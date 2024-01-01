AI视频生成软件 - 最热门应用

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人工智能视频生成软件体现了人工智能和多媒体内容制作的突破性融合。它包含一系列工具和技术，使用户能够创建、编辑、存储和分发视频内容，所有这些都由复杂的人工智能算法驱动。这一类别反映了数字内容不断发展的格局，其中人工智能在塑造视频的构思、制作和传播方面发挥着关键作用。 人工智能视频生成工具是从头开始创建视频内容的强大平台。它们使用户能够利用人工智能技术将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等属性的控制。借助大量可用的内容开发工具，用户可以从文本无缝过渡到引人入胜的视频演示，从而实现视频制作的民主化并使其可供更广泛的受众使用。 此类别中的编辑功能有助于视频的剪辑、排列和操作。用户可以以各种格式保存和导出文件，通过社交功能与内容交互，并利用人工智能驱动的增强功能来简化编辑过程。这些功能促进视频制作不同阶段的无缝集成，从而培养创造力和效率。除了创建和编辑之外，人工智能视频生成工具还可以帮助用户管理视频文件，提供上传、存储、组织和共享内容的功能。标签和元数据功能可优化组织，简化在广泛内容库中的导航。这些功能对于处理与现代视频制作相关的复杂工作流程是必不可少的。 分发是人工智能视频生成的一个重要方面，工具可以帮助用户跨各种渠道共享视频。编码和转码功能确保与不同平台的兼容性，同时与社交媒体和内容管理系统的集成增强了覆盖范围。这些功能与当今数字环境的多渠道性质相一致，必须针对不同的受众定制和优化内容。 要获得人工智能视频生成类别的资格，产品必须： * 使用户能够在不依赖外部视频素材的情况下，基于AI技术创建视频内容。 * 将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等方面的控制。 * 提供用于剪辑、排列和操作视频的工具，以及以各种文件类型保存和导出的选项。 * 实施清晰、透明和强大的内容审核系统。 * 促进视频文件的存储、组织和共享，包括标记和元数据功能。 * 允许用户通过评论、分享、点赞等方式在一个或多个工作空间中进行协作。 * 制定内容审核政策，以确保人工智能视频生成技术的使用符合道德和安全。
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VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
Runway
runwayml.com
快速编辑视频所需的一切。 神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 制作引人入胜的视频速度提高 10 倍 认识 HeyGen - 适合您团队的最佳 AI 视频生成平台。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 将长视频变成高质量的病毒式剪辑，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以扩大社交媒体覆盖范围。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Rask.ai
rask.ai
告别昂贵的翻译人员。我们的目标是通过人工智能提供与人类一样好的配音和翻译体验
Elai.io
elai.io
仅从文本创建 AI 视频。 无需使用摄像机、工作室和绿屏，只需几分钟即可与演示者一起制作定制的 AI 视频。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在几分钟内创建 AI 视频。使用 VidVoice 配音实时视频会议。使用我们的 API 个性化和缩放 AI 视频。免费试用。
Colossyan
colossyan.com
与人工智能演员一起制作视频 - 别再把时间花在工作室上。 将专业视频编辑交给 Colossyan Creator，无需任何培训或高级技能。只需输入文本，几分钟内即可制作出 70 多种语言的视频。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Reface
reface.ai
Reface – 在这里，您只需一张自拍照即可交换视频和 GIF 中的面孔、为照片制作动画并将照片变成卡通。
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Munch
getmunch.com
Munch 使用最先进的生成人工智能和营销分析，从您的长视频中提取最具吸引力、最热门和最有影响力的剪辑。
Vidon.ai
vidon.ai
创建视频的最简单方法。无需相机即可创建引人入胜的视频。
Typecast
typecast.ai
在线人工智能语音生成器，可以将您的文本变成栩栩如生的语音。超过 300 种超现实的声音。按照您想要的方式创建您的内容！
Exemplary AI
exemplary.ai
将视频和音频转换为引人入胜的内容。 通过简单的提示生成摘要、视频片段、文字记录、字幕、翻译等
SpiritMe
spiritme.tech
使用数字头像进行即时视频制作 输入任何文本，我们都会生成一个视频，您可以在视频中用您的外表、声音和情感像真实一样地说出来
Gan AI
gan.ai
企业使用 Myna 创建个性化视频，并通过自定义登陆页面或 Webhook 在任何接触点与用户分享。
Personate AI
personate.ai
