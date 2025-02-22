人工智能写作助手 - 最热门应用 - 泰国

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
AtOnce
atonce.com
AtOnce 是一个尖端的人工智能解决方案，试图成为万能的杰克。它使营销人员和内容创作者能够制作从 TikTok 创意和 Facebook 广告到博客文章和定制人工智能生成艺术的一切内容。世界各地的公司都使用它来获得高质量的 SEO 内容、提高转化率、更快的草稿创建以及缓解作家障碍。这些服务和其他服务以 30 多种语言提供，与其聊天功能相结合，使 AtOnce 能够为所有主要电子商务网站提供客户支持。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智能应用程序的一体化平台。 Krater.ai 使您能够利用人工智能的力量，在几秒钟内轻松创建内容和复制。 借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先进的人工智能文案辅助工具，旨在加快写作过程并提高内容质量。它旨在帮助用户在博客、搜索引擎优化、社交媒体、重写、销售、广告和网站等不同领域更快地写作。 该工具使用由行业专家培训的人工智能技术，确保提供的内容可以帮助提高排名并推动销售，无论行业如何。 它专注于制作具有多种语言的无限变体的高性能文案，使企业能够走向全球，而不必担心翻译尴尬。 Craftly.AI 还具有自定义工具和培训功能，提供跟踪、分析和自动版本控制。它还提供了一个用于协作和组织项目的工作场所，包括监控、组织和共享项目的功能。 Craftly.AI 为个人作家、营销人员、小型企业、大型团队、学生、教育工作者、机构和非营利组织提供支持。 Craftly.AI 除了是对抗作家障碍的宝贵工具之外，对于希望简化文案写作流程并提高内容整体质量的企业来说，它也是一种出色的资源。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一个一体化的人工智能平台。它帮助内容创作者和企业使用生成式人工智能来克服白页综合症，创建原始图像并使内容适应不同的格式、语气和语言。已有超过 10,000 人在使用 BingBang.ai。为什么不是你呢？
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 初创公司，专门为电子商务商店开发人工智能聊天机器人，任何人都可以在几分钟内创建自己的人工智能聊天机器人。没有任何编码经验。 - 集成到所有电子商务平台和任何其他类型的网站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您将始终为您的客户提供帮助，让他们更有信心购买、退货和退货甚至给你5星评价！
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款人工智能驱动的工具，旨在通过显着减少创建优质内容所需的时间来彻底改变营销领域。该平台提供人工智能图稿、聊天、模板和文档等服务，可简化和优化营销流程。 Jounce 提供直观的文案解决方案，使用户只需几个步骤即可创建专业的内容。它提供了一系列可定制的模板来启动文案写作过程。 输入所需的提示或指南后，Jounce 的人工智能会处理内容创建，生成多个选项供用户选择。其他功能包括人工智能驱动的文档编辑器，用于创建和编辑营销材料，并具有自动格式设置、拼写检查和语法纠正功能。 该软件还支持协作，允许无限数量的团队成员贡献想法和编写内容。它为各种内容类型（如社交媒体帖子、网站内容、电子邮件活动等）提供了 70 多个营销模板。 此外，Jounce 还提供深色模式等功能，方便用户在深夜工作时间使用。它满足营销领域各种专业人士的需求，从内容创作者到小企业主。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了强大的释义工具，旨在提高用户写作的独特性和流畅性。该工具提供了 49 种不同的模式，用户可以通过这些模式自定义内容的风格或基调。 该软件包含的功能使用户能够为其内容添加更多深度和感觉，增强情感影响，提高清晰度和简洁性，并提高细节水平。 Yaara AI 的释义工具还提供了增强原创性的选项，从而使用户能够使自己的内容脱颖而出。该软件采用 GPT-3 技术，可确保正确理解文本的上下文和含义，并且生成的释义自然流畅。 用户可以控制写作中词汇变化的程度，从而可以根据需要进行定制。 Yaara AI 的工具可让用户有效地改写句子、段落、文章或文章，同时提高流畅性、词汇量和风格等各个方面。 它支持多种英语方言，包括美国、英国、加拿大和澳大利亚。各种释义模式涵盖广泛，从“创意”和“形式”到“情感”和“深入”。 因此，该软件旨在提供一个高效且易于使用的全面文本重写解决方案。
