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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
提交新应用
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome扩展，旨在成为您的个人AL助手，以轻松聊天和文案写作。只需点击CMD+M或Ctrl+M，然后开始与她聊天。或者让莫妮卡帮助您撰写和插入文本中的任何网页。从80多个模板中选择以快速生成营销副本。在Web Pageand中选择文本，让Monica为您解释，翻译，重新介绍。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls 是一款基于人工智能的写作助手，旨在支持跨领域的内容生成。它有助于创建高质量的博客文章、广告、社交媒体帖子、电子邮件、论文等。 LogicBalls 演示了各种类别的功能。这些包括一般、营销、销售、写作、搜索引擎优化以及社交媒体。除了生成首字母缩略词和笑话等基本组件外，它还提供更复杂的输出，如公关计划、广告脚本、品牌标识测验和 SEO 友好的 URL。 它还提供对社交媒体内容创建的支持，包括 Facebook 简介和帖子、主题标签和 Bumble 个人资料优化技巧。此外，LogicBalls 可以通过提出追加销售策略、生成客户成功案例以及提出客户保留策略来协助销售相关任务。 从本质上讲，该工具将集思广益、写作、分析和研究集成到一个平台中，帮助用户提升工作的各个方面。
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先进的人工智能公司，专注于开发尖端的人工智能内容创作工具。 AI Magicx 的平台提供了广泛的功能，总数超过 75 项，旨在简化和增强数字内容的制作。我们提供人工智能图像生成器、人工智能文章生成器、人工智能徽标设计器等解决方案，并有望推出人工智能故事创建器和人工智能训练的聊天机器人。 AI Magicx 的工具经过精心设计，可满足专业人士寻求高效、高质量和引人入胜的内容创作的需求。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO 是一个 WordPress 插件，可帮助您利用 AI 的力量清理您的技术 SEO！目前，我们能够修复丢失的替代文本、丢失的标题和描述、修复损坏的链接以及生成和刷新内容。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自动化在线写作助手，提供全套写作和修订工具，包括 AI 校对器、AI 释义器、AI 摘要器、语言翻译器和抄袭检查器。 Wordvice AI 旨在成为满足您所有写作和修改需求的一站式资源。 Wordvice AI 使用最新的人工智能技术来创建有用且直观的工具，非常适合研究人员、学生和商业专业人士。新的人工智能写作生成器和扩展目前正在开发中......
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster 是一项 AI 博客代写服务，可自动为您的 WordPress 网站生成和发布高质量的博客文章。 BlogBooster 由 OpenAI 的 GPT-3 等先进人工智能提供支持，可根据您的利基市场和受众创建定制博客文章。 BlogBooster 使用人工智能完全自动化内容创建和发布： * 您可以选择一个包含每月所需博客文章数量的计划。 * BlogBooster 的人工智能会分析您的网站并专门针对您的利基市场和受众生成博客文章主题。 * AI 撰写完整、高质量的文章，最长可达 500 字。 * BlogBooster 按计划自动将完成的帖子发布到您的 WordPress 网站。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款采用先进的人工智能技术来生成各种类型文本（包括文章、博客和论文）的简明摘要的工具。 该工具保留了信息的原始上下文和准确性，同时突出显示了输入材料的关键点。通过其用户界面，该工具允许用户设置所需的摘要长度。 摘要生成器还提取内容的“最佳行”，让您立即理解文本的要点。完成过程不仅仅以一种语言进行，它可以提供多种语言的摘要，而无需在摘要之前进行翻译。该工具通过提供以项目符号或单个最佳行的形式获取摘要内容的选项来提高可读性。 它确保数据安全，向用户保证它不会存储任何个人数据。 AI Summarizer 具有易于使用的方法：用户输入或上传文本，确认 reCAPTCHA，然后单击按钮生成摘要。 可以下载摘要内容、将其复制到剪贴板或清除以进行新一轮的摘要。该工具通过免费使用和无限制的每日输入增加了用户的便利。 事实证明，AI Summarizer 可以为不同职业的个人提供任何文本的精确摘要，因此非常有用。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是一款打字效率工具，可帮助团队管理重复的写作任务、创建片段、纠正拼写、共享内容等。让您的整个团队保持高效且一致的语言沟通。与与您一起处理项目的每个人共享消息片段、签名和描述。
