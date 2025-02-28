人工智能销售助手软件 - 最热门应用 - 土耳其

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AI 销售助理通常称为 AI 虚拟销售助理，是旨在通过集成人工智能自动执行各种任务和流程来支持销售代表的应用程序。这些任务包括领导资格、后续活动、渠道管理、预测、会议安排和数据输入。销售和营销团队经常部署人工智能销售助理来自动执行日常任务，从而有更多时间来处理复杂且艰巨的职责。这些工具通常与其他软件兼容，或者可以与现有 CRM 系统无缝集成，尽管许多工具也是独立的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Momentum
momentum.io
Momentum 是一个用于自动化销售工作流程的无代码平台。通过嵌入现有的销售优先工具（从 Slack 和 Salesforce 到 Asana 和 Outreach），Momentum 为收入团队提供了实施销售行动和提高效率的基础。借助预先组装的方案，包括 Slack 交易室、交易台审批以及自动将文件和注释捕获到机会中，交易可以更快地完成，并在此过程中提供更好的问责和协作。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
EverReady
everready.ai
销售邮箱是金矿。公司没有意识到销售人员掌握的有关潜在客户和现有客户的信息的数量和质量。 EverReady 是一种自主智能解决方案，可在 CRM 中自动检索公司未利用的销售代表邮箱、议程和电话中休眠的所有业务相关数据。为您的销售和营销运营获取高素质的联系人，确保您的业务知识安全
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，从而保护您的数据库健康并缩短会面时间。 Regie.ai 可以被概念化为全天候工作的虚拟销售开发代表 (SDR)，无需额外的人力资源或第三方外包。 该平台支持一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 参与、销售培育、入站潜在客户响应、呼入呼出、客户扩展等。 此外，该工具通过与核心 RevTech 系统集成来帮助自动预订销售团队会议，从而简化您的收入运营策略。
Aircover.ai
aircover.ai
每次通话时都有 AI 销售助理帮助增加收入 Aircover 是由人工智能支持的实时会议销售辅导。将您的销售手册集成到虚拟会议中，并提供即时支持，以帮助提高收入和生产力。
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。 为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席提供耳语建议或在需要时接管呼叫。 Matrix 预测拨号器支持无限座席，每位用户费用低至 25 美元。 Matrix 具有自定义管理器和代理界面以及实时仪表板，可以同时处理多达 1000 个通道。 Squaretalk 的 Matrix 与您所有的潜在客户开发工具集成，包括登陆页面、CRM、联属网站和列表。 Matrix 会消化您的潜在客户和联系人，并通过检测活动电话号码并针对时区进行优化来为联系做好准备。使用高度可配置的营销活动，以最适合营销工作需求的方式拨打潜在客户。粉碎您的营销活动并将通话时间缩短高达 400%！您从未见过这样的拨号器。 Express 是一种多渠道消息传递解决方案，提供更多与客户联系的方式，并确保我们的客户永远不会错过继续对话、解决问题或提供及时支持的机会。 Express 使企业和联络中心能够随时随地通过任何设备在他们的首选平台上与客户联系。从短信开始，该平台很快将包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山猫。无代码、实时集成层，使组织能够将所有业务通信平台和工具无缝地结合在一起。 Lynx 不需要专业知识或开发时间，通过使复杂通信系统的集成和自动化变得像使用应用程序一样简单，为联络中心和 BPO 提供支持。通过 Lynx，我们的客户将可以灵活地投标几乎任何他们想要的合同，因为 Lynx 提供对 100 多个业务应用程序的安全访问、透明的数据传输和劳动力优化。这对 BPO 来说是一个巨大的胜利。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等领先投资者 8300 万美元的支持。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
Sybill
sybill.ai
Sybill 是一款人工智能驱动的工具，可帮助 GTM（上市）团队改善销售沟通和消息传递。该工具分析买家在销售电话中的肢体语言，以深入了解哪些内容能引起他们的共鸣。 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。该工具捕获报告中的每个单词和非语言反应，节省记笔记的时间和精力。 Sybill 使用行为 AI 来跟踪通话期间参与者的肢体语言，并通过对话 AI 提供自动通话记录、共享和分析。 此外，Sybill 还可以帮助营销人员深入了解与买家角色产生共鸣的内容和消息传递，并指导销售领导者通过整体洞察来管理交易。 该平台还有一个营销合作伙伴，可以汇总来自潜在客户反应、销售演示和演示的见解。 Sybill 的 Magic Summary 功能提供自动、准确的销售电话摘要，包括后续步骤、痛点、感兴趣的领域等，以节省记笔记的时间和精力。 该工具还提供参与度和情绪数据，帮助用户更好地了解潜在客户的需求。 Sybill 帮助用户在一个地方管理他们的交易，利用深入的见解和数据来改变他们的幻灯片和演示，并指导他们自己和他们的团队获胜的行为。 Sybill 受到超过 250 家公司的信赖，能够通过准确且极其人性化的通话摘要来解读会议室，深入了解买家的需求和痛点，并帮助团队达成更多交易。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪并浏览整个会议！