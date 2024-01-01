ALM 软件套件 - 最热门应用 - 加拿大

Apptimized

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Workspace 是一款应用程序打包工具，使您能够在浏览器中发现（创建安装文档）、打包和测试应用程序，无论 VPN 或特定技能如何。该工具将您的工作流程与打包环境以及适用于 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集集成。您只需单击按钮即可编辑、部署和重新打包它们。我们的解决方案允许您同时使用多个应用程序，并使用一个打包工作区，无需数千个设置，也无需用户友好的界面。 Apptimized 提供对干净虚拟机的访问，您可以在其中跨不同操作系统打包和测试应用程序包，并确保其符合您的软件环境。包括来自应用程序打包专家的免费 24/5 支持聊天。