数据，以便快速获得洞察，支持业绩提升。

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io是一个商业智能平台，帮助团队通过无代码查询构建器轻松构建报告、仪表板和数据可视化，支持多种数据库。

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy 是一款综合商业智能平台，提供数据分析、报告和仪表板功能，支持多种设备与数据源的集成。

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics 允许用户独立解答数据问题，无需频繁向技术团队请求，消除请求排队的烦恼。

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

BOLD BI是一个商业智能平台，提供嵌入式分析和可自定义仪表板，助力用户实时获取数据见解，提高决策效率。

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit是一个自动化数据讲故事平台，帮助用户从复杂的数据中提取洞察和机会，旨在简化数据理解过程。

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Ikigai是一款商业智能平台，帮助用户快速分析数据、生成预测并优化决策，以提升业务效率和投资回报率。

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly 是一个提升销售团队能力的平台，提供创建互动销售内容的工具，支持多媒体集成，简化客户互动和参与。

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato 是一个 AI 内容创作、协作和工作流管理平台，帮助个人和团队快速高效地创建和发布各类内容。

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube Analytics是一款无代码数据分析平台，帮助用户快速创建自定义数据和分析应用，简化数据管理和决策过程。

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

Composable Analytics是一款工具，可以将分析集成到业务工作流中，支持低代码和无代码的定制化体验。

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta是一款简化数据访问和分析的平台，支持多种复杂企业系统的数据集成，帮助用户快速获取洞察。

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Phocas软件是一款综合业务规划和分析平台，帮助企业实时分析财务数据和报告，简化预算及预测过程，提升决策效率。

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr是一款工具，帮助用户构建SQL数据库仪表板并设置警报，支持多种数据库并提供自定义功能。

Lightdash

Lightdash

lightdash.com

Lightdash是一个开源的数据分析与可视化平台，无需SQL，支持团队协作和与数据库的集成，适合各种规模的企业。

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream.io简化了对分析资产的访问，使用户能够将组织中的海量数据转化为可供团队操作的知识，从而影响业务成果。

Vertify

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vertify.com

Vertify 是一款业务自动化软件，帮助销售、市场和客户支持团队同步、清理和管理客户数据，提高团队协作与效率。

Imply

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imply.io

Imply是一个基于Apache Druid的实时分析数据库，帮助开发者构建互动数据应用，支持流数据和批量数据的无限扩展。

Luzmo

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luzmo.com

Luzmo是一个嵌入式分析平台，为SaaS公司提供可自定义的仪表板，支持数据可视化和AI查询，帮助快速开发分析功能。

Usermaven

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usermaven.com

Usermaven是一款无代码的隐私友好分析工具，帮助企业分析网站和产品用户行为，优化决策并促进业务增长。

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam是一款营销智能平台，利用机器学习和第一方数据，帮助品牌分析广告效果、预测营销收入和优化广告支出。

1010 Data

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1010data.com

1010数据是一个综合数据管理平台，集成和分析多个数据源，提供数据的统一视图和可视化，支持报告和应用程序开发。

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip是一款无代码数据工程解决方案，帮助用户整合数据源，进行ETL、数据仓储和转换，快速创建数据基础设施。

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene是一款决策智能平台，通过跨部门的可靠数据，为企业决策者提供AI推荐，帮助快速做出更好的决策。

Targit

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targit.com

塔吉特（Targit）是一个全面的商业智能平台，提供数据集成、可视化和分析工具，帮助企业做出基于数据的决策。

ClicData

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clicdata.com

ClicData是一款数据分析平台，提供数据集成、管理、可视化和分享功能，帮助用户利用实时数据进行决策和创建报告。

Toucan

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jointoucan.com

Toucan是一款客户导向的分析平台，帮助企业通过数据讲故事来提高参与度，支持无代码连接和可视化数据准备。

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Explo 是一款嵌入式仪表盘和报告解决方案，允许安全共享可定制的产品分析、项目报告和关键绩效指标，用户可自行编辑仪表盘和创建数据报告。

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