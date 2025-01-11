人工智能写作助手 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
Type
type.ai
Type 是人工智能优先的文档编辑器，可以帮助任何人编写高影响力的内容。 个人和团队可以使用 Type 以他们的声音和风格生成、编辑和润色写作，而不是从头开始编写重要内容。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli 是一位人工智能驱动的沟通教练（想想语法，但对于演讲来说）。 Yoodli 通过针对您的沟通方式提供私密、实时且不带评判的反馈，帮助您在下一次演讲、采访、对话或在线会议中取得好成绩。 Yoodli 正在由 Toastmasters International 向全球超过 300,000 名会员、领先的商学院以及谷歌、微软等财富 500 强公司推出。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款人工智能驱动的工具，旨在通过显着减少创建优质内容所需的时间来彻底改变营销领域。该平台提供人工智能图稿、聊天、模板和文档等服务，可简化和优化营销流程。 Jounce 提供直观的文案解决方案，使用户只需几个步骤即可创建专业的内容。它提供了一系列可定制的模板来启动文案写作过程。 输入所需的提示或指南后，Jounce 的人工智能会处理内容创建，生成多个选项供用户选择。其他功能包括人工智能驱动的文档编辑器，用于创建和编辑营销材料，并具有自动格式设置、拼写检查和语法纠正功能。 该软件还支持协作，允许无限数量的团队成员贡献想法和编写内容。它为各种内容类型（如社交媒体帖子、网站内容、电子邮件活动等）提供了 70 多个营销模板。 此外，Jounce 还提供深色模式等功能，方便用户在深夜工作时间使用。它满足营销领域各种专业人士的需求，从内容创作者到小企业主。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，从而保护您的数据库健康并缩短会面时间。 Regie.ai 可以被概念化为全天候工作的虚拟销售开发代表 (SDR)，无需额外的人力资源或第三方外包。 该平台支持一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 参与、销售培育、入站潜在客户响应、呼入呼出、客户扩展等。 此外，该工具通过与核心 RevTech 系统集成来帮助自动预订销售团队会议，从而简化您的收入运营策略。
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI 是一种人工智能论文写作工具，受到超过 11196 名学生的信赖，并在雅虎、NewsDirect、Bezinga 等顶级新闻媒体上得到推荐。它的平台已迅速成为希望提高写作技能和取得学术成功的学生的首选目的地。它的工具旨在为学生提供无缝且用户友好的体验，使其比以往更容易生成高质量的论文和其他书面作业。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
WriteMe
writeme.ai
WriteMe AI 写作工具是您的人工智能内容写作助手，只需点击几下即可编写高质量的内容，而成本只需一小部分！只需输入您的想法并生成任意数量的输出版本，直到您对最终结果感到满意为止。 无需额外的努力，无需额外的成本！ 轻松成为内容王 使用 WriteMe AI 写作工具，摆脱写作障碍并优化您的内容写作流程。释放技术的力量并使用 AI 进行编写，以 20 种不同语言自动生成杀手级内容，适用于超过 25 个用例。 将您的杰作的每一个细节打磨至完美 在功能丰富、反应灵敏的 AI 文本生成器中自动创建内容。将原始内容创意转化为深入浅出的内容，让您的受众明白要点。在点击发布按钮之前重写、格式化、扩展和改进内容以提高内容质量！
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了强大的释义工具，旨在提高用户写作的独特性和流畅性。该工具提供了 49 种不同的模式，用户可以通过这些模式自定义内容的风格或基调。 该软件包含的功能使用户能够为其内容添加更多深度和感觉，增强情感影响，提高清晰度和简洁性，并提高细节水平。 Yaara AI 的释义工具还提供了增强原创性的选项，从而使用户能够使自己的内容脱颖而出。该软件采用 GPT-3 技术，可确保正确理解文本的上下文和含义，并且生成的释义自然流畅。 用户可以控制写作中词汇变化的程度，从而可以根据需要进行定制。 Yaara AI 的工具可让用户有效地改写句子、段落、文章或文章，同时提高流畅性、词汇量和风格等各个方面。 它支持多种英语方言，包括美国、英国、加拿大和澳大利亚。各种释义模式涵盖广泛，从“创意”和“形式”到“情感”和“深入”。 因此，该软件旨在提供一个高效且易于使用的全面文本重写解决方案。
