ALM 软件套件 - 最热门应用 - 特克斯和凯科斯群岛

Ably

ably.com

Ably 解决了实时工程中最复杂和要求最高的方面，使开发人员可以轻松支持和扩展实时应用程序，例如聊天、多人游戏、实时 GPS 位置更新、物联网设备控制等。为此，我们提供云基础设施和 API，帮助开发人员在设备之间实时传输数据。 Ably 的 API 通过标准化编程接口公开整个 Ably 基础设施，并包括可扩展的 Pub/Sub 通道。我们的 API 包括内置的用户状态和消息历史记录，以及通过 WebSockets、MQTT 和 SSE 等开放协议进行流传输。此外，我们的 API 将数据推送到 Ably 网络外部的云或环境，以便您可以触发现有的业务逻辑和事件，并使用 APNS 和 GCM 提供本机推送通知。所有这一切都建立在 Ably 的数据流网络上，该网络由两部分组成：我们的云网络和实时消息传递结构。 Ably 的网络由超过 16 个地理分布的核心路由数据中心和 176 个以上边缘加速接入点组成，全球往返延迟中位数为 65 毫秒。其核心是我们的实时消息传递结构，它解决了硬实时工程问题，例如消息排序、保证交付、数据复制、幂等发布等。凭借 40 多个客户端库 SDK 以及对六种以上实时协议的本机支持，任何用例的入门都变得快速而简单。我们的免费计划包括每月 600 万条消息以及最多 200 个峰值连接和通道 - 足以让任何好奇的开发人员开始使用。