人工智能写作助手 - 最热门应用 - 俄罗斯

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Gerwin
gerwin.io
Gerwin 是一个人工智能平台，可生成文本、副本和图像等独特且高质量的内容。它利用 GPT-3 等先进的人工智能模型来创建适合用户需求的原创内容。 Gerwin 旨在帮助企业、营销人员、撰稿人和创作者实现内容创建自动化并扩大其在线影响力。 Gerwin 使用最先进的自然语言处理和生成人工智能来生成类似人类的内容。用户提供带有关键字、语气说明和内容指南的提示。然后 Gerwin 的 AI 根据提示生成原始文本或图像。该平台不断从用户反馈中学习，以提高输出质量。 * 文本生成：在几秒钟内创建营销文案、博客文章、社交媒体标题、产品描述等。人工智能会根据您的需求生成完全独特的内容。 * 图像生成：根据文本提示生成高质量图像。对于社交媒体帖子、广告、演示文稿和其他视觉内容需求很有用。 * 语气控制：指定所需的语气（专业、友好、有说服力等），Gerwin 将进行匹配。这确保了生成内容的品牌一致性。 * 反馈系统：Gerwin 从用户评分中学习，不断提高内容质量。用户还可以直接编辑AI的输出。 * 内容创意：Gerwin 可以建议标题、主题和想法，以激发您的创造力和灵感。 * SEO 优化：生成的内容可读、有吸引力且针对搜索引擎进行了优化。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Reword
reword.co
Reword 是一款人工智能驱动的写作编辑器，可帮助团队协作为读者制作优秀的文章。它提供了一系列功能，例如将相关信息直接提供给编辑的研究功能、协作工具以及诊断书面内容中的弱点的能力。 根据其网站，Reword 的人工智能模型是“针对读者进行训练的”，可以在内容中添加自然的内部链接，同时突出显示薄弱部分，并检测主题盲点。 该工具的版本控制功能使作者能够通过升级内容和提高用户满意度来更好地与受众建立联系。此外，Reword 的人工智能被设计为透明和道德的，重点是提供作者内容、关键字和短语的公平表示。 该工具与现有文章内容完全集成，可以轻松分析、优化和重新利用已发布的内容。 Reword 旨在优化书面内容的一系列功能使其成为企业、出版商和作家寻求提高内容质量、增加读者参与度并最终扩大受众群体的宝贵工具。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai是一款基于人工智能技术的强大内容创作工具。它为用户提供了一系列用例，从创建招聘广告和社交媒体帖子到编写 SEO 元文本和为企业生成标语。 该工具可在 App Store 和 Google Play 上使用，用户还可以访问网络应用程序。创建内容的过程得到了简化，用户只需三个步骤即可生成内容。 第一步是从提供的 20 个用例中选择所需的用例。第二步涉及填写特定于所选用例的表单，第三步是单击生成按钮以接收输出。 借助 Lek.ai，用户可以保存结果、延长和缩短段落、改写句子、创建大纲等等。该工具旨在帮助用户借助人工智能技术快速轻松地创建引人入胜的内容。
Hour One
hourone.ai
一小时通过将所有工作流程集中在一个人工智能驱动的平台上，彻底改变了企业的内容创建。我们拥有市场上最逼真的头像，具有自然的动作，生动地动画您的商业信息。我们的模板可针对任何品牌进行定制，使团队能够大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。此外，凭借快速渲染和顶级安全性，Hour One 成为专为企业需求而设计的首要内容操作系统。过去需要几个月的时间，现在只需几分钟，并产生更高的参与度……通过“一小时”更聪明地工作，而不是更努力，并制作可产生影响力的个性化商业视频。 * HourOne 是一款视频创建工具，允许用户使用各种模板、声音和角色创建营销视频和演示文稿。 * 用户喜欢易用性、可供选择的声音和角色范围、快速的处理和下载时间以及客户成功团队的支持。 * 审阅者遇到了诸如机器人文本对话功能、有限的头像选项、临时用户的学习曲线、有限的品牌功能、加载时间缓慢以及某些功能缺乏明确说明等问题。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