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何为网络创建内容的人的智能助手。它是一款人工智能驱动的工具，这意味着它使用人工智能来帮助您写得更好，并在谷歌等搜索引擎上排名更高。 将其视为精明的指南，了解互联网喜欢什么并帮助您创建它。 NeuronWriter 的核心目的是让您的写作过程更轻松、更有效。它通过根据当前 SEO（搜索引擎优化）中流行和有效的内容提供建议和改进来做到这一点。 SEO 就是让您的内容对搜索引擎更加可见和有吸引力，因此当人们搜索与您的内容相关的内容时，他们会首先找到您。 NeuronWriter 不仅仅是另一个写作工具；它充满了使其脱颖而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 内容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 来帮助您写作。如果您陷入困境或不确定如何开始，NeuronWriter 会建议主题，甚至为您编写片段。这就像有一个总是充满想法的头脑风暴伙伴。 * SEO 和 NLP 集成：SEO 可能很复杂，但 NeuronWriter 简化了它。它使用称为 NLP（自然语言处理）的技术来了解您的内容的内容以及如何针对搜索引擎进行改进。这就像教你的内容使用谷歌的语言，让人们更容易找到。 * 内容分析工具：NeuronWriter 不仅可以帮助您写作，还可以帮助您写作。它可以帮助你写得更好。它会分析您的内容并根据 SEO 友好程度对其进行评分。它还会查看搜索引擎结果页面 (SERP) 上的排名，并为您提供有关如何将内容与表现最佳的文章保持一致的见解。 * WordPress 集成：如果您的网站使用 WordPress，NeuronWriter 非常适合。它可以轻松与 WordPress 集成，让您直接在网站内优化内容。这就像您博客的仪表板上有一个有用的助手。 * 关键字研究和分析：NeuronWriter 分析与您的内容主题相关的关键字。这就像在一个大池塘里钓鱼——你需要知道你正在寻找什么类型的鱼（或关键词），以及它们可能在哪里。 * 竞争对手分析：该工具检查哪些内容已经在搜索引擎上的这些关键词中排名靠前。这类似于了解餐厅中哪些菜谱受欢迎，这样您就可以制作出与它们竞争的菜肴。 * 用户意图分析：它试图了解用户在搜索引擎中输入查询时可能寻找的内容。这就像厨师了解顾客想要快餐还是正餐一样。 * 内容 SEO 评分：创建内容后，NeuronWriter 根据 SEO 优化程度对其进行评分。可以将其视为美食评论家对菜肴进行评分。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 初创公司，专门为电子商务商店开发人工智能聊天机器人，任何人都可以在几分钟内创建自己的人工智能聊天机器人。没有任何编码经验。 - 集成到所有电子商务平台和任何其他类型的网站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您将始终为您的客户提供帮助，让他们更有信心购买、退货和退货甚至给你5星评价！
Conch
getconch.ai
海螺AI是一款小说写作助手，帮助你将想法转化为文字。 使用海螺生成新的句子和段落。 使用重写来重新措辞文本。 使用 Google Docs 和 Gmail 上的下一个句子功能生成下一个句子。 海螺也可以帮助你阅读。 使用摘要工具，您不仅可以总结文本，还可以使用它将复杂的文本正文转换为易于理解的句子。 特征 - 重写：突出显示并重写句子和段落 - 摘要器：总结 pdf、书籍和文章中选定的文本 - 海螺：回答任何问题或生成任何类型的内容 - 模板：生成简介、大纲等等。 - Humanizer：重写 AI 生成的文本以通过 AI 探测器 - Finder：询问有关当前网站、任何文章或任何 PDF 的问题，人工智能将挖掘答案。比默认查找好 10 倍。
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一体化生成式 AI 平台，使营销人员能够以不到一半的成本以 10 倍的速度创建优化内容。 Creaitor.ai 的功能涵盖了整个内容营销生命周期，从关键词规划、SERP 分析、SEO 文章写作、高级 SEO 评分、内容绩效跟踪等等。 Creaitor.ai 使中小企业能够以 40 多种语言以其品牌自己的声音生成内容。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智能应用程序的一体化平台。 Krater.ai 使您能够利用人工智能的力量，在几秒钟内轻松创建内容和复制。 借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
