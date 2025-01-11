人工智能销售助手软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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AI 销售助理通常称为 AI 虚拟销售助理，是旨在通过集成人工智能自动执行各种任务和流程来支持销售代表的应用程序。这些任务包括领导资格、后续活动、渠道管理、预测、会议安排和数据输入。销售和营销团队经常部署人工智能销售助理来自动执行日常任务，从而有更多时间来处理复杂且艰巨的职责。这些工具通常与其他软件兼容，或者可以与现有 CRM 系统无缝集成，尽管许多工具也是独立的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 * 实时通话监控 * 共享 WhatsApp 收件箱 * 自动呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多个国家/地区的商务电话号码
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您的 CRM 中，实际上消除了繁琐的手动记录保存的需要，这些记录会拖慢销售人员的日常活动。 特点包括： • 自动通过联系人列表进行 PowerDial。使用多线 PowerDialer 同时拨打多达 10 个号码，将工作效率提高十倍 • 先进的人工智能支持的本地状态让用户可以使用与呼叫对象具有相同本地区号的号码进行呼叫
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能工具中受益。借助 Aviso，销售团队可以设定目标、统一预测、指导交易并采取正确的路线以取得成功。在虚拟销售时代，销售团队应该有一个能够帮助他们成功远程工作的平台。 Aviso 平台由先进的 Auto-ML、NLP 和深度时间序列数据库提供支持，结合了人类和人工智能的最佳优势来指导销售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易获胜率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款人工智能驱动的数字销售室软件，可帮助销售团队创建超个性化的销售室，从而吸引买家并增加达成交易的机会。借助 Dealintent，您可以使用人工智能来揭示买家个性、识别渠道中的高意向交易并增加与买家的互动。如果您是 B2B 销售团队的一员，您可以使用 Dealintent 来： 丰富交易：借助人工智能发现有关买家的专业和个性见解。 Dealintent 无需搜索 LinkedIn 或网络等多个平台，并可在几秒钟内为您提供相关的买家联系信息和公司见解。创建数字销售宣传：Dealintent 使用品牌和个性化的交互式数字销售室宣传取代以电子邮件附件发送的销售宣传。作为数字销售室共享的销售推介使销售团队能够与买家共享共同的销售行动计划，跟踪买家活动和分享，并通过聊天、电话和会议与买家保持持续联系，以实现更好的转化。提高预测准确性：Dealintent 帮助销售团队根据买家活动、提案份额、销售共同行动计划的完成情况等来识别买家意图。这样可以根据买家活动和参与水平进行更强劲的销售预测。
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser 是一个销售智能平台，可使用人工智能自动进行潜在客户研究和优先排序。 Oppwiser 平台持续监控网络上数十亿的买家信号，自动发现待购买帐户，并帮助在正确的时间联系正确的决策者。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，从而保护您的数据库健康并缩短会面时间。 Regie.ai 可以被概念化为全天候工作的虚拟销售开发代表 (SDR)，无需额外的人力资源或第三方外包。 该平台支持一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 参与、销售培育、入站潜在客户响应、呼入呼出、客户扩展等。 此外，该工具通过与核心 RevTech 系统集成来帮助自动预订销售团队会议，从而简化您的收入运营策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
truebase.io
truebase.io
