校友管理软件 - 最热门应用

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校友管理软件促进了公司、教育机构及其校友之间的联系。这些解决方案有助于管理校友联系信息和组织活动。校友关系团队、高等教育管理人员和公司招聘人员可以利用该软件创造社交机会，从而增强他们的招聘和参与策略。 一些校友管理工具是专门为公司量身定制的，允许招聘人员和人力资源经理培养校友网络作为潜在员工的来源。这些解决方案提供了对合格毕业生及其联系信息的访问，使举办活动、保持联系和组织招聘会议变得更加容易。 另一方面，某些校友管理产品是为高等教育机构设计的。这些工具帮助校友参与人员协调筹款和捐赠活动，促进与校友的持续关系。通过加强沟通和协作，这些解决方案增强了机构的社区，为商业创意、工作安置创造更多机会，并最终鼓励更多学生入学。
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Embrk
embrk.com
Embrk是一款行为健康后续护理自动化软件，帮助治疗中心建立与毕业生的联系，支持他们保持清醒和健康的生活。
GiveCampus
givecampus.com
GiveCampus是全球领先的教育筹款平台，帮助学校和大学有效管理捐款和活动，提升筹款效率与捐助者参与度。
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech是一个云平台，专为管理和发展校友社区而设计，支持通信、协作及事件管理，适用于教育机构和公司。
Boomerangs
boomerangs.ai
Boomerangs.ai 是一个企业校友管理平台，帮助公司与前员工互动，利用校友推荐开放职位并给予奖励。
EverTrue
evertrue.com
EverTrue是一款数据管理和参与应用，帮助组织分析数据、改善与捐赠者的关系，通过个性化沟通提升筹款效果。
Gradnet
gradnet.io
Gradnet 是一个私密的网络平台，提供在线支付解决方案，帮助组织者管理筹款、活动、会员费及会员目录。
Insala
insala.com
Insala应用程序提供全面的辅导解决方案，包括咨询、培训和软件，帮助组织实现有针对性的辅导效果。