分析平台 - 最热门应用

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分析平台有时称为商业智能 (BI) 平台，为企业提供了吸收、构建、探索和解释数据的综合工具包，揭示可操作的见解，从而增强决策并为业务战略提供信息。虽然其中一些平台需要 IT 参与来设置分析基础设施、集成基本数据源和数据准备，但其他平台则旨在供非技术用户轻松配置和使用，称为自助服务平台。 业务分析师、数据科学家和其他利益相关者可以利用这些平台来准备、建模和提炼数据，深入了解公司的日常运营并促进明智的决策。其作为分析平台的关键在于其提供端到端分析解决方案，包括五个关键组件：数据准备、数据建模、数据混合、数据可视化和见解交付。