neuroflash
neuroflash.com
Neuroflash 生成 DACH 地区最好的德语文本。我们的人工智能技术的目标是在短短 5 秒内针对给定主题全自动生成 5 条专业文本建议。 Neuroflash 使用多语言现代语言模型（自回归语言转换器；GPT-3）来生成文本。这些巨大的语言模型使用网络（超过 10 亿条文本）、书籍甚至电影脚本中的内容进行训练。 这些文本语料库被输入神经网络（深度学习模型），能够识别文本中的统计模式。例如，这使得预测文本中的下一个单词成为可能。这种能力使这些语言模型能够生成文本。 Neuroflash 通过关联分析补充了这种前瞻性技术，从而知道哪些单词与哪些其他单词配合良好，即隐式正相关。 Neuroflash 的“神笔”可以在这些组件上提供数倍的帮助：文案作者可以获得想法，而且工作效率也更高： 从想法生成到文本生成、写作的高度可变性和消息有效性优化的三位一体问题都在一个软件中得到解决。 然而，用户的“笔迹”保持不变。文本内容、结构和设计仍然完全由文案作者负责。 Neuroflash 人工智能技术的令人信服的质量可以免费且无义务地进行测试！
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
LongShot
longshot.ai
LongShot 是一款先进的人工智能工具，旨在支持内容创建和优化。它提供了一系列功能来简化从规划到发布的内容工作流程。 其内容规划器利用真实数据来生成适合目标受众和特定行业的定制内容创意。 LongShot 的 AI 工作流程功能利用 50 多个屡获殊荣的模板来促进短内容到长内容的创建。 集成的事实检查器通过提供实时答案并生成带有正确引用的内容来确保准确性。 LongShot 的一个独特功能是 SEO Checker，这是一种人工智能驱动的工具，可以评估您内容的 SEO 性能，为提高排名提供可行的建议。 值得注意的是，该工具还具有人工智能互连功能，旨在从用户的站点地图生成与锚文本相关的自动内部链接，最终增强读者的体验，同时提高博客性能。 LongShot 旨在与 Google Search Console、WordPress、Webflow 和 Google Docs 等平台集成，确保该工具可以在最需要的地方使用。 尽管功能强大，但该人工智能工具因其快速准确的实时内容生成而受到赞誉，并且受到从内容创建者到数字战略顾问等广泛用户的信任。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。 只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加入 Magical，并通过分享您最好的消息模板或生产力技巧来提高每个人的生产力。 魔法是免费使用的！
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 标准，并部署于 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等领先企业。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
Article Forge
articleforge.com
使用先进的人工智能和深度学习，Article Forge 只需单击一个按钮即可撰写完全独特、切合主题的高质量文章。创建内容既昂贵又耗时，但事实并非如此。 Article Forge 诞生于五年的人工智能研究，其深度学习模型经过数百万篇文章的训练，因此它几乎可以智能地撰写任何主题。这使得我们的人工智能只需点击一个按钮就可以撰写完整、独特、自然流畅的文章，从而大大减少创建内容所需的时间和金钱。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款采用先进的人工智能技术来生成各种类型文本（包括文章、博客和论文）的简明摘要的工具。 该工具保留了信息的原始上下文和准确性，同时突出显示了输入材料的关键点。通过其用户界面，该工具允许用户设置所需的摘要长度。 摘要生成器还提取内容的“最佳行”，让您立即理解文本的要点。完成过程不仅仅以一种语言进行，它可以提供多种语言的摘要，而无需在摘要之前进行翻译。该工具通过提供以项目符号或单个最佳行的形式获取摘要内容的选项来提高可读性。 