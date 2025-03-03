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分析平台有时称为商业智能 (BI) 平台，为企业提供了吸收、构建、探索和解释数据的综合工具包，揭示可操作的见解，从而增强决策并为业务战略提供信息。虽然其中一些平台需要 IT 参与来设置分析基础设施、集成基本数据源和数据准备，但其他平台则旨在供非技术用户轻松配置和使用，称为自助服务平台。 业务分析师、数据科学家和其他利益相关者可以利用这些平台来准备、建模和提炼数据，深入了解公司的日常运营并促进明智的决策。其作为分析平台的关键在于其提供端到端分析解决方案，包括五个关键组件：数据准备、数据建模、数据混合、数据可视化和见解交付。
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云（Alibaba Cloud）成立于2009年，是云计算和人工智能的全球领导者，为200多个国家和地区的数千个企业，开发商和政府组织提供服务。致力于客户的成功，阿里巴巴云将作为其在线解决方案的一部分提供了可靠，安全的云计算和数据处理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成为奥运会的官方云服务合作伙伴。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现无缝协作。 * 与 macOS、Windows 和 Linux 跨平台兼容 * 适用于 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款综合智能平台，将生成式 AI 的强大功能与 BI 的精确性融为一体。它是一个云原生的开放架构平台，建立在可扩展的、适合未来的语义层之上，旨在注入人工智能驱动的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 使世界各地的公司能够向其组织内部和外部的数以万计的人无缝地提供现代数据分析解决方案。它融入了领先的 GenAI 技术，可以在任何设备上实现智能，从而加快任何用户从数据到采取行动的时间。
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一个有趣的、低代码/无代码、端到端数据分析平台，允许任何人在任何地方将大量数据转化为快速见解，帮助他们每天创造突破。如今，世界各地的组织都依靠 Alteryx 来快速提高员工的技能并产生高影响力的业务成果。因此，请访问 Alteryx.com 开始免费试用并从您的数据中获得更多收益！
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的运营 BI 平台改变了企业制定战术决策的方式。业务用户友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和准备数据并运行强大的人工智能分析，以实现其业务目标。 DeepMatch 甚至可以在几分钟内将最不同的数据集拼接在一起，而无需任何数据预处理。这项专利技术随着时间的推移不断改进，并向人类学习。专有的 DeepCasting 技术可以根据短短几周的数据生成预测，并且比任何其他方法都具有更高的准确性。 Ikigai 的专有 DeepPlan 分析不是比较少数假设场景，而是评估多达 10^19 个选项，并针对任何给定参数确定最佳选项。 Ikigai 以麻省理工学院关于人工智能和机器学习的尖端研究为基础，具有独特的优势，可以帮助运营团队在不确定性和不断变化的情况下提高决策的速度和准确性，最终提高其业务的投资回报率，同时采用最新的数据科学技术任何数据专业人员都可以访问。了解更多 https://www.ikigailabs.io
MachEye
macheye.com
MachEye 的增强分析平台改变了组织集成数据、决策和运营的方式。虽然当前的商业智能平台仅回答有关数据的“内容”问题，但 MachEye 可以帮助用户为组织中的每个人回答“内容、原因和方式”场景。除了图表和自助分析之外，任何级别的决策者现在都可以通过“类似 Google”的搜索体验和“类似 YouTube”的视听体验获得可行的见解和建议。 MachEye 为数据添加了一个可操作的“播放”按钮！欲了解更多信息，请访问 https://www.macheye.com。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Bold BI
boldbi.com