Personate 是一个使用合成人类的人工智能视频生成平台。 借助 Personate，您可以在没有摄像头的情况下为您的团队创建学习和发展内容的视频演示，并且只需输入文本即可让人类说话。 这使您免于昂贵的视频制作成本，并且比传统方法节省更多时间。 Personate AI 可以通过一次针对一名用户的大规模超个性化视频，最大限度地提高整个客户渠道的转化率、降低购物车流失率、重新吸引失去的潜在客户并增强客户体验。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在几分钟内创建引人入胜的视频。输入文本或导入现有内容、设置参数，并获得适合您的品牌的专业视频 - 包括流畅的动态图形、幕后花絮、字幕等。
Waymark
waymark.com
Waymark 是突破性的人工智能制作平台，它使用单一提示即可在几分钟内创建令人惊叹的个性化广告和规格广告 - 无需任何创意技能。无论您在媒体、销售还是代理机构工作，Waymark 都可以让您在工作流程中以前所未有的方式使用视频，从而提高您的绩效、收入和增长。体验 Waymark 的力量。
Pipio
pipio.ai
现在只需键入、单击和拖动即可轻松创建专业的 AI 视频。 Pipio 提供 100 多个真实的虚拟发言人，可以完全定制以满足您的需求。这些人工智能化身可以说 40 多种语言和不同的口音，充当您的个人摄像师，负责营销、销售、在线学习、培训等。通过消除对昂贵的摄制组、人才或代理机构的需求，Pipio 让视频制作工作室触手可及。
Immersive Fox
immersive-fox.com
由人工智能支持的文本到视频网络平台。在几分钟内生成您的视频。不是几周。不需要演员、摄像机、灯光和无休止的剪辑。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
X-Me
x-me.ai
输入文字即可生成您的 AI 头像视频！只需10秒！
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可帮助您在一生中构建有价值的面部、语音和表演数据组合，包括您的面部图像、语音录音或表演视频。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 从播客和视频中创建预告片、精彩片段和剪辑。利用 AI，Rizzle 将编辑时间从 8 个小时以上缩短到 30 分钟以内。 Rizzle 与 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，带来卓越品质的视频。
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款创新应用程序，利用尖端的 Deepfake 技术和自然语言处理 (NLP) 来创建所选个人传递指定文本的高度逼真的视频。
Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驱动的字幕创建令人惊叹的视频 生成引人入胜的标题，突出显示您的关键字，并在几秒钟内添加音乐和动画表情符号
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一个使用 AI 演示者创建个性化销售、营销和培训视频的平台。 * 大规模提供客户教育 * 以需要的速度交付 * 使用 Google 评论、PDF、CSV、图像、博客 * 在几分钟内创建数据驱动的客户教育视频 借助 Desk AI，您现在可以： * 导入现有#PowerPoint 演示文稿 * 添加人工智能演示者，甚至是您的数字克隆！ * 集成互动测验 * 导出到 SCORM 以实现无缝 LMS 跟踪
Tavus
tavus.io
Tavus 引领着沉浸式、超个性化视频的发展方向，这些视频看起来和听起来都像您一样，而且规模也无与伦比。通过专为观众制作的实时视频，为他们提供难忘的体验。
Laetro
laetro.com
让世界一流的创意团队随时交付您的项目。借助按需创意和设计支持加快行动速度。无需任何机构。
Vidext
vidext.io
创建由演示者主导的视频课程，吸引和激励您的员工，并且可以轻松更新、翻译和个性化。通过视频进行解释、推介和销售。使用 Vidext 提供的 40 种语言创建带旁白的视频演示，并方便地输入文本。告别演员、摄制组和昂贵的设备。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我们提供独特的功能来创建具有类人特征和细致入微的微表情的视频头像。这些化身可以无缝地代表您的品牌的脚本或语音音频，并具有自定义 AI 化身声音的附加功能，以与演讲者的独特角色产生共鸣。 通过我们的 Studio 体验通信的未来，其中有以下功能等待着您： * 将文本转换为 150 多种语言的迷人视频。从我们的一系列人工智能头像中进行选择，自定义他们的声音，并设置所需的情绪以进行引人入胜的演示。 * 体验我们听起来自然的语音合成技术，非常适合生成适合任何业务需求的真实文本转语音 (TTS) 配音。 * 上传录音并轻松替换声音，同时以极高的准确性保持原始的声音表...
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的交互式视频平台轻松生成销售线索、展示产品、游戏化参与并收集反馈。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音...
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs 是领先的人工智能文本转语音技术公司，也是首个实现人类语音同等水平的合成媒体服务。创作者、产品开发人员和品牌都通过各种语音风格、口音和语言大规模地增强他们的故事和数字体验。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
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