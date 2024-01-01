分析平台 - 最热门应用 - 刚果（布）

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分析平台有时称为商业智能 (BI) 平台，为企业提供了吸收、构建、探索和解释数据的综合工具包，揭示可操作的见解，从而增强决策并为业务战略提供信息。虽然其中一些平台需要 IT 参与来设置分析基础设施、集成基本数据源和数据准备，但其他平台则旨在供非技术用户轻松配置和使用，称为自助服务平台。 业务分析师、数据科学家和其他利益相关者可以利用这些平台来准备、建模和提炼数据，深入了解公司的日常运营并促进明智的决策。其作为分析平台的关键在于其提供端到端分析解决方案，包括五个关键组件：数据准备、数据建模、数据混合、数据可视化和见解交付。
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 业界领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Grow
grow.com
Grow 是一个无代码全栈商业智能 (BI) 平台，使组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过将 ETL、数据仓库和可视化结合在一个易于使用的平台中，任何组织都可以连接和探索其数据以获取见解。我们的无限用户许可模式让每个人都能获得所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出重大决策，以加速自己的成长。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构...
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、T...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一个对话式人工智能分析师，使用户能够用自然语言提出有关其数据的任何问题，并在几秒钟内获得完整的答案。 DataGPT 是具有记忆功能的完全自主聊天机器人，能够回答复杂的问题，例如
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Chartio
chartio.com
对每个人来说都很简单。对于数据团队来说足够强大。 Chartio 是一种基于云的业务分析解决方案，其使命是使组织内的每个人都能够访问、探索、转换和可视化他们的数据。有了 Chartio，每个团队成员现在都可以回答自己的问题。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商业智能市场值得信赖的领导者，自豪地帮助数千个数据团队和业务用户利用他们的数据做出更明智的决策。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是领先的基于云的数据和分析平台，为全球组织带来人工智能驱动的数据驱动决策。凭借一个充分利用自动化和人工智能潜力的平台，GoodData 使客户能够在工作时通过实时、自助数据洞察向每个最终用户提供数据分析。超过 140,000 家全球顶级企业和 320 万用户依靠 GoodData 来推动有意义的变革并通过数据实现更多目标。
Mineo
mineo.app
MINEO 是一个探索数据、构建和部署 Python 增强笔记本的平台。它还使用机器学习来监控数据的质量 更好的 Python Notebook --------------------------------- Mineo 需要通过添加生产级功能，将 Python 笔记本提升到一个新的水平，例如： * 可切换布局模式：笔记本、仪表板和移动设备。 * 无代码小部件（SQL 查询、图形、表格、KPI、标题、图像和表单），无需编程即可探索您的内容并与之交互。 * 集成SQL数据源，直接访问数据库。 * 与 Jupyter 笔记本兼容。从 .ipynb 导入现有笔记本或从mineo 导出到其他应用程...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一个为团队构建的高级分析工具，允许分析师将大型数据集转换为自定义的预测性见解，并轻松分享他们的发现。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti...
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款综合智能平台，将生成式 AI 的强大功能与 BI 的精确性融为一体。它是一个云原生的开放架构平台，建立在可扩展的、适合未来的语义层之上，旨在注入人工智能驱动的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 使世界各地的公司能够向其组织内部和外部的数以万计的人无缝地提供现代数据分析解决方案。它融入了领先的 GenAI 技术，可以在任何设备上实现智能，从而加快任何用户从数据到采取行动的时间。
Trevor.io
trevor.io
使您的整个团队能够使用简单、直观的查询生成器（或 SQL）构建报告、执行查找并从数据中获取临时答案。根据您的数据轻松创建精美的可视化效果、仪表板和报告： - 导出为您喜欢的格式 - 通过电子邮件、Zapier 或 Slack 发送警报 - 与您的团队内部共享 - 通过嵌入式仪表板与您的客户共享 Trevor 使用安全的只读工具交易，只需 20 分钟即可设置且兼容 dbt。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解...
