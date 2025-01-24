人工智能写作助手 - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助您的写作速度提高 10 倍，并克服写作障碍。 使用 HyperWrite 创建更好的博客文章、电子邮件、副本等。 尝试我们的 AI 支持的文档编辑器和智能模板，或下载 HyperWrite Chrome 扩展程序，在您喜爱的网站上享受 AI 写作的好处。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI，一种自然语言写作工具，可帮助创建满足您所有需求的自定义内容。无论您是在撰写博客、广告、论文还是短篇小说，Friday AI 都可以帮助您设计传达信息所需的书面材料。 Friday AI是下一代人工智能写作助手，可以在眨眼间生成数百个单词。人工智能助手不仅仅是一个工具，它还是您工作过程中的助手，是您选择正确单词和短语来优化内容的帮手。 用户从 40 多个模板和 30 种书写语气中进行选择，输入一些关键字，BAM Friday AI 会在不到一秒的时间内生成原创的引人入胜的内容。无论您是撰写长博客、社交媒体帖子、广告、创意故事，还是寻找有关如何改进网站 SEO 和元描述的技巧，Friday AI 都可以帮助您通过超越其他软件的广泛功能来完成工作人工智能助手。 开发 Friday AI 需要社区的努力；您对 Friday AI 的反馈和使用不仅会改进我们的机器学习算法，而且会由我们的开发团队直接评估，以根据您的需求进行改进。现在，您的创意伙伴正在等待激发您的灵感。使用 Friday AI 创建更多内容并优化您的工作流程！
Contentware
contentware.com
Contentware 是一个人工智能驱动的加速器，可以在几分钟内产生高影响力的营销活动。这几乎消除了广告活动创建的繁琐、劳动密集型过程。 Contentware 的独特之处在于它可以生成整个营销活动（而不仅仅是副本），从而为您和您的团队节省大量时间。 Contentware 使用生成式 AI 和网页链接生成完整的电子邮件和社交媒体帖子活动，以宣传您的活动、网络研讨会、出版物、博客文章、文章、白皮书等。 事实上，任何需要促销的事情都可以创建活动。 Contentware 编写的副本是专门为营销活动定制的。 但高质量的文案只是营销活动的一个要素。 Contentware 还制作活动电子邮件和社交媒体帖子；将它们添加到最佳实践营销日历中；提供免费、完全许可的活动图像；并通过与流行的电子邮件和社交媒体管理平台的集成来分发内容。 内容软件还包括一个文本生成模块，用于创建博客文章、一次性电子邮件和电子邮件主题行、登陆页面内容等等。 您和您的团队将在每次营销活动中节省时间。 既然可以使用 Contentware 实现自动化，为什么还要以几乎所有组织都能承受的价格从头开始构建营销活动呢？
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI 是一个人工智能驱动的内容创建平台，提供各种工具来帮助您高效生成高质量内容。他们的主要产品包括： * AI 模板 - 跨不同类别的预制模板，例如博客、电子邮件、社交媒体帖子等，您可以轻松自定义。 * AI 图像生成器 - 使用 DALL-E 2、DALL-E 3、稳定扩散等 AI 生成独特的图像。 * AI 助手 - 根据您的需求量身定制的聊天机器人，可以自动响应客户的查询。 * AI 语音转文本 - 准确地将音频转换为文本记录。 * AI Voiceover - 以超过 100 种语言将文本发送到逼真的类人语音。 * AI 代码 - 获取代码建议并在您键入时自动完成。 LilybankAI 使用先进的人工智能简化内容创建。请遵循三个简单步骤： * 输入内容 - 提供您的内容想法、文字记录、图像等。 * AI 生成 - LilybankAI 使用最新的 AI 模型分析您的输入并生成高质量的输出。 * 交付内容 - 该平台为您提供精美的定制内容，与您的受众产生共鸣。 您无需任何创造性的努力即可获得 10 倍快的结果。 LilybankAI 易于使用的界面使任何人都可以轻松创建人工智能内容。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智能应用程序的一体化平台。 Krater.ai 使您能够利用人工智能的力量，在几秒钟内轻松创建内容和复制。 借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一个SaaS（软件即服务）平台，使用先进的OpenAI人工智能技术GPT4生成各种文本内容，例如33种语言的文章、博客、广告、媒体等。用户还可以通过 OpenAI DALL-E AI 解决方案描述图像来生成 AI 图像。 用户可以在AIWriter中输入提示或主题，平台将使用GPT4技术根据该输入生成完整的文本。
unbound
unboundml.com
Unbound 是一款人工智能工具，可在几秒钟内生成专业的产品照片，从而彻底改变内容创建。用户可以使用人工智能驱动的自动化轻松创建图像，以适应从社交媒体到网站的各种营销渠道。凭借用户友好的界面和强大的工具（如背景选项和编辑功能），Unbound 简化了企业、影响者和博主的内容创建过程。此外，Unbound 还提供强大的写作功能，可帮助您克服写作障碍并轻松创建引人入胜的文案。用户还可以访问各种模板和预设，以高效地将他们的创意变为现实。 Unbound 的人工智能技术不断发展，以提供新颖的见解、优化内容并改进工作流程，使其成为全球个人和企业的宝贵工具。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize 是一款专门将人工智能生成的文本转换为看起来自然且像人类的内容的工具。它旨在绕过人工智能探测器，确保材料无法被检测到且不受限制。该工具通过避免语法错误和不常见的术语来保持内容完整性，确保输出精美且专业。 AI Humanize 适合内容创作者、商业专业人士、营销和公关机构、SEO 专家、学术专业人士、学生和网络开发人员，提供增强 SEO、保留原创性并确保高质量、可读内容的解决方案。
ChibiAI
chibi.ai
最后。一款AI写作工具，其实就是专注于写作。 将 Chibi 视为您的创意写作伙伴。他会整理你的想法，给你新的想法，并在写作遇到障碍时推动你。
Lekhak.ai
lekhak.ai