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是适合您所有营销活动的最佳人工智能工具。 获取人工智能驱动的洞察，找到完美的定位和受众群体，为您的营销活动带来最终结果。 借助 Shakespeare.AI，像世界排名第一的营销人员一样生成高转化文本、图像/视频广告和营销策略。使您在竞争中获得不公平的优势。 * 将 CAC 降低 33% * 将您的转化率提高 40% * 制作可转化的高性能广告 * 获取人工智能优化和见解。 加入超过 1,000 多名选择 Shakespeare.Ai 的人的行列，帮助他们实现营销目标。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款专为作家、营销人员和企业主设计的人工智能写作助手。只需单击一下，只需几秒钟即可生成不同形式的内容：博客、电子邮件、社交媒体帖子、产品描述等等。 拥有一个工具可以在几秒钟内为您的企业创建长篇博客文章，这不是很神奇吗？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一种具有 1750 亿个参数的高级语言模型）的强大功能，为您节省研究和写作的时间和精力。 借助 WordHero，您可以使用 60 多种书写工具。他们将这些工具分为 5 大类：
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内创建内容。它旨在帮助您节省写作过程的时间，以便您可以专注于业务的其他方面。 Marmof 是一款内容创建工具，专为任何想要创建内容的人而设计，无论其职业或写作经验如何。成千上万的专业作家还使用 Marmof 创建的人工智能驱动、SEO 优化的内容。它可以帮助他们集思广益，节省时间，并让他们深入了解受众的需求。 Marmof 易于使用，可以从任何设备访问。只需输入您想写的主题，Marmof 就会生成一个想法列表供您选择。一旦您选择了一个想法，Marmof 将帮助您充实它，并在短短几分钟内创建一个完整的内容。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 标准，并部署于 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等领先企业。
Simplified
simplified.com
简化是一个创建，协作和扩展营销的应用程序。设计，写营销副本，创建视频，协作并发布到社交活动中 - 都位于同一地方。 简化为速度和简单性而建立，可帮助超过40万创作者，营销人员和企业扩展营销，简化其工作流程并单击几下完成工作。借助无代码设计编辑，AI作家，令人惊叹的模板，多个品牌套件，无限制工作区和应用内发布，您可以在不切换选项卡的情况下开始和完成营销。曾经。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智能写作和 SEO 工具，可以帮助完成与内容创建相关的各种任务。它可以免费使用，不需要任何编码知识。 AI写作工具包括AI内容生成器、简介生成器、大纲生成器、释义工具、段落重写器、博客标题生成器、描述生成器、人们也问、产品描述生成器、口号生成器、摘要生成器、价值主张生成器和句子重写器。 每个工具都是针对不同类型的内容量身定制的，可用于快速轻松地创建独特的、引人入胜的内容。此外，Frase 还提供一系列资源，包括实时产品演练、博客、速成课程和帮助中心。 借助 Frase，内容创建比以往更快、更轻松、更高效。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一个人工智能驱动的复制智能和 Gen AI 平台，亚马逊、Greenhouse 和 IBM 等公司的超过 100 万营销人员使用该平台，使营销人员能够创建可扩展的品牌内容，从而转化并推动销售。 Anyword 经过数十亿营销数据点的训练，为营销人员提供强大的跨渠道预测绩效评分和分析，以实时监控和提高文案绩效。借助 Anyword，营销人员可以生成最适合目标受众并提高绩效的有效文案和消息，从而节省昂贵的 A/B 测试费用和时间。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Textero AI
textero.ai
