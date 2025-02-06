AI视频生成软件 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

Vidon.ai

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idon.ai 自动从您的博客文章生成引人入胜的可共享视频。使用视频在社交上脱颖而出，在 Google 上排名更高，并在纯视频平台上分享您的内容。 主要优点： * 在社交媒体上脱颖而出：在社交媒体上分享您的新博客文章的预告视频。潜在客户更喜欢观看视频，并且视频被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜欢视频内容！通过将视频嵌入到您的博客文章中来提高您的排名和停留时间。 * 让您的受众感到厌烦：在 TikTok 和 YouTube 等纯视频平台上分享您的内容，以便将您的内容重新定位给新受众。 工作原理： * 视频会在几秒钟内从您的博客文章中自动生成。 * 只需输入文章 URL 并单击“生成”即可！ * 您文章的标题、文本和图像将用于创建视频。 * 选择我们超逼真的人工智能配音之一来朗读您的文本。 * 您还可以手动创建视频以实现完全控制。 我可以制作什么类型的视频？ * 博客文章预告片：分享文章简介并提示在您的网站上阅读全文。这些视频非常适合分享您的新博客文章，因为它们的点击率比纯文本/图像的帖子更高。 * 评论/案例研究：让客户评论和案例研究不言而喻。将基于文本的推荐转化为视频。 * 操作方法：在几分钟而不是几小时内创建用于营销、培训或支持的解释视频。 * 公告：以更具吸引力的视频格式向观众分享有关新功能或职位发布的新闻。 视频可以让 SEO 飞速提升： * 功能片段：带有视频的页面有更高的机会被选为功能片段。 * 提高点击率：带有视频的页面有时会在搜索引擎结果页面中显示视频缩略图。即使您不是第一个结果，这也可以大幅提高您的点击率。 * 更广泛的覆盖范围：带有视频的网站将显示在 Google 图片和 Google 视频搜索中，从而扩大您的覆盖范围。 * 更长的停留时间：停留时间是访问者在您的网站上花费的时间。这是搜索排名的关键指标。由于视频更具吸引力且无法浏览，因此可以极大地增加停留时间和您的排名。 * 减少竞争：谷歌喜欢视频内容！对于您想要排名的每个关键字，都有数百篇文章 - 但只有少数视频。 视频可以增加您的社交关注度： * 扩大受众群体：许多平台都通过视频而非文本/图像来推广视频。它更有可能被看到和分享。向更广泛的受众展示您的内容。 * 脱颖而出：视频引人注目且引人入胜，从现有内容创建滚动停止视频。 * 提高点击率：视频感觉更加个性化，让您预先分享更多价值，从而提高网站的点击率。 * 仅视频平台：许多平台仅允许视频，将您的文本重新调整为视频以吸引更广泛的受众。在 YouTube、TikTok、Instagram 等上分享您的博客！