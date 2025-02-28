人工智能写作助手 - 最热门应用 - 土耳其

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 专为 WordPress/WooCommerce 设计，是一个旨在自动创建产品文本和元描述的插件。它提供了为单个产品或批量多个产品生成文本的多功能性。通过与 WordPress/WooCommerce 无缝集成，它提供了用户友好的体验，特别是对于新手而言。 WriteText.ai 专注于创建一流的、SEO 优化的元标题、元描述、产品描述和开放图谱文本。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式来提高内容生成的效率。此外，每个帐户可以容纳无限数量的用户和网上商店安装，满足各种规模的企业的需求。 WriteText.ai Single 为作家提供了全面的内容生成范围。除了设定基调、风格和目标市场之外，作者还可以在生成内容本身之前进行深入的关键字分析，选择语义关键字，并直接从 WooCommerce 选择应包含在文本中的属性。完成产品熟悉和关键字分析后，WriteText.ai Single 在大约 50 秒内生成文本。然后，作者可以在将输出发布到 WooCommerce 之前检查输出。因此，此功能可确保语气、风格和包含的关键字的一致性，以增强 SEO。此外，它还可以根据目标受众的具体需求灵活地定制每个产品的内容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是专门为同时为多个产品生成文本而设计的。虽然此功能缺乏关键字分析、语义关键字选择和每个产品的单独属性选择等特定方面，但它允许作者在所有选定的产品中保持一致的语气、风格和属性。 WriteText.ai Bulk 表现出很高的效率，一旦设置了最终产品选择和目标样式属性，大约 30 秒内即可为每个产品生成文本。当需要在短时间内生成大量产品文本而无需进行详细的关键字分析时，它特别有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作为快速、批量内容生成任务的可靠、省时的解决方案。 总体而言，WriteText.ai 是一个功能丰富的插件，允许连接无限数量的电子商务网站并支持无限数量的用户。它支持将文本直接传输或发布到 WooCommerce，并允许选择要合并到文本中的产品属性、色调和样式。用户还可以选择目标受众和文本长度，以及设置用户角色以指定谁可以生成、审查和发布内容。主要功能包括评论历史记录、批量传输/发布文本、自定义产品详细信息添加以及定义您自己的自定义语气和风格。用户可以利用参考产品生成文本、获取人工智能建议的目标市场、定义自定义目标市场并重写文本。该插件还支持关键词分析、语义关键词、跟踪关键词和语义关键词密度，以及多商店支持。 免责声明：WriteText.ai 是一款为与 WordPress/WooCommerce 配合使用而开发的独立工具。它不隶属于 WordPress/WooCommerce，也不受其认可。
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款人工智能驱动的写作工具，旨在协助完成各种写作任务。它旨在简化从初学者到经验丰富的作家等各个级别用户的内容创建过程。 该工具提供了一系列功能，包括自动起草内容、无差错写作、语言翻译选项以及针对受众的个性化设置，以获得有说服力的结果。 WriterX 非常自豪能够通过提供即时、引人入胜的内容生成来帮助解决作家的障碍。它可以处理从起草博客文章和社交媒体内容到广告活动文案撰写等任务。 WriterX 的另一个关键功能是它能够重新利用现有内容或大规模生成新材料，以满足当今数字时代对大量内容的需求。 首先，用户选择一个模板并提供主题或产品的简短描述，人工智能将生成各种内容。该工具被不同的客户群使用，包括学生、撰稿人、博主、产品经理、营销团队和媒体机构。 它提供了广泛的 SEO 解决方案，通过创建吸引人的标题、产品描述和定制评论来提高网络可见度。最后，尽管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一个易于使用的界面，简化了内容创建过程。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，从而保护您的数据库健康并缩短会面时间。 Regie.ai 可以被概念化为全天候工作的虚拟销售开发代表 (SDR)，无需额外的人力资源或第三方外包。 该平台支持一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 参与、销售培育、入站潜在客户响应、呼入呼出、客户扩展等。 此外，该工具通过与核心 RevTech 系统集成来帮助自动预订销售团队会议，从而简化您的收入运营策略。
