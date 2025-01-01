ALM软件套件 - 最热门应用

应用程序生命周期管理（ALM）软件套件有助于从初始概念到最终交付的软件应用程序的开发。这些套房创建了一个协作生态系统，用户可以一起工作并完成任务以创建或增强软件。 ALM Suites建立了设计，测试，部署和管理软件应用程序的流程，为开发，质量测试，需求管理和项目管理提供集成功能。在整个软件创建过程中，不同的部门可以利用ALM套件：在创建阶段的开发人员，以及产品经理或质量保证主管来监控剥离后。 ALM Suites适用于各种软件项目，并在整个开发生命周期中扮演各种角色的员工。它们经常与项目管理工具的功能集成或共享，并可能包括或与设计和开发软件（例如集成开发环境（IDE）或原型制作工具）进行连接。
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