它确保数据安全，向用户保证它不会存储任何个人数据。 AI Summarizer 具有易于使用的方法：用户输入或上传文本，确认 reCAPTCHA，然后单击按钮生成摘要。 可以下载摘要内容、将其复制到剪贴板或清除以进行新一轮的摘要。该工具通过免费使用和无限制的每日输入增加了用户的便利。 事实证明，AI Summarizer 可以为不同职业的个人提供任何文本的精确摘要，因此非常有用。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全集成的生产力平台与尖端人工智能相结合，重塑人们的工作方式。我们相信让生产力变得快速、智能且简单。 Kroolo 不仅仅是一个平台；更是一个平台。它是一个动态工作区，旨在将所有基本工具集中在一个集中工作区中 - 不再需要从一个应用程序跳转到另一个应用程序。我们的平台无缝集成项目、目标、任务、文档和协作，为当今的业务运作方式提供整体解决方案。 主要特点： * 人工智能驱动的效率：Kroolo 的核心在于强大的人工智能编排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配备了 1,000 多个模板，确保项目、目标和文档的创建不仅快如闪电，而且结果高度相关且立即可用，为人工智能驱动的生产力设定了新标准。 * 无缝集成：我们了解互联性在当今数字工作生活中的重要性。 Kroolo 可以与最流行的生产力工具完全集成。告别重复输入和数据丢失，因为 Kroolo 可确保流畅、整合的用户体验。 * 直观的工作空间：我们构建的 Kroolo 易于设置和使用。花在学习工具如何工作上的时间更少，意味着有更多的时间提高工作效率。我们认为这很重要。
Type
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Type 是人工智能优先的文档编辑器，可以帮助任何人编写高影响力的内容。 个人和团队可以使用 Type 以他们的声音和风格生成、编辑和润色写作，而不是从头开始编写重要内容。
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey 是一款人工智能列表优化工具，适用于电子商务商家，特别是在亚马逊上销售的品牌所有者。与 Vim 或 Hemingway Editor 等普通人工智能写作助手不同，这款人工智能编辑器专门用于改进亚马逊和其他在线零售平台上的产品描述。 电子商务市场的人工智能内容在几秒钟内生成优化列表，而不是几天。通过智能人工智能审核评估现有列表。通过文案 A/B 测试加速您的列表。
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家学术写作咨询和编辑服务公司，为学生与具有不同研究领域资格的专家校对人员提供联系。
Textify
textify.ai
Textify 是一个人工智能技术平台，旨在解决跨行业的各种挑战。该公司的使命是将人工智能的力量转化为直观的、以用户为中心的工具，被称为“人工智能精灵”。 每个人工智能精灵都是为了解决独特的业务挑战而量身定制的，旨在简化工作流程并释放新的可能性。该平台提供了多种解决方案，包括用于改善酒店服务的“房间精灵”和应用人工智能的“新闻精灵”在金融市场中提取智慧并分析市场趋势。 它还提供一系列资源和博客来支持和教育用户有关人工智能、技术和数字趋势的各种主题。 Textify 还致力于人工智能工具开发的民主化。 他们努力让任何人都可以访问这一过程，目标是构建高质量的人工智能工具，这些工具可以通过他们的人工智能会员平台进行分发和货币化。 它采用尖端的人工智能技术和用户友好的界面，旨在让人工智能给用户带来“魔法”的感觉。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送及时、个性化的电子邮件内容。根据联系人的行为或属性触发电子邮件。 * 优化和衡量成功 报告工具可以深入了解表现最佳的营销活动，而 A/B 测试则提供了改进关键指标的杠杆。 几十年来，Benchmark Email 一直为世界各地的企业提供智能电子邮件营销工具，帮助他们接触受众。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了强大的释义工具，旨在提高用户写作的独特性和流畅性。