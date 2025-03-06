人工智能销售助手软件 - 最热门应用 - 乌干达

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AI 销售助理通常称为 AI 虚拟销售助理，是旨在通过集成人工智能自动执行各种任务和流程来支持销售代表的应用程序。这些任务包括领导资格、后续活动、渠道管理、预测、会议安排和数据输入。销售和营销团队经常部署人工智能销售助理来自动执行日常任务，从而有更多时间来处理复杂且艰巨的职责。这些工具通常与其他软件兼容，或者可以与现有 CRM 系统无缝集成，尽管许多工具也是独立的解决方案。
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Zoho CRM
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Hubspot
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HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
CoPilot AI
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利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Lavender
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Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
Oliverlist
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Oliverlist 是一款一体化工具，允许各种规模的企业自动发送电子邮件并大幅提高销售额。 - 通过互联网上的不同来源导入和查找专业电子邮件，例如社交网络或专业目录。 - 通过人工智能的自动跟进和自动响应处理来规划电子邮件外展活动 - 最后，让我们的算法帮助您更好地选择最容易接受您的报价的潜在客户。
Dooly
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Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
Autobound
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每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户每天可以为 5 个潜在客户编写内容，专业用户获得无限的内容积分。 Autobound 还提供批量内容服务，使卖家和营销人员能够通过 CSV 上传一次性为数千个潜在客户编写超个性化内容。任何人都可以在 30 秒内免费开始生成超个性化内容！立即访问 www.autobound.ai/sign-up-free 进行注册。
Verse.ai
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Verse.ai 是一个潜在客户转化平台，可通过人工智能驱动和人力的即时对话将您的新潜在客户转化为销售机会。数十亿美元花费在潜在客户上，但只有 27% 得到实际响应，Verse.ai 已成为每个企业最紧迫问题的事实上的技术解决方案：潜在客户响应和跟进。仅由于 Verse.io 多方面潜在客户响应的即时性，潜在客户转化的可能性就增加了 21 倍。通过将创新技术与行业专业知识相结合，Verse.ai 开发了完美的公式来减少筛选低于标准的在线潜在客户所花费的时间，从而使销售代表能够最大程度地关注重要的潜在客户，并将其转化率提高至 300%。该平台以订阅方式提供。 Verse.ai 平台适用于所有潜在客户类型、来源和 CRM，一旦收到潜在客户就会自动汇集。与静态潜在客户参与解决方案不同，Verse.io 使用自动化、人性化和经过验证的脚本的完美结合，可以立即联系每个潜在客户并对其进行彻底审查。此外，Verse.io 为销售团队提供了对潜在客户参与流程的完全控制：定制偏好、实时对话访问以及将所有参与数据传递回 CRM 的能力。一旦潜在客户被认为合格，它们就会被传回给销售代表。这种交接可以通过实时转移或直接在销售代表的日历上预订的约会来完成。 Verse.io 充当您团队的延伸 - 无论是精神上还是名义上。因此，为公司和潜在客户创造了无缝体验。
Luru
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Luru 通过无代码销售自动化帮助 RevOps 推动可预测的收入借助 Luru，RevOps 团队通过将 CRM 和手册带到销售团队的工作场所（Slack、MS Teams、Zoom 和 Google Meet）来实施所采用的致胜销售流程。为高绩效销售团队提供简单、可定制、无代码的工作流程自动化。 Luru 与 SalesForce、HubSpot 和 PipeDrive 集成 在几秒钟内免费开始 @ https://luru.app/start
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B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Kronologic
kronologic.com
Kronologic 通过自动发送邀请和邀请电子邮件混合消息、使用 AI 协商会议时间调整（在整个团队中协调）来加速收入增长。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Zopto