Textero AI 论文作家：人工智能驱动的研究助理，帮助学生更快地创建学术内容。 Textero.ai 是一个值得信赖的伴侣，可以帮助制作适合学术写作风格的内容。更轻松地收集信息、查找参考并生成高质量内容。 Textero人工智能写作工具特点： * AI 论文作者：通过在应用程序中编辑文本，为您的论文生成大纲或创建结构良好的论文。使用“缩短”或“释义”等简单命令来提高您的写作水平。 * AI PDF 摘要器：Textero AI 摘要器结合了两个功能 — PDF 摘要器和文本缩短器。该软件可以帮助您简化研究过程并节省您的时间。 * AI 研究助理：Textero.ai 扫描其 2.14 亿个资源以找到最佳论文参考文献。通过改进的“Ask AI”功能，您可以获得更多源详细信息、浏览 PDF 文件并获得特定查询的答案。 告别作家的阻碍和拖延，向论文助手和独特的想法问好。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI 正在打造世界上最先进的人工智能写作工具。 ParagraphAI 保证帮助您写得更好、更快。 完美的语法。毫不费力的写作。即时回复。 ParagraphAI 将在很短的时间内将您的写作提升到一个新的水平。帮助您立即： * 通过简单的提示撰写完整的文章、电子邮件段落等 * 用完美的语法纠正你的文本 * 对任何电子邮件的草稿回复 * 在几秒钟内生成完整的报告大纲和头脑风暴列表 * 获得第二双眼睛来分析语气和含义 * 创建评论、主题标签、消息、帖子、电子邮件主题、感谢信等 * 使用您自己的人工智能助手为您写作，节省时间和金钱 * 用任何语言说话并获得完美的母语英语（或其他语言）响应 * 生成 99.9% 无抄袭的 SEO 友好原创文本等等！ ParagraphAI 由来自 MIT、Meta、OpenAI 等机构的工程师精心打造，保证帮助您写得更好、更快。
nichesss
nichesss.com
nichesss 是一个人工智能驱动的内容生成器和创意生成器，旨在帮助企业家、营销人员、博主和机构创建高转化率的营销文案和内容。 凭借 150 多种人工智能工具，nicesss 可以生成博客文章、社交媒体帖子、营销文案，甚至根据您的目标利基量身定制有利可图的业务和产品创意。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
ChibiAI
chibi.ai
最后。一款AI写作工具，其实就是专注于写作。 将 Chibi 视为您的创意写作伙伴。他会整理你的想法，给你新的想法，并在写作遇到障碍时推动你。
Scalenut
scalenut.com
Scalenut 是一个人工智能驱动的 SEO 和内容营销平台，可自动化内容创建过程，节省 90% 的时间，同时推动自然流量增加 10 倍。 Scalenut 提供关键词规划、NLP 支持的主题研究、AI 写作、内容优化和发布，所有这些都在一个应用程序中完成。借助 Scalenut，企业可以大规模创建高质量内容，针对搜索引擎进行优化，并快速轻松地将其发布到多个渠道。除了确保高质量、相关内容的先进 AI 功能外，Scalenut 的 AI 还能够根据可用的最新信息进行编写，为您的内容提供最新的优势。它还可以提供相关引文来支持内容并提高其可信度。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支持的 AI 浏览器扩展。随时随地与 Arvin 在线聊天，进行即时研究、阅读和创造力。
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智能写作工具，可以帮助企业进行 SEO 优化的内容创建，并增强整体写作流程。 凭借其先进的定制训练人工智能模型，Junia AI 使品牌能够创建品牌上的、真实的、类人的高质量内容。 Junia AI 还提供实时 SEO 建议和全面的关键词研究工具，旨在帮助企业主获得更好的 Google 排名并克服 SEO 挑战。 Junia AI 是一家 100% 自力更生的公司，总部位于芬兰赫尔辛基。
Summary Box
summarybox.com
Summary Box 是您个人的网络人工智能副驾驶。它通过提供总结内容、书写以及与网页和上传文档聊天的功能来增强您的在线体验。它旨在让您在任何网站上的网络体验更加互动、信息丰富且高效，无论是用于研究、学习还是个人使用。 摘要框主要用作浏览器扩展，使其非常易于使用。安装后，您可以单击任何网站或文章上的“摘要框”按钮，与其进行聊天、获取摘要，甚至用它来编写内容。除了浏览器扩展之外，Summary Box 还具有全面的 Web 仪表板。在这里，用户可以访问扩展中提供的相同工具来进行总结和写作。此外，仪表板还提供了一项额外的独特功能：上传文档并与文档聊天的能力。无论是个人文档、学校笔记还是工作文档，您都可以将其全部上传到摘要框并询问有关它们的任何问题。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