该工具提供了 49 种不同的模式，用户可以通过这些模式自定义内容的风格或基调。 该软件包含的功能使用户能够为其内容添加更多深度和感觉，增强情感影响，提高清晰度和简洁性，并提高细节水平。 Yaara AI 的释义工具还提供了增强原创性的选项，从而使用户能够使自己的内容脱颖而出。该软件采用 GPT-3 技术，可确保正确理解文本的上下文和含义，并且生成的释义自然流畅。 用户可以控制写作中词汇变化的程度，从而可以根据需要进行定制。 Yaara AI 的工具可让用户有效地改写句子、段落、文章或文章，同时提高流畅性、词汇量和风格等各个方面。 它支持多种英语方言，包括美国、英国、加拿大和澳大利亚。各种释义模式涵盖广泛，从“创意”和“形式”到“情感”和“深入”。 因此，该软件旨在提供一个高效且易于使用的全面文本重写解决方案。
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家利用其创新技术彻底改变写作过程的公司。我们将专业作家的专业知识与人工智能的速度和准确性相结合，为学生提供一流的写作帮助。 我们的人工智能论文写作工具因几个独特的功能而脱颖而出。首先，它利用对数百万篇高质量论文和文章的训练，针对任何给定主题生成无抄袭且准确的内容。这消除了连续数小时集思广益和研究的麻烦。 其次，我们的工具可以为您的论文生成大纲和内容，从而节省时间。这使您可以专注于学术和个人生活的其他重要方面。 第三，回顾和学习生成的内容可以帮助您提高写作技巧并加深对当前主题的理解。我们的工具使用自然语言处理和机器学习来不断提高其性能，使其能够分析和解释复杂的信息。 最后，该算法可以为各种类型的论文生成内容，包括议论文、说服性论文、描述性论文和叙述性论文。它还可以协助完成研究论文、文章、报告和其他课程作业。 全球成千上万的学生信任我们的人工智能论文写作工具，该工具的设计充分考虑了您的成功。因此，无论您面临写作障碍、难以想出想法还是时间紧迫，我们先进的算法都可以帮助您立即写出高质量的论文。
NexBot
nexbot.ai
NexBot 是一款 AI 写作助手，声称可以帮助用户“以 10 倍的速度编写完美内容”。它由 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-4 等先进的 AI 模型提供支持。提到的一些关键功能包括： * 快速产生想法并获得 10 倍以上的原创想法 * 用 180 多种语言编写内容 * 使用预建模板或创建自定义模板 * 获取优化的 SEO 内容 * 从免费、每周或每年付费计划中选择 * NexBot 被评为“最佳 AI 内容生成器”，获得 5 星级评价。它将该工具定位为专业人士的变革性写作伴侣，以彻底改变他们的内容创建过程。
Smart Tools AI
smarttoolsai.com
SmartTools AI是一家专注于人工智能解决方案的创新科技公司。我们专注于自动化、优化和创新，帮助企业充分利用人工智能的潜力并取得切实成果。通过先进的机器学习算法、预测分析模型和自然语言处理功能，我们实现流程自动化、优化运营并从数据中释放有价值的见解。我们的定制解决方案可满足不同行业的需求，彻底改变业务运营。通过以客户为中心的方法，我们与客户密切合作，定制人工智能解决方案以满足他们的特定需求。通过建立战略合作伙伴关系，我们利用集体专业知识来突破人工智能的界限。加入我们充满热情的专业团队，塑造人工智能的未来。体验 SmartTools AI 的变革力量并推动您的业务向前发展。
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls 是一款基于人工智能的写作助手，旨在支持跨领域的内容生成。它有助于创建高质量的博客文章、广告、社交媒体帖子、电子邮件、论文等。 LogicBalls 演示了各种类别的功能。这些包括一般、营销、销售、写作、搜索引擎优化以及社交媒体。除了生成首字母缩略词和笑话等基本组件外，它还提供更复杂的输出，如公关计划、广告脚本、品牌标识测验和 SEO 友好的 URL。 它还提供对社交媒体内容创建的支持，包括 Facebook 简介和帖子、主题标签和 Bumble 个人资料优化技巧。此外，LogicBalls 可以通过提出追加销售策略、生成客户成功案例以及提出客户保留策略来协助销售相关任务。 从本质上讲，该工具将集思广益、写作、分析和研究集成到一个平台中，帮助用户提升工作的各个方面。