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全渠道销售拓展，自动驾驶增长 我们使用 LinkedIn 和电子邮件上的多点触控智能工作流程，帮助成千上万的客户简化勘探工作，并以可扩展和可预测的方式发展业务。
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xiQ 的个性驱动销售和营销平台™ 结合了神经科学、心理学和人工智能，以了解买家的心态以及影响其购买决策的因素。我们屡获殊荣的专有人工智能平台为您的团队提供个性洞察、全面的账户智能以及实时精选内容，以便他们能够更快地建立信任并完成交易。与传统营销渠道相比，我们的大型企业客户的受众参与度提高了 10 倍，节省了数千小时的研究时间，并且最终获胜率提高了 24%。 xiQ 专有的人工智能平台的关键功能：* 针对一对一销售手册的个性驱动洞察* SmartSourced Content™，可推动 10 倍的参与度* 第一方意图数据和高级分析，使每次互动个性化* Instasites（专为个性化体验而设计的微型网站）* 在几秒钟内编译全面的一体化公司简介* 销售触发器和实时警报直接发送到您的收件箱* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒体集成在 xiQinc.com 体验 xiQ。
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通过我们独特的销售智能平台和世界一流的 SDR 服务，我们使客户能够推动更合格、可预测的渠道。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和销售团队能够识别有兴趣的客户和准备进行对话的 B2B 技术买家。动态、可搜索的数据库，包含最新、合规的 B2B 公司信息和准确的技术买家联系方式（职务、直拨电话号码、电子邮件等），根据市场账户和技术买家的可能性对他们进行智能排名敞开心扉进行对话。 EngageTech 减少了 SDR 研究时间并优化了出站勘探活动，它与领先的销售参与和 CRM 平台集成，并能够通过该平台直接拨号到潜在客户。我们的数据库由每周超过 50,000 个对世界各地技术买家的出站电话推动，这使我们能够提供独特的情报，确保 SDR 专注于在正确的时间寻找正确的客户和买家，并具备积极对话所需的见解。不要只相信我们的话；阅读我们的 50 多条评论，看看我们的客户怎么说。如果您想了解有关我们外包 SDR 服务的更多信息，请访问我们的网站。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor 是世界上第一个面向收入团队的 GTM 操作系统。凭借其快速发展的工具集，CloseFactor 帮助企业利用 ICP 填充其管道。 CloseFactor 使用机器学习自动整理有关公司的非结构化信息并提取可供市场营销团队采取行动的有意义的见解，从而识别您的最佳客户，从而帮助销售和营销团队实现他们的目标。
GTM Buddy
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GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Pega
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Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Regal.io
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Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等领先投资者 8300 万美元的支持。
Draup
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Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
FunnL.ai
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在 FunnL.ai 探索人工智能驱动的漏斗的未来。自动化潜在客户开发、智能地吸引潜在客户并大幅提升转化率。通过我们先进的漏斗解决方案释放您业务的全部潜力。
LinkedCamp
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Icereach
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使用 Icereach 将转化率提高 10 倍并大规模个性化消息。用于 LinkedIn 外展的最安全的基于云的自动化工具。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往任何时候都更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 Collective[i] 保持 CRM 数据的持续适用性，自动更正过时的联系人和目标潜在客户信息。对于销售管理，Collective[i] 为每一个机会提供透明度和 AI/ML 驱动的智能。不再需要冗长的管道审查，也不再出现季度末的意外情况。管理人员可以充满信心地承诺收入，随时检查重要机会，并通过完全了解其活动的数量和质量来更好地管理和留住杰出人才。 Collective[i] 为经理提供基于 Collective[i] 庞大网络的 AI/ML 生成的有关买家的情报。对于销售专业人士来说，Collective[i] 为每个买家的旅程提供指导，人工智能/机器学习驱动提示将时间集中在哪里和谁身上，并突出显示可以帮助加速销售和提高获胜率的社交和工作网络成员。 Collective[i] 的技术具有变革性，是现代销售组织技术堆栈的重要组成部分。
