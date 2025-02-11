人工智能写作助手 - 最热门应用 - 苏里南

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
WriteXai
writexai.com
WriteXAI是一款人工智能驱动的工具，可以让用户自动生成内容和图像人工智能图像生成工具，节省内容创建的时间和精力。该平台利用自然语言处理和机器学习，只需点击几下按钮即可生成高质量的文章、社交媒体帖子，甚至产品描述。它还具有内置图像生成器，可以生成相关且具有视觉吸引力的图形来伴随文本。您可以生成AI图像、生成AI内容、生成FB广告文案、生成博客内容等等！
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 开发的人工智能写作助手和文章撰写器。它旨在帮助小型企业和自由内容作家大规模创作精心撰写和研究的文章。借助 SnapRytr，用户的写入速度可以提高 10 倍，每月节省 100 多个小时。 AI 写作助手附带 80 多个 AI 工具，可生成社交媒体、营销、登陆页面和专业沟通的内容。它还通过智能人工智能文章编写器帮助推平作家的障碍，只需要最少量的输入即可生成高质量的内容。用户可以轻松地与同事共享生成的内容并获得反馈，并且他们可以使用 SnapRytr 的 API 来构建自己的工具或自动化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含数十个免费小部件的一站式套件，包括 AI 内容写作工具、AI 商业写作工具等。用户可以选择小部件的相关类别，无论他们需要营销还是业务内容，并在一个地方方便地分类所有类型的小部件。 人工智能文章编写器使用起来毫不费力，用户可以根据主题、目录、大纲或关键词生成文章。目标是帮助用户节省写作时间，并在几分钟内写出更出色的文章。 总体而言，SnapRytr 是一款有用的人工智能写作助手，可以为用户节省无数的写作时间，让他们有时间专注于工作中更重要的方面。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一个综合性写作增强平台，利用先进的人工智能技术，为用户提供多种强大的写作提高工具。该平台包含人工智能重写器，可以自动重写句子或段落，使其更加简洁、清晰和有效。 改写工具可帮助用户在不改变其含义的情况下改写句子。人工智能摘要器，可以自动将大块文本压缩为更短、更易于管理的摘要。还有一个文本扩展工具，允许用户快速轻松地使用相关单词、短语和想法扩展他们的写作。 借助 RewriteTool.net，用户可以提高写作技巧并轻松制作专业、高质量的内容。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款人工智能驱动的营销文案，可帮助您为广告、登陆页面、电子邮件等创建高质量、有说服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套强大的功能，可帮助您更快地创建高质量的副本和内容，并组织项目和文档中的工作。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 将帮助您利用智能 AI 在几秒钟内撰写更好、更具吸引力的网站内容、博客文章、社交媒体帖子
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 创建内容的速度提高 10 倍。使用最先进的 AI 写作助手增强您的写作能力，以 10 倍的速度创作令人惊叹的原创内容。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智能助手插件。它可以帮助用户使用先进的人工智能在几分钟内生成文章、产品描述和网站副本等内容。 主要特点和优点： * 在几秒钟内撰写文章、博客文章、登陆页面 * 为电子商务网站创建产品描述 * 为页面生成引人入胜的网站副本 * 内置图像生成功能来创建自定义图像 * 可作为 WordPress 插件和 Chrome 扩展使用 * 与所有主要页面构建器和主题集成 * 节省高达 90% 的内容创建时间 * 高级套餐的用户数量不受限制 * 每月包含数百万字 * 经济实惠的月度和年度定价计划 * 7 天退款保证 Bertha AI 利用最先进的人工智能技术来生成类似人类的内容。