通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 轻松嵌入分析。 • 从入门到成品的端到端支持。 • 现代数据架构——没有专有的多维数据集。 • 针对所有主要框架进行调整的强大SDK。 • 随处部署。 • OAuth2 和OpenID 的单点登录体验。 • 可扩展、无意外的许可。 • 拖放式设计功能。 • 在仪表板上进行实时协作。 • 与Office 365 和Active Directory 集成。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。将其数据可视化专业知识引入简化但全面的 Bold BI 解决方案是满足开发人员社区需求的下一步。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供帮助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
CorralData
corraldata.com
在 Corral Data，我们的使命是改变组织使用数据的方式。我们使组织能够轻松地使用人工智能来连接、分析和协作处理公司数据。什么是 CorralData？ CorralData 是一个由人工智能驱动的全方位服务分析平台，可从根本上简化跨多个来源的数据集中和分析。借助 CorralData，您可以用简单的英语与您的数据对话，或者只需连接您的数据即可构建令人惊叹的报告。无需编码、SQL 或工程资源。 CorralData 的工作原理如下：使用我们的 500 多个预构建集成轻松连接所有数据源。开始在与您的公司和数据相关的预构建报告中看到令人惊叹的可视化效果。使用我们的人工智能以简单的英语与您的数据对话，以了解更多的见解，并将其添加到您现有的报告中。利用我们的按需人力数据团队进行更深入的研究并请求更多见解。 CorralData 平台包含您开始使用数据驱动结果所需的一切，只需简单的按月订阅即可 — 令人惊叹的数据可视化工具、内置聊天、自定义报告以及与人类专家的联系。安排演示或开始 30 天免费试用，看看人工智能驱动的数据分析是多么简单和强大。
Targit
targit.com
在 TARGIT，我们为关键垂直行业提供专业知识，帮助客户做出数据驱动的决策。我们通过商业智能 (BI) 和分析解决方案推动持久价值，支持您的独特目标和推动日常运营的流程。 TARGIT Decision Suite 是我们的一体化商业智能 (BI) 和分析平台，直观、多功能且适合每位员工使用，让您体验一见钟情。 TARGIT Decision Suite 可帮助公司比以往更好、更快地集成、可视化和共享数据。我们的解决方案将集中式 BI 解决方案的控制与分散式解决方案的灵活性以及强大的安全性和可靠性相结合。此外，它还可以轻松地与您现有的系统集成，并不断适应您的需求，即使您的组织不断发展。我们连续三年被 Dresner 评为供应商信誉全球领导者，并连续五年被 BARC 评为卓越 BI 领导者，我们为能够通过持续创新、富有洞察力的建议和以人为本的业务模式为客户提供支持而感到自豪。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链并做出其他准确、明智的决策
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保健、媒体和广告、酒店、制造、公共部门等）1,000 多个领先组织的信任和使用。
Bold Reports
boldreports.com
业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。在这项工作的过程中，它发现需要简化企业创建、存储和共享重要业务报告的方式，然后着手创建基于 Web 的报告管理解决方案。结果就是 Bold Reports，它可以处理细节，以便报告创建者可以专注于大局。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供协助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一个对话式人工智能分析师，使用户能够用自然语言提出有关其数据的任何问题，并在几秒钟内获得完整的答案。 DataGPT 是具有记忆功能的完全自主聊天机器人，能够回答复杂的问题，例如
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight 提供价格实惠、易于使用的 SaaS 商业智能。与其他流行 SaaS 产品（例如 Basecamp、Zendesk 和 Salesforce）的即时连接带有预构建的仪表板，可帮助您启动并运行并立即获得结果。简单的报告生成器可帮助您在各种可视化中快速调整或从头开始创建任何新报告。当您准备好不再连接一两个 SaaS 产品时，Easy Insight 在产品本身中提供了强大的 ETL 功能，可帮助您导入平面文件或关系数据库数据、转换数据并将其与其他数据源连接，以及创建一切从漂亮的执行仪表板到详细的表格。