Leadgenerator.io
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Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
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告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
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UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
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Humanlinker 是一种先进的人工智能引导工具，旨在通过大规模实现超个性化来增强销售互动。该工具最近筹集了 250 万欧元并收购了 MyProfilia，并推出了新的 chrome 扩展。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智能生成文案功能，可帮助销售团队为其外展工作创建个性化的破冰活动。 这些破冰游戏是根据 DISC 性格分析生成的，该分析提供了对潜在客户固有性格特征的洞察。此分析可帮助销售专业人员与潜在客户有效沟通、建立信任并进行谈判。 Humanlinker 还提供 360° 客户和人员智能，使销售团队能够更深入地了解他们的目标客户以及这些客户中的个人。 这些情报包括来自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒体平台的信息，以及播客、采访和文章。该工具与 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台无缝集成，使销售团队能够访问和利用其现有数据和工作流程。 Humanlinker 面向希望优化其勘探和销售流程的销售团队。 它提供了强大的个性化密钥，可以利用各种来源的信息，帮助销售专业人员预订更多会议并缩短销售周期。 该工具还通过提供人工智能生成的建议和推荐来协助会议准备，使销售代表在每次会议中产生更大的影响。总体而言，Humanlinker 使销售团队能够在所有渠道上实现个性化互动，从而改善销售成果并提高生产力。
Revmonk
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Revmonk 是人工智能驱动的 B2B 营销自动化平台。它具有许多对营销和销售团队非常有益的功能，包括： - 识别有机和付费网络流量：这可以帮助团队了解哪些渠道为其网站带来最多的流量，并识别潜在客户已经表达了对其产品或服务的兴趣。 -丰富潜在潜在客户的联系信息：这可以帮助团队更有效地确定潜在客户并创建更个性化的营销活动。 - 配置理想客户档案 (ICP) 参数并创建目标客户列表：这可以帮助团队将精力集中在最有希望的潜在客户上并提高转化率。 - 创建列表并与 CRM 实时同步帐户/联系人：这可以帮助团队保持 CRM 数据最新，并确保他们始终处理最相关的潜在客户。 - 使用自定义法学硕士发送超个性化电子邮件：这可以帮助团队创建更具吸引力和更有效的电子邮件活动。 - 当关键客户/联系人访问您的网站时设置 Slack 警报：这可以帮助团队快速跟进潜在客户并增加完成交易的机会。 -总体而言，Revmonk 具有许多功能，可以帮助团队自动化工作流程、提高效率并产生更多潜在客户和销售。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
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什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。
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haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
OneMob
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Onemob是在几秒钟内创建，共享和跟踪美丽微座的最终多合一平台！无论您是销售，营销，客户成功还是内容创建者，Onemob都需要您提高外展活动并吸引更多关注，参与和回应所需的一切。 借助Onemob强大的微型材料构建器，内容上传器和管理功能，您可以轻松地创建令人惊叹的，定制的微座，以专业和引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问广泛的模板和标记选项，以自定义您的微台面以匹配您的品牌并针对受众群体。 但这还不是全部 - 对emob充满了功能，可以帮助您像专业人士一样创建，共享和跟踪内容。您可以使用OneMob的移动，网络和屏幕录音机在Go中创建视频，并使用内置脚本远程编辑器和视频编辑工具来完善您的内容。另外，通过视频批准和参与跟踪，您可以准确地看到观众如何与内容互动并相应地调整策略。 Onemob与您现有的技术堆栈无缝集成，包括CRM集成用于Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及与Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的内容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本机插件，您可以轻松地从喜欢的电子邮件和销售工具中直接创建和共享内容。 最好的部分是，您可以免费开始使用Onemob！它的免费计划可访问其许多核心功能，因此您可以尝试无风险，并查看如何改变内容游戏。