协作：添加评论并标记通话中的重要时刻，以便队友轻松查看。搜索：在 5 分钟内查看长达一小时的通话。筛选操作项、日期、指标和其他重要主题。集成：当您的会议笔记、笔录和录音自动与您已使用的工具和平台同步时，它们会更有价值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和协作应用程序中记录会议笔记、文字记录和录音。分析：对话智能生成有关通话时间、主题趋势、情绪等的见解。对话智能套件可让您识别哪些内容在通话中，哪些内容不在通话中。见解可帮助您指导销售团队完成更多交易。它们通过识别候选人面试中的趋势来帮助您的招聘人员更快地聘用顶尖人才。您的整个组织可以通过倾听客户的声音来构建更好的产品。通过客户和团队的互动，了解哪些消息传递有效，哪些无效。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Aider
aider.ai
Aider 咨询情报平台 Aider 是专为会计师和簿记员打造的功能强大的咨询情报平台。 Aider 的咨询情报平台及其数字助理移动应用程序（可选附加组件）为会计师和簿记员提供了客户财务状况的自动化且易于理解的概览。无论他们有 10 个客户还是 5000 个客户，他们都可以轻松登录 Aider 并在一个易于使用的地方管理所有客户的数据。 Aider 为会计师和簿记员提供财务绩效的见解和认识，例如现金流预测、发票税和商品及服务税估算等等。这使得会计师和簿记员能够向中小型企业客户提供主动的建议。它消除了不必要的管理任务，同时在一个直观的平台上提供实时见解。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争功能是其自己的应用内人工智能聊天机器人 AlohaBot，它不需要第三方应用程序集成，使其更流畅、更快，并且是市场上最先进的。 与传奇的 Sequence+ 相结合，Aloware 使企业能够实现工作流程自动化并触发短信/彩信、电话和电子邮件活动等操作，为中小型企业提供了一款一体化通信工具，以在其行业中获得最领先的优势。
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 2021 年和 2022 年“百强最佳软件产品”列表中排名第一。Gong 还在另外七个 G2 Best Of 列表中获得认可，包括： 最高满意度产品排名第一 前 50 名排名第一企业产品在前 50 名中端市场产品中排名第一 最佳销售产品 小型企业产品 增长最快的产品 欲了解更多信息，请访问 www.gong.io。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的业务通信平台与Voice，SMS，电子邮件和WhatsApp的潜在客户和客户联系。具有100多个集成和AI魔术的自动化工作流程，并观察您的业务在自动驾驶仪上发展。 JustCall在全球6,000多家企业的信任下，为面向客户的团队提供了完美的客户互动。 最重要的功能要注意： *入站和出站电话 *发送并接收短信和MMS *销售拨号器（自动，预测和电源拨号器） * SMS工作流程 *短信机器人 *多级IVR *实时代理协助 * AI驱动的短信 * AI教练 *情感分析 * AI通话评分 *实时通话监视 *共享WhatsApp收件箱 *自动呼叫分布（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多个国家 /地区的商务电话号码
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。 语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
Dooly
dooly.ai
Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
FlashIntel
flashintel.ai
解锁超过 10 亿潜在客户的网络。利用人工智能驱动的工作流程来简化与理想买家的互动并更快地完成交易。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
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使用Zoho的在线生产力工具和SaaS应用程序进行整个业务。超过5000万用户在全球范围内信任我们。尝试我们永远的免费计划！
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Upscale
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Upscale 是一个销售参与平台，通过使用电子邮件、电话、LinkedIn、短信等多种渠道来自动化销售推广。我们的数据驱动统一平台有助于简化日常工作，让您的销售团队专注于真正重要的事情 - 完成交易。 - 多渠道外展（电子邮件、电话、LinkedIn、WhatsApp、短信、语音邮件） - 智能触发器可实现自动化并节省时间 - 易于使用的界面 - 通过电话、聊天和电子邮件提供免费的 24x7 支持 - 成功的免费入职支持 - 集成Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Freshsales
freshworks.com
通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼容多种视频会议平台和语言，目前支持 28 种全球通用语言，使其成为国际团队或企业的灵活工具。该工具还与各种流行的工作场所工具集成，使用户能够轻松地将摘要和操作项复制/粘贴到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任务管理程序中。 客户反馈强调了该工具的效率、易用性及其在会议期间提高工作效率和整体对话参与度的能力。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI 是世界上第一个买家情报平台。 顶级收入团队使用 Humantic AI 来识别早期采用者，帮助他们的 BDR 个性化推广，并为他们的 AE 提供每笔交易的重要客户洞察。 Paypal、Sandler 和 Domo 等公司使用 Humantic 的 Personality AI，立即发现响应率提高了 109%，收入增长了 16.2%。 在 G2 的 2024 年冬季报告中，Humantic AI 被认为是顶级销售 AI 工具。