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI 是一个人工智能驱动的内容创建平台，提供各种工具来帮助您高效生成高质量内容。他们的主要产品包括： * AI 模板 - 跨不同类别的预制模板，例如博客、电子邮件、社交媒体帖子等，您可以轻松自定义。 * AI 图像生成器 - 使用 DALL-E 2、DALL-E 3、稳定扩散等 AI 生成独特的图像。 * AI 助手 - 根据您的需求量身定制的聊天机器人，可以自动响应客户的查询。 * AI 语音转文本 - 准确地将音频转换为文本记录。 * AI Voiceover - 以超过 100 种语言将文本发送到逼真的类人语音。 * AI 代码 - 获取代码建议并在您键入时自动完成。 LilybankAI 使用先进的人工智能简化内容创建。请遵循三个简单步骤： * 输入内容 - 提供您的内容想法、文字记录、图像等。 * AI 生成 - LilybankAI 使用最新的 AI 模型分析您的输入并生成高质量的输出。 * 交付内容 - 该平台为您提供精美的定制内容，与您的受众产生共鸣。 您无需任何创造性的努力即可获得 10 倍快的结果。 LilybankAI 易于使用的界面使任何人都可以轻松创建人工智能内容。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
Outwrite
outwrite.com
成为一个更好的作家，凭借Chrome的Outwrite。我们的浏览器扩展不仅仅是语法检查器，它有助于将您的想法变成强大的句子。 它可以在线撰写，包括Gmail，Outlook，Google Docs，LinkedIn和WordPress。 您可以使用Outwrite来重写句子，修复语法错误，改善词汇，检测被动语音（以及更多）。
GetGenie Ai
getgenie.ai
借助 GetGenie AI（您的个人内容和 SEO 助手）的强大功能，生成长篇内容、短文以及介于两者之间的所有内容。分析关键字、论坛问题和竞争对手，开始统治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph 是一款上下文 SEO 和 AI 写作工具，专注于 SEO 的三个基石：定位正确的关键字、加快内容速度以及创建有效的内容孤岛。 SurgeGraph 的品牌承诺很简单，帮助您快速增长自然流量并实现激增效应。 * SurgeGraph 是一款软件工具，旨在协助内容创建、关键词研究和 SEO 优化。 * 评论者喜欢内容生成的速度和质量、直观的界面、频繁的更新以及关键词研究和 SEO 工具的无缝集成。 * 审阅者遇到了图像生成功能的问题、偶尔的软件错误，有些人发现关键字研究功能不如内容编写部分有用。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Texta
texta.ai
Texta.ai 是一款人工智能文章生成器，声称可以帮助内容创作者利用自然语言技术和最先进的算法快速撰写博客文章。它提供 7 天免费试用期，以测试软件的功能，包括自动化内容制作、易于使用的界面和人工智能的最新进展。据该网站称，用户可以通过多种方式从 Texta.ai 中受益，例如为记者快速生成博客文章，或为企业创建内容。它可以通过提供免费试用并利用人工智能技术的最新进展，将自己与类似的软件竞争对手区分开来。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款人工智能驱动的工具，旨在通过显着减少创建优质内容所需的时间来彻底改变营销领域。该平台提供人工智能图稿、聊天、模板和文档等服务，可简化和优化营销流程。 Jounce 提供直观的文案解决方案，使用户只需几个步骤即可创建专业的内容。它提供了一系列可定制的模板来启动文案写作过程。 输入所需的提示或指南后，Jounce 的人工智能会处理内容创建，生成多个选项供用户选择。其他功能包括人工智能驱动的文档编辑器，用于创建和编辑营销材料，并具有自动格式设置、拼写检查和语法纠正功能。 该软件还支持协作，允许无限数量的团队成员贡献想法和编写内容。它为各种内容类型（如社交媒体帖子、网站内容、电子邮件活动等）提供了 70 多个营销模板。 此外，Jounce 还提供深色模式等功能，方便用户在深夜工作时间使用。它满足营销领域各种专业人士的需求，从内容创作者到小企业主。