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利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
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Tilkee 通过可靠且可操作的数据为您的销售和营销团队提供支持，从而为您的业务提供动力。 Tilkee 提高了销售和营销团队的效率，并为组织生成数据，以便更好地与潜在客户和客户互动。 Tilkee 平台使用创新的跟踪工具、人工智能驱动的参与分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在内的 30 多种工具集成，提高了销售管理效率并帮助提高卖家生产力。无论您使用 Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 还是许多其他 CRM 工具之一，Tilkee 先进的基于云的解决方案都可以使用增强智能分析潜在客户的兴趣，并允许您的销售团队在正确的时间联系正确的潜在客户。 Tilkee 分析潜在客户的阅读行为，帮助您实时判断他们签署交易的意愿。
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体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
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Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
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Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。 在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。 我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。 我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
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FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与您的工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。
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通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。 为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席提供耳语建议或在需要时接管呼叫。 Matrix 预测拨号器支持无限座席，每位用户费用低至 25 美元。 Matrix 具有自定义管理器和代理界面以及实时仪表板，可以同时处理多达 1000 个通道。 Squaretalk 的 Matrix 与您所有的潜在客户开发工具集成，包括登陆页面、CRM、联属网站和列表。 Matrix 会消化您的潜在客户和联系人，并通过检测活动电话号码并针对时区进行优化来为联系做好准备。使用高度可配置的营销活动，以最适合营销工作需求的方式拨打潜在客户。粉碎您的营销活动并将通话时间缩短高达 400%！您从未见过这样的拨号器。 Express 是一种多渠道消息传递解决方案，提供更多与客户联系的方式，并确保我们的客户永远不会错过继续对话、解决问题或提供及时支持的机会。 Express 使企业和联络中心能够随时随地通过任何设备在他们的首选平台上与客户联系。从短信开始，该平台很快将包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山猫。无代码、实时集成层，使组织能够将所有业务通信平台和工具无缝地结合在一起。 Lynx 不需要专业知识或开发时间，通过使复杂通信系统的集成和自动化变得像使用应用程序一样简单，为联络中心和 BPO 提供支持。通过 Lynx，我们的客户将可以灵活地投标几乎任何他们想要的合同，因为 Lynx 提供对 100 多个业务应用程序的安全访问、透明的数据传输和劳动力优化。这对 BPO 来说是一个巨大的胜利。
Orum
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Orum 是人工智能驱动的实时对话平台，可增强销售活动、连接团队并增加收入。
Saara
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最佳人工智能电子商务软件 解决获客成本高、重复率低、退货欺诈、退货管理等问题...
Roi4Presenter
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ROI4Presenter 是一款用于销售自动化、潜在客户开发和入职培训的网络和移动应用程序。该工具有助于节省时间并提高向销售经理、营销人员、人力资源人员以及在工作中积极使用演示文稿作为工具的每个人进行演示的效率。 ROI4Presenter 解决了演示者和听众之间协调演示时间的问题，因为后者可以随时自行观看演示，而不会失去个人交流的可能性，这要归功于内置的聊天和呼叫功能演示者通过语音或视频进行实时交流。 ROI4Presenter 为潜在客户开发开辟了新渠道，因为演示文稿可以通过链接永久提供或嵌入到网站的任何网页上，同时设置听众联系信息的集合并在他们开始观看时接收通知。 ROI4Presenter 可以节省听众的时间，并增加演示者听到的机会，这要归功于特殊的“推介”模式，让您在几分钟内即可熟悉演示文稿的主要内容。 ROI4Presenter 通过获取听众的反馈来帮助演示变得更好。使用 ROI4Presenter，您可以将视频添加为幻灯片、将视频内容转换为幻灯片、将音频和常见问题解答添加到演示文稿中。灵活的访问和演示控制设置使您可以根据自己的特定需求定制演示文稿。