广泛且易于使用的安全功能使您可以轻松限制用户可以看到的数据，使您能够使用单个仪表板并以不同的方式向组织中的每个人展示它。每个销售代表都将看到自己的数据，每个项目经理都将看到自己的项目，所有这些都在同一组核心仪表板上运行，从而大大降低了返工成本。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前称为 Cumul.io）是一个嵌入式分析平台，专为 SaaS 公司构建。它通过美观、易于使用的仪表板将复杂的数据带入生活，仪表板无缝嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，产品团队可以在几天而不是几个月内为其 SaaS 产品添加有影响力的见解。并快速地将产品用户从数据转化为决策。
Savant Labs
savantlabs.io
Savant 是一个云原生无代码平台，可通过拖放工作流程自动化端到端分析流程。它为分析师提供了数百个点击连接器来访问来自业务应用程序、电子表格和数据平台的数据，拖放小部件来清理、准备、混合、转换和分析数据，并为每个人提供全面的生成人工智能功能。分析工作流程的步骤。洞察可以直接自动化到业务应用程序、BI 仪表板、通信应用程序和数据库中。 Savant 还拥有最先进的自动化功能，可根据外部系统的计划或事件和触发器来自动化工作流程，从而提高对业务利益相关者的洞察力，以便及时采取业务行动。
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
Lightdash
lightdash.com
Lightdash 是数据团队提供见解并为公司其他部门提供真正的自助数据访问的最快方式。分析师创建指标并将其提供给最终用户进行查询，无需 SQL。 Lightdash 受到各种规模的公司的使用和信任，从初创企业到国际上市组织。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Logiblox
logiblox.com
即时分析。自助商业智能。高级分析。无需编码。释放数据价值：获取洞察、更好地预测并实现优化。提供模板和连接器。通过数据自动化、清理、可视化和行动洞察，在几分钟内创建您自己的分析解决方案。根据您的定制流程需求灵活且模块化。
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
Isima.io
isima.io
在人们听说大数据这个术语之前，Isima 团队就处于改变互联网巨头、对冲基金和存储公司数据业务处理方式的前沿。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti.com
Northbeam
northbeam.io
Northbeam 是一个营销智能平台，为品牌提供媒体混合建模、多点触控归因和增量，所有这些均由机器学习和第一方数据提供支持。借助 Northbeam 先进的基于浏览器的平台，品牌可以将销售归因于广告、预测营销收入并进行比以往更高效的营销。
Imply
imply.io
我们的实时分析数据库由 Apache Druid 构建，使开发人员能够构建下一代分析应用程序。借助 Imply，开发人员可以不受限制地进行构建，因为我们的数据库使他们能够以无限规模和最佳经济效益在流式和批处理数据上创建交互式数据体验。 Imply 为 Apache Druid 提供完整的开发人员体验。 Imply 由其原始创建者创建，通过提交者驱动的专业知识、轻松的操作和云部署来提高数据库的速度和规模，以轻松满足开发人员的应用程序需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等领先投资者的支持下，Imply 正处于快速增长轨道，颠覆了 1000 亿美元的数据库市场，客户包括 Twitter、Salesforce、Atlassian、Reddit 和 InterContinental Exchange。
Biuwer
biuwer.com
Biuwer 是一个强大的基于云的业务数据分析平台，可帮助您轻松分析业务数据并创建富有洞察力的报告和仪表板，以做出明智的决策。它还使您能够在几分钟内轻松创建和共享强大的报告，而无需任何技术知识。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解数据、创建清晰的视觉效果和仪表板报告时，DataSquirrel 可以为您节省时间、压力和痛苦。自动清洁。自动分析。自动可视化。自动重复。它是：快速、简单、引导、人工智能辅助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何数据并独立做出决策的个人和团队的首选商业智能平台！使用或开始不需要任何技术技能。只需上传您的数据，让 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 通过上传任何数据探索自发数据需求 ✓ 自动清理以确保准确性 ✓ 使用人工智能建议的分析发现模式 ✓ 不再需要 VLookup！一键合并数据 ✓ 根据需要自定义视觉效果 ✓ 下载清理后的文件和仪表板报告 ✓ 无需登录即可共享/协作