Nugit
nugit.co
Nugit 是一个自动化的数据讲故事平台，它超越了仪表板，帮助人们筛选大量复杂的数据，以找到其中的见解和机会。 Nugit 能够通过大规模的数据讲故事来提供这些见解，因此能够立即被理解。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一个有趣的、低代码/无代码、端到端数据分析平台，允许任何人在任何地方将大量数据转化为快速见解，帮助他们每天创造突破。如今，世界各地的组织都依靠 Alteryx 来快速提高员工的技能并产生高影响力的业务成果。因此，请访问 Alteryx.com 开始免费试用并从您的数据中获得更多收益！
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解数据、创建清晰的视觉效果和仪表板报告时，DataSquirrel 可以为您节省时间、压力和痛苦。自动清洁。自动分析。自动可视化。自动重复。它是：快速、简单、引导、人工智能辅助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何数据并独立做出决策的个人和团队的首选商业智能平台！使用或开始不需要任何技术技能。只需上传您的数据，让 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 通过上传任何数据探索自发数据需求 ✓ 自动清理以确保准确性 ✓ 使用人工智能建议的分析发现模式 ✓ 不再需要 VLookup！一键合并数据 ✓ 根据需要自定义视觉效果 ✓ 下载清理后的文件和仪表板报告 ✓ 无需登录即可共...
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款产品，可让您在 SQL 数据库（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上构建仪表板并设置警报。
Bold BI
boldbi.com
通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaS...
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户值得更好的。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心...
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Workstream.io
workstream.io
工作流简化了对分析资产的访问，确保用户可以通过将组织中的大量数据转化为团队可以采取行动的知识来自信地影响业务成果。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供对模拟和数据分析技术以及可扩展 HPC 和云资源的动态、协作访问，所有这些都集中在一个地方。
Imply
imply.io
我们的实时分析数据库由 Apache Druid 构建，使开发人员能够构建下一代分析应用程序。借助 Imply，开发人员可以不受限制地进行构建，因为我们的数据库使他们能够以无限规模和最佳经济效益在流式和批处理数据上创建交互式数据体验。 Imply 为 Apache Druid 提供完整的开发人员体验。 Imply 由其原始创建者创建，通过提交者驱动的专业知识、轻松的操作和云部署来提高数据库的速度和规模，以轻松满足开发人员的应用程序需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等领先投资者的支持下，Imply 正处于快速增长轨道，颠覆了 10...
Lightdash
lightdash.com
Lightdash 是数据团队提供见解并为公司其他部门提供真正的自助数据访问的最快方式。分析师创建指标并将其提供给最终用户进行查询，无需 SQL。 Lightdash 受到各种规模的公司的使用和信任，从初创企业到国际上市组织。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屡获殊荣的现代商业智能 (BI) 和分析平台，专为云而构建。借助 Sigma，任何人都可以使用他们已知的电子表格函数和公式来探索云规模的实时数据，直至最细微的细节。我们熟悉的类似电子表格的界面将 SQL 的全部功能交付给任何用户，同时保持云数据仓库中数据的新鲜和安全。数据优先的公司使用 Sigma 帮助其员工、客户和合作伙伴摆脱仪表板的限制，自行探索数据，从而做出更好、更快的决策。我们的软件旨在利用云数据仓库的性能来组合数据源并立即分析数十亿行数据 - 无需编码。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款面向营销人员、产品团队和机构的无代码隐私友好型分析工具。它具有网站分析、产品分析、渠道、旅程、归因和一个名为“联系人中心”的迷你 CRM，用于查看每个用户的个人旅程。 Usermaven 帮助团队做出更好的、数据驱动的决策来发展业务。告别猜测，迎接成功。
Avora
avora.com
Avora 是适合所有人的 AutoML 解决方案。经济的数字化加快了市场发展的步伐，任何企业的利益相关者都迫切需要根据准确的市场和绩效数据做出决策并制定战略。 Avora 帮助各行业的组织实现这一目标，包括金融服务、电子商务、电信、媒体和娱乐。 Avora 使绩效营销和运营团队能够立即找到其指标表现高于或低于预期的原因。我们的一位客户使用 Avora 来确定哪些产品在促销中畅销，以创建有针对性的活动，将其转化率提高至 6%。 Avora 帮助营销用户持续分析客户行为、偏好和意图。我们的一位客户使用 Avora 来更好地了解他们的客户群（跨年龄、性别和地理位置）所参与的内容。这一发现对于实现客...
