分析平台 - 最热门应用 - 荷兰

Avora

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Avora 是适合所有人的 AutoML 解决方案。经济的数字化加快了市场发展的步伐，任何企业的利益相关者都迫切需要根据准确的市场和绩效数据做出决策并制定战略。 Avora 帮助各行业的组织实现这一目标，包括金融服务、电子商务、电信、媒体和娱乐。 Avora 使绩效营销和运营团队能够立即找到其指标表现高于或低于预期的原因。我们的一位客户使用 Avora 来确定哪些产品在促销中畅销，以创建有针对性的活动，将其转化率提高至 6%。 Avora 帮助营销用户持续分析客户行为、偏好和意图。我们的一位客户使用 Avora 来更好地了解他们的客户群（跨年龄、性别和地理位置）所参与的内容。这一发现对于实现客...