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AI 销售助理通常称为 AI 虚拟销售助理，是旨在通过集成人工智能自动执行各种任务和流程来支持销售代表的应用程序。这些任务包括领导资格、后续活动、渠道管理、预测、会议安排和数据输入。销售和营销团队经常部署人工智能销售助理来自动执行日常任务，从而有更多时间来处理复杂且艰巨的职责。这些工具通常与其他软件兼容，或者可以与现有 CRM 系统无缝集成，尽管许多工具也是独立的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai 是一款AI语音助手，自动记录、转录和总结会议笔记，并与各大会议平台和业务应用集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Cloze
cloze.com
Cloze是一款个人CRM工具，自动追踪客户和联系人的互动，并整合电子邮件、社交媒体等信息，简化关系管理。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Writecream
writecream.com
Writecream是一款AI驱动的写作工具，支持多种语言，能够快速生成广告文案、博客文章、社交媒体内容等。
Fathom
fathom.video
Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一个销售AI平台，通过智能化的电子邮件沟通和潜在客户发现工具，帮助销售团队提高效率和响应率。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 是一款销售赋能软件，帮助团队识别高意向客户，生成有针对性的消息并提供个性化见解，以提升销售转化率。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
Clay
clay.com
Clay是一个AI工具，结合50多个数据源，帮助用户自动化和优化外展活动，提高潜在客户获取效率。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一个收入情报平台，通过分析客户互动，帮助销售团队优化策略、管理交易并提高收入预测。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一个云电话系统，提供语音、短信和拨号功能，便于销售团队高效管理沟通与客户关系。
Momentum
momentum.io
Momentum是一个无代码平台，用于自动化销售工作流程，集成于现有的销售工具中，提升销售效率与协作。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款针对B2B小型企业的CRM软件，通过自动化数据输入和集成工具，简化销售流程，提升效率。
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk是一个全球互动商业通信平台，提供呼叫中心、消息解决方案和无代码集成工具，帮助企业优化客户沟通。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一款专为客户成功经理设计的数字助理，自动在 Zoom 中记录笔记、分配任务、识别风险和草拟后续邮件。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。
EverReady
everready.ai
EverReady 是一个智能解决方案，自动从销售代表的邮箱、日程和电话中提取商业相关数据，帮助公司获取潜在客户信息。
Salesmate
salesmate.io
推销员是一款灵活且经济的CRM解决方案，帮助企业管理联系人、交易和销售任务，支持自动化和个性化营销。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai是一个基于AI的工具，旨在优化销售潜在客户开发过程，通过自动化识别目标账户和个性化沟通，提升销售效率。
Lavender
lavender.ai
Lavender是一个AI电子邮件助手，帮助销售团队优化销售邮件，提高回复率和会议安排。
Grain
grain.com
Grain是一个AI驱动的会议录音工具，帮助用户记录和分析客户需求，支持与Zoom、Google Meet和Teams等平台连接。
Aircover.ai
aircover.ai
Aircover.ai 是一款实时会议销售辅导的 AI 应用，将销售策略整合在虚拟会议中，为用户提供及时的帮助以提高收入和生产力。
Clari
clari.com
Clari是一个收入平台，提供销售预测和管道管理的统一视图，帮助销售团队提高效率和预测准确性，识别风险与机会。
People.ai
people.ai
People.ai是一款收入情报平台，集成AI技术，帮助企业销售团队优化销售流程和管理管道。提供实时销售活动和潜在客户的见解。
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一款销售参与平台，通过电子邮件、电话、LinkedIn 和短信等多个渠道自动化销售 outreach，帮助销售团队更专注于成交。
Sybill
sybill.ai
Sybill是一个AI工具，通过分析销售通话中买方的肢体语言，提供销售沟通的见解和自动总结，帮助团队提升业绩。
Salesroom
salesroom.com
Salesroom是一个基于AI的视频会议平台，跟踪买家参与度，提供虚拟沟通最佳实践，帮助提升团队的会议表现和业绩。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
Outplay
outplayhq.com
Outplay是一个销售参与和自动化平台，帮助销售团队通过多个渠道与潜在客户互动，简化销售流程并提供分析报告。
Kixie
kixie.com
Kixie是一个销售参与平台，提供自动化呼叫和短信功能，集成多种CRM，旨在提高销售团队的绩效和工作效率。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一个云端电话系统和客户互动平台，专为中小型企业设计，支持多渠道沟通与CRM集成。
Reply.io
reply.io
Reply.io 是一个销售参与平台，帮助自动化和扩展多渠道外展，通过电子邮件、电话等与潜在客户互动。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Aider
aider.ai
Aider 是一个为会计师和记账员设计的智能平台，提供客户财务的自动化概述，简化管理和分析财务数据的过程。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个专为远程销售团队设计的视频会议平台，自动化销售工作流程并提供智能分析和可行见解。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Woodpecker
woodpecker.co
伍德佩克是一款直观的冷邮件工具，帮助B2B企业通过个性化邮件序列与潜在客户建立联系并保持沟通。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.AI是一个AI驱动的B2B销售潜在客户生成平台，提供自动化的外展和销售情报分析。
FlashIntel
flashintel.ai
FlashIntel是一个综合平台，利用AI进行客户行为分析和竞争情报，帮助企业获得市场洞察和进行有效决策。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驱动的电子邮件管理工具，帮助企业自动化邮件互动，提升客户参与度，并将潜在客户转化为实际客户。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai 是一款基于大数据的软件，利用人工智能帮助用户简化流程、分析数据并自动化工作，以提升决策效率和生产力。
Dooly
dooly.ai
Dooly是一款帮助收入团队提高CRM效率的工具，通过自动化和优化工作流程来节省时间和减少低价值工作。
Laxis
laxis.com
Laxis是一个AI会议助理，可录音、转录并提炼会议关键点，帮助团队记录客户需求与活动，并与CRM系统集成。
Air AI
air.ai
Air AI是一个先进的对话AI平台，可以进行长达40分钟的电话对话，支持客户服务和销售，无需培训和管理，全天候运作。
Aviso
aviso.com
Aviso是一款集成的收入平台，通过AI指导帮助销售团队提高成交率和收入增长，提供预测、交易智能及客户合作等功能。
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