GrowthBar
growthbarseo.com
专为营销人员和博主打造的 SEO 工具。 智胜您的竞争对手，更快排名并在几秒钟内生成内容。 在一个仪表板以及我们的 Chrome 扩展程序的帮助下，执行关键字研究、竞争分析、内容生成和排名跟踪。 GrowthBar 通过简单、直观的仪表板提供 SEO 见解。查看任何网站的自然关键字、Google 广告、反向链接和 Facebook 广告，以便您可以智能地制定您的策略。 只需单击按钮即可为您的博客或网站创建内容大纲。大纲包括适当的关键字、字数、标题、图像、链接等。在内容方面，GrowthBar 将利用我们强大的人工智能技术为您节省大量的手动规划和概述时间。 我们的 5 星级 GrowthBar Google Chrome 扩展程序可免费与您的帐户一起使用。在执行正常的 Google 搜索时收集 SEO 见解。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
AtOnce
atonce.com
AtOnce 是一个尖端的人工智能解决方案，试图成为万能的杰克。它使营销人员和内容创作者能够制作从 TikTok 创意和 Facebook 广告到博客文章和定制人工智能生成艺术的一切内容。世界各地的公司都使用它来获得高质量的 SEO 内容、提高转化率、更快的草稿创建以及缓解作家障碍。这些服务和其他服务以 30 多种语言提供，与其聊天功能相结合，使 AtOnce 能够为所有主要电子商务网站提供客户支持。
Copymate
copymate.app
Copymate 是一款基于人工智能的内容创建工具，可让用户轻松批量生成高质量、经过 SEO 优化的文章。它利用先进的自然语言生成技术大规模创建类似人类的内容。 Copymate 的算法分析您的输入并使用 OpenAI 最新的 GPT-4 模型生成内容。它创建针对搜索引擎和人类读者优化的文章。 主要特点： * 批量内容生成器 - 同时创建无限的文章 * WordPress 集成 - 发布到您的 WordPress 网站 * 多语言 - 生成不同语言的内容 * SEO优化-针对搜索排名优化的文章 * GPT-4 - 利用 OpenAI 的最新人工智能模型 * 多站点管理 - 管理多个站点的内容
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家利用其创新技术彻底改变写作过程的公司。我们将专业作家的专业知识与人工智能的速度和准确性相结合，为学生提供一流的写作帮助。 我们的人工智能论文写作工具因几个独特的功能而脱颖而出。首先，它利用对数百万篇高质量论文和文章的训练，针对任何给定主题生成无抄袭且准确的内容。这消除了连续数小时集思广益和研究的麻烦。 其次，我们的工具可以为您的论文生成大纲和内容，从而节省时间。这使您可以专注于学术和个人生活的其他重要方面。 第三，回顾和学习生成的内容可以帮助您提高写作技巧并加深对当前主题的理解。我们的工具使用自然语言处理和机器学习来不断提高其性能，使其能够分析和解释复杂的信息。 最后，该算法可以为各种类型的论文生成内容，包括议论文、说服性论文、描述性论文和叙述性论文。它还可以协助完成研究论文、文章、报告和其他课程作业。 全球成千上万的学生信任我们的人工智能论文写作工具，该工具的设计充分考虑了您的成功。因此，无论您面临写作障碍、难以想出想法还是时间紧迫，我们先进的算法都可以帮助您立即写出高质量的论文。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Zupyak
zupyak.com
毫不费力地从搜索引擎获得更多客户。 Zupyak 是您使用过的最简单的 AI 作家，它可以使用 AI 为您进行 SEO 研究和内容创建，无需代理机构。 * Zupyak 是一款人工智能驱动的写作工具，可简化针对 SEO 优化的内容的创建和发布。 * 审稿人喜欢 Zupyak 的用户友好界面、多样化的回复、节省时间的方面、生成的内容质量以及创新的内容建议和关键词推荐。 * 用户提到工具超出预算、内容不够丰富、关键词生成受限、平台卡顿、某些功能缺失等问题。
Wordtune
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Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Upword
upword.ai