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直观的冷电子邮件工具，可帮助 B2B 公司与潜在客户和业务合作伙伴建立联系，并保持对话持续进行。 Woodpecker 允许您制作个性化、相关的电子邮件序列，并确保它们被发送到收件人的主收件箱。您的后续邮件将在与开头电子邮件相同的线程中发送。当有人通过 Calendly 回复或安排呼叫时，序列会自动停止。 Woodpecker 可帮助您轻松试验您的消息，找到效果最好的版本，并在潜在客户回复时自动标记他们的兴趣程度。该工具通过 LinkedIn 手动任务和 Woodpecker Calls（一款适用于 Android 的呼叫安排和跟踪移动应用程序，可让您直接通过手机联系潜在客户），使跨渠道的联系变得更加容易。啄木鸟就像一个助手，接管了开始对话和建立 B2B 关系的艰巨且重复的部分。它使销售、潜在客户开发和招聘专业人员能够节省时间并专注于流程中的人与人之间的部分。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，无需数据仓库即可揭开黑暗管道。 将产品线索转化为客户 Humanic 可大规模且精确地自动激活和采用您的入站线索。不再有无休止的用户细分和手动配置活动。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Vowel
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Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会议时刻并分享即时背景 - 通过通话时间跟踪、表情符号、举手等让会议更具包容性，立即免费试用 Vowel！
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一种先进的人工智能引导工具，旨在通过大规模实现超个性化来增强销售互动。该工具最近筹集了 250 万欧元并收购了 MyProfilia，并推出了新的 chrome 扩展。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智能生成文案功能，可帮助销售团队为其外展工作创建个性化的破冰活动。 这些破冰游戏是根据 DISC 性格分析生成的，该分析提供了对潜在客户固有性格特征的洞察。此分析可帮助销售专业人员与潜在客户有效沟通、建立信任并进行谈判。 Humanlinker 还提供 360° 客户和人员智能，使销售团队能够更深入地了解他们的目标客户以及这些客户中的个人。 这些情报包括来自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒体平台的信息，以及播客、采访和文章。该工具与 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台无缝集成，使销售团队能够访问和利用其现有数据和工作流程。 Humanlinker 面向希望优化其勘探和销售流程的销售团队。 它提供了强大的个性化密钥，可以利用各种来源的信息，帮助销售专业人员预订更多会议并缩短销售周期。 该工具还通过提供人工智能生成的建议和推荐来协助会议准备，使销售代表在每次会议中产生更大的影响。总体而言，Humanlinker 使销售团队能够在所有渠道上实现个性化互动，从而改善销售成果并提高生产力。
OneMob
onemob.com
Onemob是在几秒钟内创建，共享和跟踪美丽微座的最终多合一平台！无论您是销售，营销，客户成功还是内容创建者，Onemob都需要您提高外展活动并吸引更多关注，参与和回应所需的一切。 借助Onemob强大的微型材料构建器，内容上传器和管理功能，您可以轻松地创建令人惊叹的，定制的微座，以专业和引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问广泛的模板和标记选项，以自定义您的微台面以匹配您的品牌并针对受众群体。 但这还不是全部 - 对emob充满了功能，可以帮助您像专业人士一样创建，共享和跟踪内容。您可以使用OneMob的移动，网络和屏幕录音机在Go中创建视频，并使用内置脚本远程编辑器和视频编辑工具来完善您的内容。另外，通过视频批准和参与跟踪，您可以准确地看到观众如何与内容互动并相应地调整策略。 Onemob与您现有的技术堆栈无缝集成，包括CRM集成用于Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及与Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的内容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本机插件，您可以轻松地从喜欢的电子邮件和销售工具中直接创建和共享内容。 最好的部分是，您可以免费开始使用Onemob！它的免费计划可访问其许多核心功能，因此您可以尝试无风险，并查看如何改变内容游戏。
haeppie
haeppie.com
haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
FunnL.ai
funnl.ai
在 FunnL.ai 探索人工智能驱动的漏斗的未来。自动化潜在客户开发、智能地吸引潜在客户并大幅提升转化率。通过我们先进的漏斗解决方案释放您业务的全部潜力。
LinkedCamp
linkedcamp.com
选择最可靠的 LinkedIn 自动化工具（例如 LinkedCamp），让勘探变得轻松。立即享受 14 天免费试用。注册并增加您的销售额。
Icereach
icereach.com
使用 Icereach 将转化率提高 10 倍并大规模个性化消息。用于 LinkedIn 外展的最安全的基于云的自动化工具。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。