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一个人工智能驱动的复制智能和 Gen AI 平台，亚马逊、Greenhouse 和 IBM 等公司的超过 100 万营销人员使用该平台，使营销人员能够创建可扩展的品牌内容，从而转化并推动销售。 Anyword 经过数十亿营销数据点的训练，为营销人员提供强大的跨渠道预测绩效评分和分析，以实时监控和提高文案绩效。借助 Anyword，营销人员可以生成最适合目标受众并提高绩效的有效文案和消息，从而节省昂贵的 A/B 测试费用和时间。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx 专注于利用人工智能进行销售。生成高度个性化且相关的电子邮件，以潜在客户理解的方式向他们传达您提供的价值。 主要特点： * 以销售为中心的人工智能技术：专为满足销售代表的需求而设计。 * 个性化电子邮件生成：创建高度个性化且相关的电子邮件以吸引潜在客户。 * 研究驱动的方法：随时了解最新的销售推广最佳实践。 * 以转化为导向：旨在将入站和出站电子邮件转变为渠道增长的渠道 使用案例： * 通过个性化且相关的销售推广电子邮件吸引潜在客户。 * 通过实施最新的最佳电子邮件实践，在竞争中保持领先地位 * 通过与潜在客户产生共鸣的相关电子邮件来提高销售转化率。 * 利用人工智能技术制作有效的销售电子邮件，节省时间和精力。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 初创公司，专门为电子商务商店开发人工智能聊天机器人，任何人都可以在几分钟内创建自己的人工智能聊天机器人。没有任何编码经验。 - 集成到所有电子商务平台和任何其他类型的网站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您将始终为您的客户提供帮助，让他们更有信心购买、退货和退货甚至给你5星评价！
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是适合您所有营销活动的最佳人工智能工具。 获取人工智能驱动的洞察，找到完美的定位和受众群体，为您的营销活动带来最终结果。 借助 Shakespeare.AI，像世界排名第一的营销人员一样生成高转化文本、图像/视频广告和营销策略。使您在竞争中获得不公平的优势。 * 将 CAC 降低 33% * 将您的转化率提高 40% * 制作可转化的高性能广告 * 获取人工智能优化和见解。 加入超过 1,000 多名选择 Shakespeare.Ai 的人的行列，帮助他们实现营销目标。
Type
type.ai
Type 是人工智能优先的文档编辑器，可以帮助任何人编写高影响力的内容。 个人和团队可以使用 Type 以他们的声音和风格生成、编辑和润色写作，而不是从头开始编写重要内容。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Writerly
writerly.ai
Writerly 是一款强大但又不过分的人工智能生产力软件。我们受到全球超过 500,000 家最具创新力的组织和创作者的信任，利用生成式 AI 来提高业务成果。 更快更好地写作：使用最好的人工智能写作助手 Writerly 提高转化率并自动化您的内容营销。 Writerly 是一款由人工智能驱动的一体化写作解决方案，旨在帮助个人和机构等生成适合所有工作途径的优质、引人入胜且无抄袭的书面内容。 创建内容速度提高 4 倍。 自动将您的商业想法转化为高转化率的文章，从而提高流量、转化率和 SEO 排名。 节省时间和金钱，同时使用人工智能助手完全控制您的文案写作。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智能应用程序的一体化平台。 Krater.ai 使您能够利用人工智能的力量，在几秒钟内轻松创建内容和复制。 借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