以下是其工作原理的快速概述： * 用户向 Bertha 提供内容提示、主题或他们想要为其创建内容的想法 * Bertha 分析提示并利用其庞大的知识数据库来创建相关内容 * 生成的内容在几秒内返回给用户 * 用户可以在发布之前轻松编辑和完善人工智能生成的内容 Bertha 接受了数千亿个参数的训练，能够像人类作家一样创作高质量、独特的内容。人工智能已经学习了不同的写作风格、主题、语言规则等，以生成引人入胜、信息丰富且可读的内容。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一种独特的人工智能驱动解决方案，经过人工智能训练和支持，可生成高质量的内容。 writingo 可以轻松处理内容创建，无需您花费时间或精力。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一个功能强大的平台，可以访问 30 多种不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 还允许您使用内置的 GPT 助手、分析文件、搜索网络以及创建了解有关您业务的一切的自定义 AI 代理。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一个创新的写作平台，可在几秒钟内生成文章、短篇故事、电子邮件和视频摘要。经过大量文本的训练，其深度学习模型模仿人类写作，产生的输出抄袭最少。 Writely 具有语调改变、翻译、创意生成和文本操作等功能，可帮助您高效且引人入胜地创建内容。 WritelyCHAT 提供任务协助，确保可靠的建议。该工具可通过 Chrome 扩展程序访问，与各种设备兼容，并且在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上拥有活跃的社区。
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 电子邮件助手，使您撰写电子邮件的速度提高 10 倍。重新邮件解决方案支持 Gmail 和 Outlook，以任何语言轻松报告或撰写高质量的电子邮件回复。 Remail 是一款先进的人工智能工具，旨在彻底改变电子邮件撰写体验，使用户能够以卓越的效率撰写电子邮件。 Remail 的主要目标是通过提供可提高响应时间和整体生产力的创新功能来加快电子邮件通信过程。
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI 利用 AI 的力量快速阐明您脑海中的想法、提出新想法并轻松从 PDF 中检索您需要的信息。
Outline.ai
outline.ai
您的人工智能写作助手。 Outline 是一款人工智能驱动的协作文档编辑器。告别写作障碍，迎接更好的写作。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的个人人工智能写作助手 Ava 是一款创新型人工智能写作助手，旨在彻底改变您创建内容的方式。 Ava 拥有丰富的知识库，包括莎士比亚和 10% 的互联网，可帮助您在短短几秒钟内生成高质量的文章、博客、广告、电子邮件、社交媒体帖子等。使用这款直观的工具告别写作障碍，将您的写作提升到新的高度。 通过简化从构思到执行的整个写作过程，Ava 使您能够在更短的时间内完成更多工作，同时提高工作效率。借助 AIDA 框架、用于广告创建的 BAB 框架和个性化冷电子邮件等用例特定模板，Ava 使营销人员和内容创建者等可以轻松高效地制作真正能引起受众共鸣的引人入胜的材料。 无论您是在策划引人注目的营销活动还是集思广益地讨论新鲜的文章创意，让 Ava 成为您的首选合作伙伴，帮助您释放创意潜力。立即注册，体验无与伦比的内容创建效率，再也不用盯着空白页面了！