Coho AI
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Coho 正在构建下一代客户收入优化平台，使公司能够成为以产品为主导的成长型公司，无论其销售模式如何。 Coho 通过结合产品、销售和客户成功数据，帮助您最大限度地提高现有客户的收入。借助从数据中获得的见解，您能够自动化自助服务动作，专注于高接触性追加销售和交叉销售机会，并减少客户流失。
Humantic AI
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Humantic AI 是世界上第一个买家情报平台。 顶级收入团队使用 Humantic AI 来识别早期采用者，帮助他们的 BDR 个性化推广，并为他们的 AE 提供每笔交易的重要客户洞察。 Paypal、Sandler 和 Domo 等公司使用 Humantic 的 Personality AI，立即发现响应率提高了 109%，收入增长了 16.2%。 在 G2 的 2024 年冬季报告中，Humantic AI 被认为是顶级销售 AI 工具。
Penny AI
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Penny 通过顾问和领导者所需的可复制现场经验成倍增加收入，同时按照您所需的创新速度提供数据和见解。 Penny 旨在帮助销售顾问与客户互动，并利用人工智能 (AI) 和机器学习技术实现销售工作流程自动化。它使营销和销售团队能够计算客户流失率、监控市场趋势并发现优化客户参与度的机会
Structurely
structurely.com
Structurely 认为，未来的工作是人工智能与人类之间的协作。它通过自动化苦差事并产生更有效的结果来发挥最大潜力。我们的人工智能 (AI) 可以缩短您的销售周期，并帮助您和您的销售代表达成更多交易。超过 5,000 个营销和销售团队使用 Structurely 来构建渠道并加速收入增长。 Structurely 为许多行业提供 AI 潜在客户资格认定和培育服务，包括： 房地产 SaaS 汽车 自 Structurely 于 2016 年成立以来，我们的专家已成功帮助来自不同行业的许多企业实现其潜在客户关闭目标。请致电我们，详细了解我们如何帮助您推动业务取得成功！我们的位置：2712 Stange Rd。艾姆斯，IA 50010 我们的电话号码：(810) 498-2498
Aider
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Aider 咨询情报平台 Aider 是专为会计师和簿记员打造的功能强大的咨询情报平台。 Aider 的咨询情报平台及其数字助理移动应用程序（可选附加组件）为会计师和簿记员提供了客户财务状况的自动化且易于理解的概览。无论他们有 10 个客户还是 5000 个客户，他们都可以轻松登录 Aider 并在一个易于使用的地方管理所有客户的数据。 Aider 为会计师和簿记员提供财务绩效的见解和认识，例如现金流预测、发票税和商品及服务税估算等等。这使得会计师和簿记员能够向中小型企业客户提供主动的建议。它消除了不必要的管理任务，同时在一个直观的平台上提供实时见解。
Aircover.ai
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每次通话时都有 AI 销售助理帮助增加收入 Aircover 是由人工智能支持的实时会议销售辅导。将您的销售手册集成到虚拟会议中，并提供即时支持，以帮助提高收入和生产力。
Aptivio
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全球最先进的自动化网络销售平台与真实买家意图相结合，通过发现最有可能转化的帐户和最短的成交路径，帮助 B2B 公司提高收入增长。 Aptivio 的先进 AI 信号可在买家周期的每个阶段识别机会的买家意图并确定其优先级，因此您的收入团队可以专注于重要的潜在客户。我们的平台在使用的前 60 天内平均增加了 25% 的销售合格潜在客户，在 6 个月后增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 释放管道的最大潜力。
AskToSell
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AskToSell是唯一解决小额交易整个销售周期的人工智能销售平台。 AI 销售代理将了解您的产品、联系您的销售线索、资格审查、准备提案、处理异议、谈判并完成交易。自动地。您只需批准这些提案即可。使用 AskToSell，您可以部署具有超人般销售业绩的自主 AI 销售代理： 1. 坚持 - 永远不会忘记按时跟进 2. 负责任 - 始终实现活动目标。 3. 快速 - 在 5 分钟内回复潜在客户的问题。 4. 可扩展 - 需要更多活动？在几秒钟内部署更多代理。 5. 无所畏惧——我们知道人们害怕被拒绝。电脑则不然。与人工相比，人工智能销售代表的成本低 10-30 倍。世界上最简单的投资回报率决策。它是如何运作的？定义您想要销售的产品、上传潜在客户、分配自主代理并观察您的收入在自动驾驶仪上增长。它最适合谁？对于那些寻求通过自动化向中小型企业销售来优化客户获取成本并更快地增加收入的公司而言，雇用销售代表几乎没有经济意义，AskToSell 是一个 AI 销售平台，可让您自动执行小型交易（中小型企业、自助服务客户等） - 联系您的潜在客户、资格审查、准备提案、处理异议、谈判和完成交易 - 这样您的团队就可以专注于更大的客户，中小型企业获得更快更好的响应，您可以在降低 CAC 的同时实现收入目标。