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简化是一个创建，协作和扩展营销的应用程序。设计，写营销副本，创建视频，协作并发布到社交活动中 - 都位于同一地方。 简化为速度和简单性而建立，可帮助超过40万创作者，营销人员和企业扩展营销，简化其工作流程并单击几下完成工作。借助无代码设计编辑，AI作家，令人惊叹的模板，多个品牌套件，无限制工作区和应用内发布，您可以在不切换选项卡的情况下开始和完成营销。曾经。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText 是一个先进的人工智能平台，专门用于快速高效地生成营销文案和博客文章。它提供了一整套用于 SEO 内容创建的工具，包括用于内容简介创建、关键字聚类和内容分析的工具。 NeuralText 的内容简介工具允许用户使用搜索引擎结果页面 (SERP) 数据创建和丰富其内容。关键词聚类工具将关键词研究与搜索意图结合起来，以增强内容策略。 同时，内容分析工具可以洞察其内容的表现。 NeuralText 还提供免费工具，例如“People Also Ask”、“SERP 架构提取器”和“AI 写作工具”，以帮助内容创建过程并使内容创建过程多样化。 特别是人工智能写作助手，通过提供自动完成、释义和其他有用的功能，将想法转化为综合草稿，帮助用户克服写作障碍。NeuralText 配备强大的关键字发现和聚类功能，可帮助用户找到数百个长尾关键字建议并确定主题集群。 该平台还与谷歌的搜索控制台集成，提供实时性能指标，并根据新兴关键词和趋势的可操作见解提供定制的内容增强建议。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助您的写作速度提高 10 倍，并克服写作障碍。 使用 HyperWrite 创建更好的博客文章、电子邮件、副本等。 尝试我们的 AI 支持的文档编辑器和智能模板，或下载 HyperWrite Chrome 扩展程序，在您喜爱的网站上享受 AI 写作的好处。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome扩展，旨在成为您的个人AL助手，以轻松聊天和文案写作。只需点击CMD+M或Ctrl+M，然后开始与她聊天。或者让莫妮卡帮助您撰写和插入文本中的任何网页。从80多个模板中选择以快速生成营销副本。在Web Pageand中选择文本，让Monica为您解释，翻译，重新介绍。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支持的 AI 浏览器扩展。随时随地与 Arvin 在线聊天，进行即时研究、阅读和创造力。
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智能写作工具，可以帮助企业进行 SEO 优化的内容创建，并增强整体写作流程。 凭借其先进的定制训练人工智能模型，Junia AI 使品牌能够创建品牌上的、真实的、类人的高质量内容。 Junia AI 还提供实时 SEO 建议和全面的关键词研究工具，旨在帮助企业主获得更好的 Google 排名并克服 SEO 挑战。 Junia AI 是一家 100% 自力更生的公司，总部位于芬兰赫尔辛基。
Hour One
hourone.ai
一小时，通过将所有工作流程集中在一个AI驱动的平台中，将所有工作流程集中为企业的内容创建。我们拥有市场最栩栩如生的化身，其自然动作生动地使您的业务信息动画。我们的模板，可定制为任何品牌，授权团队可以大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。另外，凭借快速渲染和顶级安全性，HOUR ONE作为专门为企业需求设计的主要内容操作系统而脱颖而出。过去花费几个月的时间，现在只需要几分钟才能产生更高的参与度...工作更聪明，一小时的工作不太困难，并且会产生个性化的业务视频来造成影响。 * Hourone是一种视频创建工具，允许用户使用各种模板，声音和角色创建营销视频和演示文稿。 *用户喜欢易用性，可供选择的声音和角色范围，快速过程和下载时间以及客户成功团队的支持。 *审阅者遇到了诸如机器人文本到谈话功能，有限的头像选项，临时用户的学习曲线，有限的品牌功能，较慢的负载时间以及缺乏某些功能的明确说明。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 标准，并部署于 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等领先企业。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一个创新的写作平台，可在几秒钟内生成文章、短篇故事、电子邮件和视频摘要。经过大量文本的训练，其深度学习模型模仿人类写作，产生的输出抄袭最少。 Writely 具有语调改变、翻译、创意生成和文本操作等功能，可帮助您高效且引人入胜地创建内容。 WritelyCHAT 提供任务协助，确保可靠的建议。该工具可通过 Chrome 扩展程序访问，与各种设备兼容，并且在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上拥有活跃的社区。