Kafkai
kafkai.com
数字营销时代，内容创作为王。然而，对于营销人员和 SEO 专业人士来说，生成稳定的优质内容可能是一项艰巨的任务。 Kafkai 登场了，它是一款人工智能作家助理，它彻底改变了我们创建内容的方式。 Kafkai 利用先进的人工智能快速高效地生成独特的、SEO 友好的文章。对于那些希望在不需要大型作家团队的情况下扩大内容营销工作的人来说，这是一个非常宝贵的工具。 * Kafkai 消除了广泛的关键词研究和漫长的内容创建过程的需要。 * 通过按需提供独家文章，为作家的困境提供了解决方案。 * 营销人员只需几个种子关键字即可生成完整的文章。 Kafkai 使用两种不同的模式来满足不同的写作需求。它采用经过训练的模型来进行利基和基于关键词的文章写作。无论您有特定的主题还是需要灵感，Kafkai 都会适应您的情况。
GetGenie Ai
getgenie.ai
借助 GetGenie AI（您的个人内容和 SEO 助手）的强大功能，生成长篇内容、短文以及介于两者之间的所有内容。分析关键字、论坛问题和竞争对手，开始统治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Rewording
rewording.io
Rewording.io 是一家快速发展的语言解决方案提供商，为全球客户提供专业的编辑、校对、翻译和转录服务。 Rewording.io 拥有一支由经验丰富的语言学家和主题专家组成的团队，致力于提供准确、文化敏感且量身定制的高质量语言解决方案，以满足每个客户的特定需求。 无论您是学生、研究人员、作家还是商业专业人士，Rewording.io 都可以通过确保您的文档无错误、写得好并有效传达您的信息来帮助您实现沟通目标。他们的服务旨在节省您的时间和精力，同时提高您的书面或口头内容的质量和影响力。 Rewording.io 还提供各种创新的语言工具和资源，包括抄袭检查器、语法检查器和引文生成器，帮助您提高写作技能并避免常见语言错误。他们用户友好的平台、响应迅速的客户支持和灵活的定价选项使您可以在需要时轻松且经济地访问所需的语言解决方案。 总体而言，对于任何希望提高沟通技巧并实现语言相关目标的人来说，Rewording.io 是值得信赖且可靠的合作伙伴。无论您需要编辑、校对、翻译还是转录方面的帮助，Rewording.io 都拥有专业知识和资源来确保您的成功。
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
通过 The Happy Beavers 的内容营销解决方案释放人工智能的力量。生成、编辑和翻译高质量的内容。提升您的内容策略并更有效地与受众互动。立即尝试我们的人工智能工具，以更快地创建顶级内容！ * 使用网络上的最新信息使您的文章内容丰富并帮助您超越竞争对手。 * 轻松生成多篇完全涵盖某个主题的文章，帮助您以 10 倍的速度建立主题权威。 * 以类似人类的方式撰写文章，其质量比大多数人工智能生成的内容更好。 * 充当内容策略师，扫描网站上的现有内容以查找适合您业务的主题。
Managr
managr.ai
Managr 是一款专为公共关系设计的人工智能助手。它为您阅读新闻、撰写媒体宣传材料并识别目标记者。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先进的人工智能公司，专注于开发尖端的人工智能内容创作工具。 AI Magicx 的平台提供了广泛的功能，总数超过 75 项，旨在简化和增强数字内容的制作。我们提供人工智能图像生成器、人工智能文章生成器、人工智能徽标设计器等解决方案，并有望推出人工智能故事创建器和人工智能训练的聊天机器人。 AI Magicx 的工具经过精心设计，可满足专业人士寻求高效、高质量和引人入胜的内容创作的需求。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或扩展您保存的内容
writeGPT
writegpt.ai
多合一生产力副驾驶利用多人工智能功能帮助营销人员和企业家以最低的摩擦在互联网上的任何地方编写、改编、总结和记忆内容。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。