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使用我们的人工智能简历生成器提升您的职业生涯：在几分钟内创建您的梦想简历 我们的人工智能简历生成器旨在帮助您为您的梦想工作创建完美的简历。有了 100 万份简历，您不仅仅是在制作一份简历；您还可以创建一份简历。你正在建设一个更加光明的未来。 * 使用我们的简历生成器在 30 分钟内制作一份简历 告别花费数小时甚至数天的时间来进行文本对齐和格式设置。我们的 AI 简历生成器优化了简历创建流程，让您可以在 30 分钟内制作一份出色的简历。无论您是刚刚踏上职业生涯的毕业生，还是正在考虑职业转型的经验丰富的专业人士，我们的简历制作工具都能满足您的需求和时间限制。 * 适合每个职业道路的多样化专业模板 简历的美观可以决定你对潜在雇主的第一印象。这就是为什么 1millionresume 提供各种针对不同行业和职业阶段的专业设计模板。从创意到企业，找到一个与您独特的职业道路完美契合的模板。 * 体验人工智能在简历建设中的优势 想象一下，一个人工智能助手了解您的技能、经验和职业目标，然后将它们转化为专业制作的简历。这正是我们的人工智能简历生成器所做的。通过利用人工智能的力量，我们使简历制作过程不仅高效、有效，而且带来了令人难以置信的回报。 * 将您的简历提升到新的高度 在当今瞬息万变的就业市场中，精心制作、量身定制的简历是您获得新机会的黄金门票。传统的简历创建方法可能既麻烦又耗时，阻碍了您的职业发展。通过 1millionresume，我们将尖端技术和对职业发展的热情结合起来，为您提供创新的解决方案。
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - 终极人工智能助手，旨在提高您的社交媒体和在线生产力。拥有 30 多种不同的 AI 类型 - 我们可以满足您的需求！我们的服务旨在帮助小型内容创作者和中小型企业。
TextAIssist
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TextAIssist - AI 写作和语法工具是一款功能强大且免费的 AI 写作助手，旨在提升您的电子邮件和消息的写作体验。只需轻轻一按，即可轻松修复语法和调整语气，从而简化您的工作流程。达到您想要的语气，无论是正式还是休闲，并轻松纠正语法和打字问题。 TextAIssist 非常适合电子邮件、报告和营销文案，提供用户友好的界面，实现无缝且有效的写作之旅。
ParagraphAI
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ParagraphAI 正在打造世界上最先进的人工智能写作工具。 ParagraphAI 保证帮助您写得更好、更快。 完美的语法。毫不费力的写作。即时回复。 ParagraphAI 将在很短的时间内将您的写作提升到一个新的水平。帮助您立即： * 通过简单的提示撰写完整的文章、电子邮件段落等 * 用完美的语法纠正你的文本 * 对任何电子邮件的草稿回复 * 在几秒钟内生成完整的报告大纲和头脑风暴列表 * 获得第二双眼睛来分析语气和含义 * 创建评论、主题标签、消息、帖子、电子邮件主题、感谢信等 * 使用您自己的人工智能助手为您写作，节省时间和金钱 * 用任何语言说话并获得完美的母语英语（或其他语言）响应 * 生成 99.9% 无抄袭的 SEO 友好原创文本等等！ ParagraphAI 由来自 MIT、Meta、OpenAI 等机构的工程师精心打造，保证帮助您写得更好、更快。
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai是一款基于人工智能技术的强大内容创作工具。它为用户提供了一系列用例，从创建招聘广告和社交媒体帖子到编写 SEO 元文本和为企业生成标语。 该工具可在 App Store 和 Google Play 上使用，用户还可以访问网络应用程序。创建内容的过程得到了简化，用户只需三个步骤即可生成内容。 第一步是从提供的 20 个用例中选择所需的用例。第二步涉及填写特定于所选用例的表单，第三步是单击生成按钮以接收输出。 借助 Lek.ai，用户可以保存结果、延长和缩短段落、改写句子、创建大纲等等。该工具旨在帮助用户借助人工智能技术快速轻松地创建引人入胜的内容。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO 是一个 WordPress 插件，可帮助您利用 AI 的力量清理您的技术 SEO！目前，我们能够修复丢失的替代文本、丢失的标题和描述、修复损坏的链接以及生成和刷新内容。
writeGPT
writegpt.ai
多合一生产力副驾驶利用多人工智能功能帮助营销人员和企业家以最低的摩擦在互联网上的任何地方编写、改编、总结和记忆内容。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
iSenseHUB
isensehub.ai