Flick
flick.social
从 AI 字幕到安排内容，Flick 帮助营销人员、创作者和小型企业每天完成更多工作。 Flick 是一款社交媒体人工智能、标签、日程安排和分析工具。它可以帮助您集思广益内容和标题想法，帮助您查找、管理和分析主题标签，安排您的所有社交媒体，并为您提供社交媒体帐户的最新分析。
Fibery
fibery.io
Fibery 是一个产品发现和开发平台。大多数产品策略都是建立在随机分散的数据和意见的基础上的。 Fibery 可以帮助您分析用户反馈或市场信号并确定最重要的见解，以便您知道下一步该做什么。 💡 在 Fibery.io 上开始 14 天免费试用。
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter 是一个在线文章旋转器，它使用人工智能基础释义技术生成独特的内容。
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家利用其创新技术彻底改变写作过程的公司。我们将专业作家的专业知识与人工智能的速度和准确性相结合，为学生提供一流的写作帮助。 我们的人工智能论文写作工具因几个独特的功能而脱颖而出。首先，它利用对数百万篇高质量论文和文章的训练，针对任何给定主题生成无抄袭且准确的内容。这消除了连续数小时集思广益和研究的麻烦。 其次，我们的工具可以为您的论文生成大纲和内容，从而节省时间。这使您可以专注于学术和个人生活的其他重要方面。 第三，回顾和学习生成的内容可以帮助您提高写作技巧并加深对当前主题的理解。我们的工具使用自然语言处理和机器学习来不断提高其性能，使其能够分析和解释复杂的信息。 最后，该算法可以为各种类型的论文生成内容，包括议论文、说服性论文、描述性论文和叙述性论文。它还可以协助完成研究论文、文章、报告和其他课程作业。 全球成千上万的学生信任我们的人工智能论文写作工具，该工具的设计充分考虑了您的成功。因此，无论您面临写作障碍、难以想出想法还是时间紧迫，我们先进的算法都可以帮助您立即写出高质量的论文。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或扩展您保存的内容
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Eskritor
eskritor.com
Eskritor 是一款基于人工智能的内容编写工具，只需单击按钮即可帮助人们生成博客文章、产品描述和其他书面内容。 以下是使 Eskritor 在竞争中脱颖而出的强大功能。该软件配备了创新工具和先进功能，具有一系列优势。
Super Plural
superplural.com
Super Plural 是一家全球性多学科营销机构，总部位于里斯本、圣保罗和伦敦，由战略思想家、以客户为中心的经理、内容创作者和创新技术人员组成的高效团队组成。 我们掌握“数字原生”语言，以丰富的行业经验为B2B和B2C企业提供全面的360°营销解决方案，提供品牌策略、创意服务、商业整合和优化、电子商务、SEO、SEM、社交媒体、网络开发、营销自动化和创新活动。
Matik
matik.io
Matik 可自动创建和发送个性化、数据驱动的演示文稿。只需向 Matik 提供一些输入（例如，该幻灯片适用于哪个帐户、日期范围），Matik 将查询数据以创建包含个性化文本、图像、图表和表格的 Google 幻灯片或 Microsoft PowerPoint 幻灯片。 Matik 可以自动将内容作为电子邮件附件发送到帐户。可以自动化的内容示例包括季度/执行业务审查、更新平台、业务案例、价值分析和 ROI 单页浏览器。
Chatbase
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AI Article Spinner
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AI Article spinner 是文章重写器，可以消除论文和内容中的抄袭行为。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一种先进的人工智能引导工具，旨在通过大规模实现超个性化来增强销售互动。该工具最近筹集了 250 万欧元并收购了 MyProfilia，并推出了新的 chrome 扩展。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智能生成文案功能，可帮助销售团队为其外展工作创建个性化的破冰活动。 这些破冰游戏是根据 DISC 性格分析生成的，该分析提供了对潜在客户固有性格特征的洞察。此分析可帮助销售专业人员与潜在客户有效沟通、建立信任并进行谈判。 