Upword AI 是一个先进的人工智能研究和知识管理平台，旨在增强个人、团队和组织的工作流程。 Upword 无缝集成了一套强大的 AI 工具来帮助用户： * 在一个集中中心轻松收集、组织和管理所有专业内容和研究材料 * 使用人工智能驱动的搜索、总结、构思和内容生成功能显着加速研究、分析和写作任务 * 使团队能够轻松共享知识、共同创建文档以及利用智能 AI 助手进行集思广益和解决问题，从而更有效地进行协作 借助 Upword，知识工作者可以节省时间、提高生产力并解锁新水平的创造力和洞察力 - 所有这些都由自然语言处理和生成人工智能的最新进展提供支持。 Upword 是现代知识经济必不可少的生产力工具。
AISEO
aiseo.ai
利用无法检测到的人工智能内容提升您的 Google 排名！ 增强您的主题权威，提升您的 E-E-A-T 分数，完善页面和技术 SEO，并通过人工智能生成的内容（与人类撰写的文章没有区别）主导您的利基市场。潜入下面。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一个创新的写作平台，可在几秒钟内生成文章、短篇故事、电子邮件和视频摘要。经过大量文本的训练，其深度学习模型模仿人类写作，产生的输出抄袭最少。 Writely 具有语调改变、翻译、创意生成和文本操作等功能，可帮助您高效且引人入胜地创建内容。 WritelyCHAT 提供任务协助，确保可靠的建议。该工具可通过 Chrome 扩展程序访问，与各种设备兼容，并且在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上拥有活跃的社区。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一个功能强大的平台，可以访问 30 多种不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 还允许您使用内置的 GPT 助手、分析文件、搜索网络以及创建了解有关您业务的一切的自定义 AI 代理。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一种独特的人工智能驱动解决方案，经过人工智能训练和支持，可生成高质量的内容。 writingo 可以轻松处理内容创建，无需您花费时间或精力。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智能助手插件。它可以帮助用户使用先进的人工智能在几分钟内生成文章、产品描述和网站副本等内容。 主要特点和优点： * 在几秒钟内撰写文章、博客文章、登陆页面 * 为电子商务网站创建产品描述 * 为页面生成引人入胜的网站副本 * 内置图像生成功能来创建自定义图像 * 可作为 WordPress 插件和 Chrome 扩展使用 * 与所有主要页面构建器和主题集成 * 节省高达 90% 的内容创建时间 * 高级套餐的用户数量不受限制 * 每月包含数百万字 * 经济实惠的月度和年度定价计划 * 7 天退款保证 Bertha AI 利用最先进的人工智能技术来生成类似人类的内容。以下是其工作原理的快速概述： * 用户向 Bertha 提供内容提示、主题或他们想要为其创建内容的想法 * Bertha 分析提示并利用其庞大的知识数据库来创建相关内容 * 生成的内容在几秒内返回给用户 * 用户可以在发布之前轻松编辑和完善人工智能生成的内容 Bertha 接受了数千亿个参数的训练，能够像人类作家一样创作高质量、独特的内容。人工智能已经学习了不同的写作风格、主题、语言规则等，以生成引人入胜、信息丰富且可读的内容。
Managr
managr.ai
Managr 是一款专为公共关系设计的人工智能助手。它为您阅读新闻、撰写媒体宣传材料并识别目标记者。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 创建内容的速度提高 10 倍。使用最先进的 AI 写作助手增强您的写作能力，以 10 倍的速度创作令人惊叹的原创内容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 将帮助您利用智能 AI 在几秒钟内撰写更好、更具吸引力的网站内容、博客文章、社交媒体帖子
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
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Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款人工智能驱动的营销文案，可帮助您为广告、登陆页面、电子邮件等创建高质量、有说服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套强大的功能，可帮助您更快地创建高质量的副本和内容，并组织项目和文档中的工作。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。