来认识一下 iSenseHUB：终极人工智能驱动平台，旨在彻底改变您的创建、设计和优化方式。我们配备了超过 65 种尖端人工智能工具，我们的使命是帮助个人和企业简化流程并以闪电般的速度制作高质量的内容。将 iSenseHUB 视为您的个人人工智能助手，随时准备处理各种任务。从生成代码、制作 SEO 优化的文章、设计图形到管理社交媒体帖子 - 我们都涵盖了。我们的工具旨在简化复杂的任务，让您能够专注于最重要的事情：发展业务并激发创造力。 iSenseHUB不仅仅是一个工具；更是一个工具。它是一整套由人工智能驱动的解决方案。这就像拥有一整套专家团队触手可及，但没有高昂的价格标签。无论您是寻求规模扩张的初创公司、寻求效率的大公司，还是旨在最大限度提高生产力的个人，iSenseHUB 都是您获取所有人工智能知识的一站式商店。通过 iSenseHUB 体验 AI 的力量。今天加入我们，永远改变您的工作方式。通过 iSenseHUB 深入探索内容创建、设计和优化的未来——人工智能与效率的结合。
Copywritely
copywritely.com
优质 SEO 内容软件：提高您的内容优化。让您的内容对于人们和搜索引擎来说都是完美的。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics 平台非常灵活，可根据您的需求进行定制，并为您节省宝贵的时间。人工智能 (AI) 算法首先分析和测量您的词典。然后，我们的增强写作环境会计算改进并帮助您的员工编写出色的内容。其结果是将您的业务提升到一个新的水平，以便您始终与公司的品牌形象保持一致，与您的受众交流，实现多样性和包容性目标，提高可发现性并提高转化率。借助 Textmetrics，您将以各种可能的方式升级。
Zupyak
zupyak.com
毫不费力地从搜索引擎获得更多客户。 Zupyak 是您使用过的最简单的 AI 作家，它可以使用 AI 为您进行 SEO 研究和内容创建，无需代理机构。 * Zupyak 是一款人工智能驱动的写作工具，可简化针对 SEO 优化的内容的创建和发布。 * 审稿人喜欢 Zupyak 的用户友好界面、多样化的回复、节省时间的方面、生成的内容质量以及创新的内容建议和关键词推荐。 * 用户提到工具超出预算、内容不够丰富、关键词生成受限、平台卡顿、某些功能缺失等问题。
SEOwind
seowind.io
SEOwind 是一款 SEO 内容智能工具，可让您在几分钟（而不是几小时）内创建基于 SEO 的内容简介。停止猜测并开始通过数据驱动您的 SEO。 SEOwind 是让您的 SEO 结果更加可预测的完美工具。通过我们的工具，您可以获得为受众编写有价值的内容所需的所有数据： * 搜索意图， * SERP 及其排名的关键字， * 顶级 SERP 的内容大纲， * 用户问题， * 您需要涵盖的主题 * 为您提供上下文中的关键字。 使用人工智能，我们帮助您编写标题和元描述，为您提供内容推荐并自行创建内容大纲。所有这些都是为了让您的内容发挥作用。 您再也不必浪费时间手动分析、复制信息并将其粘贴到 Google 文档中。借助 SEOwind，您每次都可以专注于构建性能更好的内容。
Managr
managr.ai
Managr 是一款专为公共关系设计的人工智能助手。它为您阅读新闻、撰写媒体宣传材料并识别目标记者。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并在 PR CRM 中组织他们、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
Rallio
rallio.com
凭借内置的社交媒体联合和调度功能、广告推送、分析、声誉管理等，Rallio 是品牌最大化社交营销工作的更智能、更简单的方式。 Rallio 技术提供了一个完整的社交媒体生态系统，允许制造商、企业品牌及其所在地、员工和客户建立本地社区、分享经验并推动本地业务。
Matik
matik.io
Matik 可自动创建和发送个性化、数据驱动的演示文稿。只需向 Matik 提供一些输入（例如，该幻灯片适用于哪个帐户、日期范围），Matik 将查询数据以创建包含个性化文本、图像、图表和表格的 Google 幻灯片或 Microsoft PowerPoint 幻灯片。 Matik 可以自动将内容作为电子邮件附件发送到帐户。可以自动化的内容示例包括季度/执行业务审查、更新平台、业务案例、价值分析和 ROI 单页浏览器。
Spinnerchief
spinnerchief.com