Humanlinker 还提供 360° 客户和人员智能，使销售团队能够更深入地了解他们的目标客户以及这些客户中的个人。 这些情报包括来自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒体平台的信息，以及播客、采访和文章。该工具与 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台无缝集成，使销售团队能够访问和利用其现有数据和工作流程。 Humanlinker 面向希望优化其勘探和销售流程的销售团队。 它提供了强大的个性化密钥，可以利用各种来源的信息，帮助销售专业人员预订更多会议并缩短销售周期。 该工具还通过提供人工智能生成的建议和推荐来协助会议准备，使销售代表在每次会议中产生更大的影响。总体而言，Humanlinker 使销售团队能够在所有渠道上实现个性化互动，从而改善销售成果并提高生产力。
Autobound
autobound.ai
每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户每天可以为 5 个潜在客户编写内容，专业用户获得无限的内容积分。 Autobound 还提供批量内容服务，使卖家和营销人员能够通过 CSV 上传一次性为数千个潜在客户编写超个性化内容。任何人都可以在 30 秒内免费开始生成超个性化内容！立即访问 www.autobound.ai/sign-up-free 进行注册。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai 是一个强大的平台，可以使用内置语言转换工具轻松创建多种语言的内容。无论您是要创建营销材料、网站内容、博客文章还是其他内容，GoZen Content.ai 都能满足您的需求。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
GetGenie Ai
getgenie.ai
借助 GetGenie AI（您的个人内容和 SEO 助手）的强大功能，生成长篇内容、短文以及介于两者之间的所有内容。分析关键字、论坛问题和竞争对手，开始统治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Leadgenerator.io
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Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Zomani.ai
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Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
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JustBlog.ai Blog Creator 的独特之处在于它专注于 SEO 和联属博客以帮助推动电子商务。您可以使用 AI 选择细化来修改博客的任何部分，并使用 AI 自动构建相关链接。停止浪费时间撰写产品评论文章，让 JustBlog.ai 为您提供获胜所需的工具！使用 JustBlog.ai 上的 AI 工具，您可以轻松生成博客，自动提取亚马逊产品并使用您的联盟标签标记它们。 * 博客文章生成 * 产品比较和产品概述文章 * 使用人工智能选择和优化文章部分
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Swell AI 是一款专为播客制作人、代理商和网络设计的人工智能写作助手。它使用先进的人工智能帮助创建内容管道并扩展播客制作工作流程。 主要特点和优点： * 自动生成播客表演笔记、文字记录、摘要、标题、社交媒体帖子等 * 与 Dropbox、Google Drive、RSS feed 等主要平台集成 * 从一个仪表板管理多个节目 * 包括访问 Swell ChatGPT 以回答播客剧集问题 * 供开发人员集成到现有工作流程的企业 API * 批量导入工具回填现有目录的内容
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Zulla 是一个利用人工智能帮助营销人员、品牌、文案、博主、SMM 和 SEO 专家创建适合博客、公司网站、电子邮件、社交网络、ADV 等的编辑内容的平台。借助 Zulla，您可以生成 24 种语言的高质量文案，将写作时间缩短一半，并帮助寻找始终新颖的原创内容的灵感。所有内容都是 SEO 友好且独特的 Zulla 是一个人工智能平台，可帮助品牌、营销人员、文案撰稿人、博主、SMM 和 SEO 专家通过原创、SEO 友好的内容将文案写作时间减少一半。