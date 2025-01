分析平台 - 最热门应用 - 波兰

Phocas Software

phocassoftware.com

需要对您的数据感觉良好吗?如果您的业务需要更快、更确定地发展,福卡斯可以提供帮助。我们拥有供全公司使用的一体化业务规划和分析平台。直接从您的 ERP、会计和其他系统提供单一受管控的事实来源。 Phocas 解决了中型市场企业在获取洞察、报告、跟踪绩效、管理销售团队、规划支出、管理现金流、制定预算、预测和月末处理方面遇到的难题。无论您是大局思考者还是直接关注细节,借助 Phocas,您都可以引领数据发现之路 - 并确信结果将是实时且准确的。福卡斯会跟随您的思路,在您的大脑(或您的老板)想到关键业务问题时以最快的速度回答这些问题。福卡斯不仅回答您的问题;它揭示了您从未想过的新问题和机会! Phocas 专为非技术用户设计,提供强大的分析和节省时间的财务报告功能。它可以在几秒钟内提供有关本地、区域或全球销售、库存、预测、价格、利润率、预算等的数据。 Phocas 使您能够执行临时数据查询或关联和整合数据、识别趋势、进行建模并在竞争中保持领先地位。任何 Phocas 用户都可以轻松快速地构建交互式仪表板,与他们协作并在现场进行修改,而无需 IT 部门的帮助。福卡斯仪表板让您做的不仅仅是表面上的事情。与许多 BI 工具不同,您可以直接从仪表板访问基础业务数据,直至单个事务。您可以决定要查看多少细节以及如何查看。智能安全性允许您应用或删除对不同用户可以查看的数据的限制,从而节省 IT 部门为用户构建单独仪表板的时间。我们的财务报表可自动执行月末报告(告别重复的 Excel 争论)并简化多个实体的合并。福卡斯预算和预测允许您轻松修改预算并提供更加动态的流程来帮助财务领导者跟上不断变化的商业和经济环境。整合其他数据源来构建基于驱动因素的预算、根据预测跟踪实际绩效等。 Phocas 成功地与所有主要 ERP 或 CRM 程序(以及您的企业可能使用的任何其他数据源)集成,为您提供快速入门,并可轻松根据您的特定需求进行定制。我们的受管控实施和基于业务的用户安全性提供的解决方案可让您和您的 IT 员工保持高效并专注于您的核心业务。 Phocas 还使您能够在易于查看的地图上结合事务和地理空间数据。通过在地图上绘制城市、地区或国家/地区的前 10 位客户来显示盈利能力。精确定位特定位置或使用热图显示多个位置的数据。 Phocas 地图可以与 OpenStreetMap 或 Google API 一起使用。 Phocas 提供了适合移动使用的完整商业智能套件。无论您身在何处,随身携带福卡斯即可获得实时数据查询功能。随时随地访问您的数据。在您的车内、机场、海外或海滩上!自 2013 年以来,客户在年度 BARC 调查中一直对福卡斯给予高度评价。