ContentBot
contentbot.ai
对于任何希望借助人工智能更快地编写内容的营销人员来说，ContentBot 都是终极工具。我们的人工智能工具套件可帮助您通过一些简单的输入生成有意义的内容，例如博客文章和营销文案。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
Engram
engram.us
Engram 是一款人工智能驱动的语法检查器和释义器，针对非英语母语人士进行了优化。我们专有的人工智能与 ChatGPT 相结合，提供复杂的、基于上下文的编辑，使文本听起来更自然
INK
inkforall.com
作者和团队如何更轻松、更快速地创建有机内容，并提供更好的创意、更少的错误以及 4 倍的 Google 第一页排名潜力。解锁最强大的优化人工智能，弥补所有其他内容营销工具的不足。 INK 与乐谱、大纲或关键词堆砌无关。毫无疑问地知道如何与寻找它的理想受众建立有意义的互动联系。
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款采用先进的人工智能技术来生成各种类型文本（包括文章、博客和论文）的简明摘要的工具。 该工具保留了信息的原始上下文和准确性，同时突出显示了输入材料的关键点。通过其用户界面，该工具允许用户设置所需的摘要长度。 摘要生成器还提取内容的“最佳行”，让您立即理解文本的要点。完成过程不仅仅以一种语言进行，它可以提供多种语言的摘要，而无需在摘要之前进行翻译。该工具通过提供以项目符号或单个最佳行的形式获取摘要内容的选项来提高可读性。 它确保数据安全，向用户保证它不会存储任何个人数据。 AI Summarizer 具有易于使用的方法：用户输入或上传文本，确认 reCAPTCHA，然后单击按钮生成摘要。 可以下载摘要内容、将其复制到剪贴板或清除以进行新一轮的摘要。该工具通过免费使用和无限制的每日输入增加了用户的便利。 事实证明，AI Summarizer 可以为不同职业的个人提供任何文本的精确摘要，因此非常有用。
LongShot
longshot.ai
LongShot 是一款先进的人工智能工具，旨在支持内容创建和优化。它提供了一系列功能来简化从规划到发布的内容工作流程。 其内容规划器利用真实数据来生成适合目标受众和特定行业的定制内容创意。 LongShot 的 AI 工作流程功能利用 50 多个屡获殊荣的模板来促进短内容到长内容的创建。 集成的事实检查器通过提供实时答案并生成带有正确引用的内容来确保准确性。 LongShot 的一个独特功能是 SEO Checker，这是一种人工智能驱动的工具，可以评估您内容的 SEO 性能，为提高排名提供可行的建议。 值得注意的是，该工具还具有人工智能互连功能，旨在从用户的站点地图生成与锚文本相关的自动内部链接，最终增强读者的体验，同时提高博客性能。 LongShot 旨在与 Google Search Console、WordPress、Webflow 和 Google Docs 等平台集成，确保该工具可以在最需要的地方使用。 尽管功能强大，但该人工智能工具因其快速准确的实时内容生成而受到赞誉，并且受到从内容创建者到数字战略顾问等广泛用户的信任。
Writeseed
writeseed.com
Writeseed 是一个人工智能作家，是 Jasper.ai Copy.ai Rytr 或 Writesonic 的替代品。使用我们的人工智能文案工具，您可以一键创建广告文案、博客文章或 SEO 内容。 您可以从我们的 AI 作家为您的写作提供的 70 多个模板中进行选择。其中一位是 AI 文章作家，可以为您撰写 1,500 多字的全文文章，其中包括免费的库存照片。
Wordvice AI
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Wordvice AI 是一款自动化在线写作助手，提供全套写作和修订工具，包括 AI 校对器、AI 释义器、AI 摘要器、语言翻译器和抄袭检查器。 Wordvice AI 旨在成为满足您所有写作和修改需求的一站式资源。 Wordvice AI 使用最新的人工智能技术来创建有用且直观的工具，非常适合研究人员、学生和商业专业人士。新的人工智能写作生成器和扩展目前正在开发中......
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