1010 Data
1010data.com
它旨在使用单一、有凝聚力、易于集成的系统提供对所有数据的强大见解。它可扩展、民主、灵活且速度惊人。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前称为 Cumul.io）是一个嵌入式分析平台，专为 SaaS 公司构建。它通过美观、易于使用的仪表板将复杂的数据带入生活，仪表板无缝嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，产品团队可以在几天而不是几个月内为其 SaaS 产品添加有影响力的见解。并快速地将产品用户从数据转化为决策。
Incorta
incorta.com
Incorta 的开放数据交付平台简化了对来自多个复杂企业系统的数据的访问，以释放组织数据的全部价值，使其易于分析。在 GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和 Sorenson Capital 的支持下，Incorta 帮助最具前瞻性的公司应对最严峻的数据挑战，从中端市场的创新者到财富 1000 强类别的领导者，如 Broadcom、Comcast、和快门。欲了解更多信息，请访问 www.incorta.com。
Isima.io
isima.io
在人们听说大数据这个术语之前，Isima 团队就处于改变互联网巨头、对冲基金和存储公司数据业务处理方式的前沿。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，获得竞争优势和数据驱动的业务快速增长。
MachEye
macheye.com
MachEye 的增强分析平台改变了组织集成数据、决策和运营的方式。虽然当前的商业智能平台仅回答有关数据的“内容”问题，但 MachEye 可以帮助用户为组织中的每个人回答“内容、原因和方式”场景。除了图表和自助分析之外，任何级别的决策者现在都可以通过“类似 Google”的搜索体验和“类似 YouTube”的视听体验获得可行的见解和建议。 MachEye 为数据添加了一个可操作的“播放”按钮！欲了解更多信息，请访问 https://www.macheye.com。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的运营 BI 平台改变了企业制定战术决策的方式。业务用户友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和准备数据并运行强大的人工智能分析，以实现其业务目标。 DeepMatch 甚至可以在几分钟内将最不同的数据集拼接在一起，而无需任何数据预处理。这项专利技术随着时间的推移不断改进，并向人类学习。专有的 DeepCasting 技术可以根据短短几周的数据生成预测，并且比任何其他方法都具有更高的准确性。 Ikigai 的专有 DeepPlan 分析不是比较少数假设场景，而是评估多达 10^19 个选项，并针对任何给定参数确定最佳选项。 Ikigai 以麻省理工学院关于人工智能和机器学习的尖端...
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保...
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释...
Phocas Software
phocassoftware.com
需要对您的数据感觉良好吗？如果您的业务需要更快、更确定地发展，福卡斯可以提供帮助。我们拥有供全公司使用的一体化业务规划和分析平台。直接从您的 ERP、会计和其他系统提供单一受管控的事实来源。 Phocas 解决了中型市场企业在获取洞察、报告、跟踪绩效、管理销售团队、规划支出、管理现金流、制定预算、预测和月末处理方面遇到的难题。无论您是大局思考者还是直接关注细节，借助 Phocas，您都可以引领数据发现之路 - 并确信结果将是实时且准确的。福卡斯会跟随您的思路，在您的大脑（或您的老板）想到关键业务问题时以最快的速度回答这些问题。福卡斯不仅回答您的问题；它揭示了您从未想过的新问题和机会！ Phoc...
Explo
explo.co
Explo 提供了强大的嵌入式仪表板和报告解决方案。与每个客户安全地共享可定制的产品分析、项目报告和 KPI，同时无缝匹配您的产品设计。通过编辑仪表板和构建自己的自助数据报告，让您的用户能够探索自己的数据。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！