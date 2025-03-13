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分析平台有时称为商业智能 (BI) 平台，为企业提供了吸收、构建、探索和解释数据的综合工具包，揭示可操作的见解，从而增强决策并为业务战略提供信息。虽然其中一些平台需要 IT 参与来设置分析基础设施、集成基本数据源和数据准备，但其他平台则旨在供非技术用户轻松配置和使用，称为自助服务平台。 业务分析师、数据科学家和其他利益相关者可以利用这些平台来准备、建模和提炼数据，深入了解公司的日常运营并促进明智的决策。其作为分析平台的关键在于其提供端到端分析解决方案，包括五个关键组件：数据准备、数据建模、数据混合、数据可视化和见解交付。
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Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote是一个团队数据科学笔记本，支持实时协作、版本控制，用户可连接数据、分析和共享，便于数据科学工作。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商业智能和数据分析软件，可以帮助用户可视化数据、生成报告和洞察数据。
Looker
looker.com
Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。
Grow
grow.com
Grow是一个无代码的商业智能平台，帮助组织通过整合数据处理、仓储和可视化，使每个人都能快速做出数据驱动的决策。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT是一款聊天机器人应用程序，支持用户用自然语言提问数据，快速获取分析和管理数据的答案，并提供完整的上下文。
Metabase
metabase.com
Metabase是一个开源商业智能平台，帮助用户快速分析数据、创建仪表板和生成报告，无需复杂编码。支持多种数据源。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台，结合了代码笔记、数据应用和知识管理，方便使用和分享数据结果。
Observable
observablehq.com
可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。
Domo
domo.com
Domo是一款云原生数据平台，帮助企业整合、可视化和分析数据，以支持决策和优化业务流程。
Chartio
chartio.com
Chartio是一个基于云的数据可视化平台，帮助用户轻松探索、分析和可视化数据，支持多种数据源连接。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel AI是一个自动化数据清洁和可视化的应用，帮助用户无技术背景下理解和分析数据，便于决策。
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase是一个AI驱动的分析平台，用户可以用自然语言查询数据库，生成仪表板和报告，无需SQL技能。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
Mineo
mineo.app
MINEO是一个平台，用于探索数据，构建和部署增强版Python笔记本，支持无代码小部件、SQL集成和版本控制。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio是一款基于云的仪表板和报告工具，帮助组织跟踪绩效和做出数据驱动的决策，支持多种数据源集成。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一个数据探索平台，允许用户通过SQL进行分析，支持自助报告和数据集的灵活处理，适合数据分析师使用。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一个云数据分析平台，帮助用户通过自助服务和实时分析来整合和探索数据，支持多种数据源和自定义仪表板。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti是一款定性数据分析软件，支持文本、音频、视频等多种数据格式，适用于个人和团队分析非结构化数据。
Sisense
sisense.com
Sisense是一个商业智能平台，将数据转化为可行见解，支持实时分析与可视化，适用于各种企业规模。
Cascade
cascade.io
Cascade 是一款用于团队的高级分析工具，帮助分析师将大数据集转化为定制的预测洞察，并轻松分享发现。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款时间和费用跟踪应用，帮助个人和团队高效管理项目成本和支出，提供实时数据和报告。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一个云端商业智能与分析平台，允许用户无需编码即可探索和分析数据，支持实时协作与数据可视化。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx是一个低代码/无代码的数据分析平台，帮助用户收集、组织和分析数据，以便快速获得洞察，支持业绩提升。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 是一款综合商业智能平台，提供数据分析、报告和仪表板功能，支持多种设备与数据源的集成。
Holistics
holistics.io
Holistics 允许用户独立解答数据问题，无需频繁向技术团队请求，消除请求排队的烦恼。
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io是一个商业智能平台，帮助团队通过无代码查询构建器轻松构建报告、仪表板和数据可视化，支持多种数据库。
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一个商业智能平台，提供嵌入式分析和可自定义仪表板，助力用户实时获取数据见解，提高决策效率。
Nugit
nugit.co
Nugit是一个自动化数据讲故事平台，帮助用户从复杂的数据中提取洞察和机会，旨在简化数据理解过程。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai是一款商业智能平台，帮助用户快速分析数据、生成预测并优化决策，以提升业务效率和投资回报率。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly 是一个提升销售团队能力的平台，提供创建互动销售内容的工具，支持多媒体集成，简化客户互动和参与。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创作、协作和工作流管理平台，帮助个人和团队快速高效地创建和发布各类内容。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics是一款无代码数据分析平台，帮助用户快速创建自定义数据和分析应用，简化数据管理和决策过程。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Analytics是一款工具，可以将分析集成到业务工作流中，支持低代码和无代码的定制化体验。
Incorta
incorta.com
Incorta是一款简化数据访问和分析的平台，支持多种复杂企业系统的数据集成，帮助用户快速获取洞察。
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas软件是一款综合业务规划和分析平台，帮助企业实时分析财务数据和报告，简化预算及预测过程，提升决策效率。
Altair One
altairone.com
Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr是一款工具，帮助用户构建SQL数据库仪表板并设置警报，支持多种数据库并提供自定义功能。
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io简化了对分析资产的访问，使用户能够将组织中的海量数据转化为可供团队操作的知识，从而影响业务成果。
Lightdash
lightdash.com
Lightdash是一个开源的数据分析与可视化平台，无需SQL，支持团队协作和与数据库的集成，适合各种规模的企业。
Vertify
vertify.com
Vertify 是一款业务自动化软件，帮助销售、市场和客户支持团队同步、清理和管理客户数据，提高团队协作与效率。
Imply
imply.io
Imply是一个基于Apache Druid的实时分析数据库，帮助开发者构建互动数据应用，支持流数据和批量数据的无限扩展。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo是一个嵌入式分析平台，为SaaS公司提供可自定义的仪表板，支持数据可视化和AI查询，帮助快速开发分析功能。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款无代码的隐私友好分析工具，帮助企业分析网站和产品用户行为，优化决策并促进业务增长。
Northbeam
northbeam.io
Northbeam是一款营销智能平台，利用机器学习和第一方数据，帮助品牌分析广告效果、预测营销收入和优化广告支出。
1010 Data
1010data.com
1010数据是一个综合数据管理平台，集成和分析多个数据源，提供数据的统一视图和可视化，支持报告和应用程序开发。
Datazip
datazip.io
Datazip是一款无代码数据工程解决方案，帮助用户整合数据源，进行ETL、数据仓储和转换，快速创建数据基础设施。
Kleene
kleene.ai
Kleene是一款决策智能平台，通过跨部门的可靠数据，为企业决策者提供AI推荐，帮助快速做出更好的决策。
Targit
targit.com
塔吉特（Targit）是一个全面的商业智能平台，提供数据集成、可视化和分析工具，帮助企业做出基于数据的决策。
ClicData
clicdata.com
ClicData是一款数据分析平台，提供数据集成、管理、可视化和分享功能，帮助用户利用实时数据进行决策和创建报告。
Toucan
jointoucan.com
Toucan是一款客户导向的分析平台，帮助企业通过数据讲故事来提高参与度，支持无代码连接和可视化数据准备。
Explo
explo.co
Explo 是一款嵌入式仪表盘和报告解决方案，允许安全共享可定制的产品分析、项目报告和关键绩效指标，用户可自行编辑仪表盘和创建数据报告。
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