Planr
planr.com
Planr 是一种企业 SAAS 解决方案，使用先进的人工智能来预测收入和销售业绩，揭露隐藏的障碍，帮助您和您的团队加速销售增长。 Planr 使您能够即时访问针对未来目标的预测收入的公正、智能的视图，准确度高达 96%。 Planr 的 AI 支持工具可供首席执行官、投资者和领导团队使用，它可以为您的数据提供公正、科学的视图，并以 96% 的准确度预测您的 NTM 收入。 Planr 类别包括：企业绩效管理、薪酬管理、营销分析、销售和运营规划、销售绩效管理和劳动力管理。
1010 Data
1010data.com
它旨在使用单一、有凝聚力、易于集成的系统提供对所有数据的强大见解。它可扩展、民主、灵活且速度惊人。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube 是一个自动化平台，使团队能够在几分钟内轻松创建自定义数据和分析应用程序，而无需编写代码。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise 是业界领先的智能数据运营平台，提供完整的编排、自动化和分析功能组合，确保分析可以快速部署到业务工作流程中。
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD 是一款一体化商业智能套件。为组织中的任何人配备易于使用的数据分析工具，为各个级别提供可操作的情报。
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid 是一级企业级分析操作系统，可从单用户自助分析扩展到千用户集中部署，涵盖简单但有效的数据可视化到高级机器学习功能。不可知的分析操作系统具有适用于任何设备和操作系统的通用客户端。它可以安装在大多数平台上（本地或云端），并且可以针对最流行的数据堆栈进行操作。金字塔允许用户和组织平衡自助服务生产力和治理。它是一个自适应分析平台，可根据用户需求和技能提供不同的功能和体验，同时将内容作为共享资源进行管理。它旨在支持组织的整个决策工作流程，并为每个人提供进行自助分析的工具。重要的是，分析操作系统解决了“最后一英里问题”，缩小了组织规定的分析策略与实际分析实施之间的差距。 Pyramid 具有六个不同的分析模块（模型、制定、发现、说明、呈现和发布）以及管理控制台和内容管理系统，可在整个分析工作流程中提供真正通用的分析体验。
Phocas Software
phocassoftware.com
需要对您的数据感觉良好吗？如果您的业务需要更快、更确定地发展，福卡斯可以提供帮助。我们拥有供全公司使用的一体化业务规划和分析平台。直接从您的 ERP、会计和其他系统提供单一受管控的事实来源。 Phocas 解决了中型市场企业在获取洞察、报告、跟踪绩效、管理销售团队、规划支出、管理现金流、制定预算、预测和月末处理方面遇到的难题。无论您是大局思考者还是直接关注细节，借助 Phocas，您都可以引领数据发现之路 - 并确信结果将是实时且准确的。福卡斯会跟随您的思路，在您的大脑（或您的老板）想到关键业务问题时以最快的速度回答这些问题。福卡斯不仅回答您的问题；它揭示了您从未想过的新问题和机会！ Phocas 专为非技术用户设计，提供强大的分析和节省时间的财务报告功能。它可以在几秒钟内提供有关本地、区域或全球销售、库存、预测、价格、利润率、预算等的数据。 Phocas 使您能够执行临时数据查询或关联和整合数据、识别趋势、进行建模并在竞争中保持领先地位。任何 Phocas 用户都可以轻松快速地构建交互式仪表板，与他们协作并在现场进行修改，而无需 IT 部门的帮助。福卡斯仪表板让您做的不仅仅是表面上的事情。与许多 BI 工具不同，您可以直接从仪表板访问基础业务数据，直至单个事务。您可以决定要查看多少细节以及如何查看。智能安全性允许您应用或删除对不同用户可以查看的数据的限制，从而节省 IT 部门为用户构建单独仪表板的时间。我们的财务报表可自动执行月末报告（告别重复的 Excel 争论）并简化多个实体的合并。福卡斯预算和预测允许您轻松修改预算并提供更加动态的流程来帮助财务领导者跟上不断变化的商业和经济环境。整合其他数据源来构建基于驱动因素的预算、根据预测跟踪实际绩效等。 Phocas 成功地与所有主要 ERP 或 CRM 程序（以及您的企业可能使用的任何其他数据源）集成，为您提供快速入门，并可轻松根据您的特定需求进行定制。我们的受管控实施和基于业务的用户安全性提供的解决方案可让您和您的 IT 员工保持高效并专注于您的核心业务。 Phocas 还使您能够在易于查看的地图上结合事务和地理空间数据。通过在地图上绘制城市、地区或国家/地区的前 10 位客户来显示盈利能力。精确定位特定位置或使用热图显示多个位置的数据。 Phocas 地图可以与 OpenStreetMap 或 Google API 一起使用。 Phocas 提供了适合移动使用的完整商业智能套件。无论您身在何处，随身携带福卡斯即可获得实时数据查询功能。随时随地访问您的数据。在您的车内、机场、海外或海滩上！自 2013 年以来，客户在年度 BARC 调查中一直对福卡斯给予高度评价。