Lekhak 是人工智能驱动的内容生成器，有助于创建高转化率的内容。它提供了一个易于使用的平台来生成博客文章、社交媒体帖子、广告、SEO 内容等 - 全部免费。 Lekhak 的先进 AI 功能可增强您的内容创建过程。 由最强大的人工智能语言模型提供支持，生成独特、富有创意、类人的内容。我们正在构建由技术驱动的内容创作的未来。一种书写工具即可统治所有这些。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或扩展您保存的内容
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智能写作和 SEO 工具，可以帮助完成与内容创建相关的各种任务。它可以免费使用，不需要任何编码知识。 AI写作工具包括AI内容生成器、简介生成器、大纲生成器、释义工具、段落重写器、博客标题生成器、描述生成器、人们也问、产品描述生成器、口号生成器、摘要生成器、价值主张生成器和句子重写器。 每个工具都是针对不同类型的内容量身定制的，可用于快速轻松地创建独特的、引人入胜的内容。此外，Frase 还提供一系列资源，包括实时产品演练、博客、速成课程和帮助中心。 借助 Frase，内容创建比以往更快、更轻松、更高效。
Smartwriter
smartwriter.ai
SmartWriter 是一款人工智能驱动的冷电子邮件推广工具，可帮助企业生成个性化电子邮件以转化潜在客户。它使用户能够找到潜在客户、创建量身定制的个性化文案并进行销售。 SmartWriter 的人工智能驱动工具旨在自动化整个外展流程，只需单击一下即可创建超个性化的电子邮件。它允许用户使用 LinkedIn 推荐、成就、简历/工作描述、最近活动和其他上下文信息来个性化电子邮件。 它还提供自动化 SEO 反向链接外展、AI 社交媒体内容生成和 AI 内容生成。 SmartWriter 在 Trustpilot 上的评分为 4.8/5，并提供 7 天免费试用，无需信用卡。 它的设计速度比人类快 40 倍，成本低 6 倍，并提供个性化冷电子邮件推广、LinkedIn Chrome 扩展、深度潜在客户丰富和个性化 LinkedIn 推广等功能。
AIWritingPal
aiwritingpal.com
人工智能写作助手。 写得更快，工作更聪明。 将您的效率提高十倍！为您的文章、广告、产品、电子邮件和论文制作独特、引人注目的内容！
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig 是提高英语写作的杀手级解决方案。它为您提供支持写作的基础设施，帮助您将想法从灵感转化为完成。路德维希既不是翻译员，也不是校对员，而是一个语言搜索引擎，它利用了人类最强大的学习工具：模仿能力。 与专门检索通用信息的传统搜索引擎不同，我们的混合信息检索算法结合了自适应统计搜索和语义技术。 Ludwig 使用简单直观，可促进学习、提高英语写作技能并增强用户的自信心。
Textero AI
textero.ai
Textero AI 论文作家：人工智能驱动的研究助理，帮助学生更快地创建学术内容。 Textero.ai 是一个值得信赖的伴侣，可以帮助制作适合学术写作风格的内容。更轻松地收集信息、查找参考并生成高质量内容。 Textero人工智能写作工具特点： * AI 论文作者：通过在应用程序中编辑文本，为您的论文生成大纲或创建结构良好的论文。使用“缩短”或“释义”等简单命令来提高您的写作水平。 * AI PDF 摘要器：Textero AI 摘要器结合了两个功能 — PDF 摘要器和文本缩短器。该软件可以帮助您简化研究过程并节省您的时间。 * AI 研究助理：Textero.ai 扫描其 2.14 亿个资源以找到最佳论文参考文献。通过改进的“Ask AI”功能，您可以获得更多源详细信息、浏览 PDF 文件并获得特定查询的答案。 告别作家的阻碍和拖延，向论文助手和独特的想法问好。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
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利用 AI 创建内容的速度提高 10 倍。使用最先进的 AI 写作助手增强您的写作能力，以 10 倍的速度创作令人惊叹的原创内容。
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ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
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Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
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LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
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Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款人工智能驱动的营销文案，可帮助您为广告、登陆页面、电子邮件等创建高质量、有说服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套强大的功能，可帮助您更快地创建高质量的副本和内容，并组织项目和文档中的工作。
RewriteTool.net
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RewriteTool.net是一个综合性写作增强平台，利用先进的人工智能技术，为用户提供多种强大的写作提高工具。该平台包含人工智能重写器，可以自动重写句子或段落，使其更加简洁、清晰和有效。 改写工具可帮助用户在不改变其含义的情况下改写句子。人工智能摘要器，可以自动将大块文本压缩为更短、更易于管理的摘要。还有一个文本扩展工具，允许用户快速轻松地使用相关单词、短语和想法扩展他们的写作。 借助 RewriteTool.net，用户可以提高写作技巧并轻松制作专业、高质量的内容。
Zomani.ai
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Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
iSenseHUB
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Writekit
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