SpinnerChief 8桌面版计划于12月1日之前推出，提供本地化的AI文本处理解决方案、无限的AI文章处理和API接口调用。它能够有效地批量处理大文件，结合最新的人工智能系统，根据用户描述进行内容生成和重写。
Contentware
contentware.com
Contentware 是一个人工智能驱动的加速器，可以在几分钟内产生高影响力的营销活动。这几乎消除了广告活动创建的繁琐、劳动密集型过程。 Contentware 的独特之处在于它可以生成整个营销活动（而不仅仅是副本），从而为您和您的团队节省大量时间。 Contentware 使用生成式 AI 和网页链接生成完整的电子邮件和社交媒体帖子活动，以宣传您的活动、网络研讨会、出版物、博客文章、文章、白皮书等。 事实上，任何需要促销的事情都可以创建活动。 Contentware 编写的副本是专门为营销活动定制的。 但高质量的文案只是营销活动的一个要素。 Contentware 还制作活动电子邮件和社交媒体帖子；将它们添加到最佳实践营销日历中；提供免费、完全许可的活动图像；并通过与流行的电子邮件和社交媒体管理平台的集成来分发内容。 内容软件还包括一个文本生成模块，用于创建博客文章、一次性电子邮件和电子邮件主题行、登陆页面内容等等。 您和您的团队将在每次营销活动中节省时间。 既然可以使用 Contentware 实现自动化，为什么还要以几乎所有组织都能承受的价格从头开始构建营销活动呢？
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款人工智能驱动的写作工具，旨在协助完成各种写作任务。它旨在简化从初学者到经验丰富的作家等各个级别用户的内容创建过程。 该工具提供了一系列功能，包括自动起草内容、无差错写作、语言翻译选项以及针对受众的个性化设置，以获得有说服力的结果。 WriterX 非常自豪能够通过提供即时、引人入胜的内容生成来帮助解决作家的障碍。它可以处理从起草博客文章和社交媒体内容到广告活动文案撰写等任务。 WriterX 的另一个关键功能是它能够重新利用现有内容或大规模生成新材料，以满足当今数字时代对大量内容的需求。 首先，用户选择一个模板并提供主题或产品的简短描述，人工智能将生成各种内容。该工具被不同的客户群使用，包括学生、撰稿人、博主、产品经理、营销团队和媒体机构。 它提供了广泛的 SEO 解决方案，通过创建吸引人的标题、产品描述和定制评论来提高网络可见度。最后，尽管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一个易于使用的界面，简化了内容创建过程。
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家利用其创新技术彻底改变写作过程的公司。我们将专业作家的专业知识与人工智能的速度和准确性相结合，为学生提供一流的写作帮助。 我们的人工智能论文写作工具因几个独特的功能而脱颖而出。首先，它利用对数百万篇高质量论文和文章的训练，针对任何给定主题生成无抄袭且准确的内容。这消除了连续数小时集思广益和研究的麻烦。 其次，我们的工具可以为您的论文生成大纲和内容，从而节省时间。这使您可以专注于学术和个人生活的其他重要方面。 第三，回顾和学习生成的内容可以帮助您提高写作技巧并加深对当前主题的理解。我们的工具使用自然语言处理和机器学习来不断提高其性能，使其能够分析和解释复杂的信息。 最后，该算法可以为各种类型的论文生成内容，包括议论文、说服性论文、描述性论文和叙述性论文。它还可以协助完成研究论文、文章、报告和其他课程作业。 全球成千上万的学生信任我们的人工智能论文写作工具，该工具的设计充分考虑了您的成功。因此，无论您面临写作障碍、难以想出想法还是时间紧迫，我们先进的算法都可以帮助您立即写出高质量的论文。
Localo
localo.com
使用终极本地 SEO 工具 - Localo 促进客户的业务 使用最强大的本地 SEO 工具增强您代理机构的服务范围，从而大幅提升客户的本地知名度 - Localo。这个强大的基于人工智能的工具旨在为本地企业提供竞争优势，吸引更多本地客户，并通过优化的本地 SEO 策略提高投资回报率。 * 适合所有寻求更快、更有效的方式来管理客户本地 SEO 的营销机构和自由 SEO 顾问。 主要特点和优点： * 智能任务：通过个性化的每周任务和先进的见解在竞争中保持领先地位。提高客户的本地搜索可见度并吸引新客户。 * 排名检查和监控：准确跟踪客户的 Google 本地排名，并做出数据驱动的决策，以提高他们的知名度。 * Localo AI：我们的智能 AI 可帮助您自动化和优化 Google 帖子、评论回复和企业资料信息。 * 评论管理器：一个出色的工具，用于管理和增强客户的 Google 评论。改善客户关系并建立在线信誉。 * 英镑保护：保护您的客户业务免受可能影响其本地搜索排名的不必要的更改。 * 英镑帖子：通过及时、信息丰富的 Google 帖子让客户保持参与。 * 增长统计：通过全面的增长统计数据做出明智的决策。更好地了解本地搜索可见性并制定有效的策略。 * 立即开始使用 Localo，即可获得 30 天退款保证，无需长期承诺。 您的客户信任您的数字形象；不只是满足他们的期望 - 超越他们。 为您的代理机构配备 Localo - 终极本地 SEO 工具，并在不断发展的数字环境中占据上风。 立即利用我们的限时优惠，让我们带领您客户的业务在当地占据主导地位！
Axios HQ
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Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 专为 WordPress/WooCommerce 设计，是一个旨在自动创建产品文本和元描述的插件。它提供了为单个产品或批量多个产品生成文本的多功能性。通过与 WordPress/WooCommerce 无缝集成，它提供了用户友好的体验，特别是对于新手而言。 WriteText.ai 专注于创建一流的、SEO 优化的元标题、元描述、产品描述和开放图谱文本。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式来提高内容生成的效率。此外，每个帐户可以容纳无限数量的用户和网上商店安装，满足各种规模的企业的需求。 WriteText.ai Single 为作家提供了全面的内容生成范围。除了设定基调、风格和目标市场之外，作者还可以在生成内容本身之前进行深入的关键字分析，选择语义关键字，并直接从 WooCommerce 选择应包含在文本中的属性。完成产品熟悉和关键字分析后，WriteText.ai Single 在大约 50 秒内生成文本。然后，作者可以在将输出发布到 WooCommerce 之前检查输出。因此，此功能可确保语气、风格和包含的关键字的一致性，以增强 SEO。此外，它还可以根据目标受众的具体需求灵活地定制每个产品的内容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是专门为同时为多个产品生成文本而设计的。虽然此功能缺乏关键字分析、语义关键字选择和每个产品的单独属性选择等特定方面，但它允许作者在所有选定的产品中保持一致的语气、风格和属性。 WriteText.ai Bulk 表现出很高的效率，一旦设置了最终产品选择和目标样式属性，大约 30 秒内即可为每个产品生成文本。当需要在短时间内生成大量产品文本而无需进行详细的关键字分析时，它特别有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作为快速、批量内容生成任务的可靠、省时的解决方案。 总体而言，WriteText.ai 是一个功能丰富的插件，允许连接无限数量的电子商务网站并支持无限数量的用户。它支持将文本直接传输或发布到 WooCommerce，并允许选择要合并到文本中的产品属性、色调和样式。用户还可以选择目标受众和文本长度，以及设置用户角色以指定谁可以生成、审查和发布内容。主要功能包括评论历史记录、批量传输/发布文本、自定义产品详细信息添加以及定义您自己的自定义语气和风格。用户可以利用参考产品生成文本、获取人工智能建议的目标市场、定义自定义目标市场并重写文本。该插件还支持关键词分析、语义关键词、跟踪关键词和语义关键词密度，以及多商店支持。 免责声明：WriteText.ai 是一款为与 WordPress/WooCommerce 配合使用而开发的独立工具。它不隶属于 WordPress/WooCommerce，也不受其认可。
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智能语音转文本工具和内容中心，可将音频片段转换为可立即发布的文章，充当写作的快速助手。 Flipner AI 引入了一种革命性的文本创作方法，使作家能够随时随地轻松捕捉和组织他们的无数想法。这个创新平台提供了一个独特的内容中心，可以存储文本和音频笔记，通过其用户友好的人工智能工具，促进思想无缝转换和合并为结构化草稿或精美的、随时可用的文档。