Caplena
caplena.com
Caplena 是一个人工智能反馈分析平台，它正在改变品牌从开放式反馈中发现见解的方式。 将文本数据与定量变量相结合，它使用户能够将铺天盖地的反馈、评论和 NPS 调查数据转化为可行的机会。 如今，DHL、汉莎航空和 Euromonitor 等 200 多个品牌和市场研究机构信任 Caplena 能够将客户和员工的反馈快速转化为可行的见解。 那么，Caplena 与其他人工智能工具有何不同？这一切都是为了提供最终的灵活性和透明度。它与 Qualtrics、Brandwatch、Trustpilot 或 Google 地图等平台集成，或允许用户上传数据以方便分析或竞争基准测试。 Caplena 利用可微调、评分和可信的先进人工智能算法，确保跨 100 种语言的可靠主题建模和分配。它揭示了主题级别的情绪、趋势和相关性。用户可以在可定制的仪表板中可视化见解，通过聊天机器人界面与它们交互，并在整个组织中共享它们以推动变革。 Caplena 总部位于瑞士，是一支由数据和用户体验爱好者组成的国际团队，旨在彻底改变品牌利用反馈的方式。他们也在招聘，所以有兴趣的人应该查看他们的职业页面。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商业智能市场值得信赖的领导者，自豪地帮助数千个数据团队和业务用户利用他们的数据做出更明智的决策。
Trevor.io
trevor.io
使您的整个团队能够使用简单、直观的查询生成器（或 SQL）构建报告、执行查找并从数据中获取临时答案。根据您的数据轻松创建精美的可视化效果、仪表板和报告： - 导出为您喜欢的格式 - 通过电子邮件、Zapier 或 Slack 发送警报 - 与您的团队内部共享 - 通过嵌入式仪表板与您的客户共享 Trevor 使用安全的只读工具交易，只需 20 分钟即可设置且兼容 dbt。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Tableau
tableau.com
Tableau是一个分析平台，它改变了我们使用数据来解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用他们的数据。 Tableau是最广泛，最深的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理，视觉分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动更好的业务成果 - 与Salesforce在Tableau Pulse中建立的行业领先的爱因斯坦都可以重新想象数据体验，这使数据变得更加重要每个人都可以使用数据可视化工具的专业知识。 Tableau Pulse可用于Tableau Cloud用户，并利用Tableau AI的功能以更具个性化，上下文和智能的方式传递数据。在https://tableau.com/pulse Tableau Cloud上了解更多信息，以快速，灵活，直观的分析能力更聪明，洞察力驱动的决策。在世界＃1分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder提供了一种现代的数据准备方法，使其更快，更易于组合，形状和清洁数据进行分析。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 与我们联系。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多证券交易所（OTEX）。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Workstream.io
workstream.io
工作流简化了对分析资产的访问，确保用户可以通过将组织中的大量数据转化为团队可以采取行动的知识来自信地影响业务成果。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是领先的基于云的数据和分析平台，为全球组织带来人工智能驱动的数据驱动决策。凭借一个充分利用自动化和人工智能潜力的平台，GoodData 使客户能够在工作时通过实时、自助数据洞察向每个最终用户提供数据分析。超过 140,000 家全球顶级企业和 320 万用户依靠 GoodData 来推动有意义的变革并通过数据实现更多目标。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。