一个 B2B 销售智能平台，使团队能够更快地寻找客户并更智能地进行联系。我们的匹配引擎通过聚合互联网上的信号，根据您的最佳客户发现高质量的潜在客户。与其他平台不同，Truebase 识别参与更快完成交易的关键利益相关者。 Truebase 还通过发现团队专业网络中热情介绍的机会来帮助完成交易。使用 NLP 和机器学习，Truebase 可以找到与您的相似受众相似并显示出购买能力信号的公司。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 Collective[i] 保持 CRM 数据的持续适用性，自动更正过时的联系人和目标潜在客户信息。对于销售管理，Collective[i] 为每一个机会提供透明度和 AI/ML 驱动的智能。不再需要冗长的管道审查，也不再出现季度末的意外情况。管理人员可以充满信心地承诺收入，随时检查重要机会，并通过完全了解其活动的数量和质量来更好地管理和留住杰出人才。 Collective[i] 为经理提供基于 Collective[i] 庞大网络的 AI/ML 生成的有关买家的情报。对于销售专业人士来说，Collective[i] 为每个买家的旅程提供指导，人工智能/机器学习驱动提示将时间集中在哪里和谁身上，并突出显示可以帮助加速销售和提高获胜率的社交和工作网络成员。 Collective[i] 的技术具有变革性，是现代销售组织技术堆栈的重要组成部分。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台™ 结合了神经科学、心理学和人工智能，以了解买家的心态以及影响其购买决策的因素。我们屡获殊荣的专有人工智能平台为您的团队提供个性洞察、全面的账户智能以及实时精选内容，以便他们能够更快地建立信任并完成交易。与传统营销渠道相比，我们的大型企业客户的受众参与度提高了 10 倍，节省了数千小时的研究时间，并且最终获胜率提高了 24%。 xiQ 专有的人工智能平台的关键功能：* 针对一对一销售手册的个性驱动洞察* SmartSourced Content™，可推动 10 倍的参与度* 第一方意图数据和高级分析，使每次互动个性化* Instasites（专为个性化体验而设计的微型网站）* 在几秒钟内编译全面的一体化公司简介* 销售触发器和实时警报直接发送到您的收件箱* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒体集成在 xiQinc.com 体验 xiQ。
EverReady
everready.ai
销售邮箱是金矿。公司没有意识到销售人员掌握的有关潜在客户和现有客户的信息的数量和质量。 EverReady 是一种自主智能解决方案，可在 CRM 中自动检索公司未利用的销售代表邮箱、议程和电话中休眠的所有业务相关数据。为您的销售和营销运营获取高素质的联系人，确保您的业务知识安全
Attention
attention.tech
Attention是一个专门的人工智能（AI）平台，旨在提高销售部门的绩效。该工具旨在增强您的 CRM 和销售团队的能力，提供一系列用于分析、培训和提高效率的工具。 Attention 收集并分析客户对话数据，以提供有价值的见解，促进更好地了解销售业绩和客户偏好。 它提供销售培训工具来简化销售代表绩效的分析和改进。 Attention 还可以自动执行收入团队的 CRM 任务，减少管理任务并帮助销售主管缩短销售周期。 独有的功能可帮助销售代表自动填写 CRM，从而显着节省手动输入的时间。它展示了高度直观的合规功能，确保所有活动都遵守当地法规。 此外，该工具还可以通过全面分析销售代表的活动来改进销售预测。此外，注意力通过理解对话上下文来帮助自动化后续电子邮件。 除了这些功能之外，注意力还允许用户设置自定义触发器，使人工智能能够监控每个呼叫的更重要方面，从而实现有效的决策。 识别赢得或失去交易的原因、对客户流失原因进行排名、提供有关高绩效销售代表的见解以及了解潜在客户的常见反对意见等关键功能，使其成为面向销售的组织的强大平台。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪并浏览整个会议！协作：添加评论并标记通话中的重要时刻，以便队友轻松查看。搜索：在 5 分钟内查看长达一小时的通话。筛选操作项、日期、指标和其他重要主题。集成：当您的会议笔记、笔录和录音自动与您已使用的工具和平台同步时，它们会更有价值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和协作应用程序中记录会议笔记、文字记录和录音。分析：对话智能生成有关通话时间、主题趋势、情绪等的见解。对话智能套件可让您识别哪些内容在通话中，哪些内容不在通话中。见解可帮助您指导销售团队完成更多交易。它们通过识别候选人面试中的趋势来帮助您的招聘人员更快地聘用顶尖人才。您的整个组织可以通过倾听客户的声音来构建更好的产品。通过客户和团队的互动，了解哪些消息传递有效，哪些无效。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会议时刻并分享即时背景 - 通过通话时间跟踪、表情符号、举手等让会议更具包容性，立即免费试用 Vowel！
Staircase AI
staircase.ai
楼梯AI正在开创客户关系智能。它的平台利用AI分析数百万个客户互动，并将其变成可行的人类见解，而肉眼无法发现这些见解。公司依靠楼梯AI来减少噪音并改善其NRR。楼梯AI揭示了深厚的人类信号，并揭示了客户健康，情感，旅程活动，风险和机会。它的尖端技术分析了所有客户互动，包括电子邮件，聊天，休闲活动，视频通话等。然后，它将人类信号连接起来，以产生基于关系的见解，例如利益相关者的变化，正面或负面情绪趋势，有问题的话题等。与现有的产品分析相结合，其人类分析提供了缺失的元素，以完全了解客户在大规模上成长并抗击流失。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
Icereach
icereach.com
使用 Icereach 将转化率提高 10 倍并大规模个性化消息。用于 LinkedIn 外展的最安全的基于云的自动化工具。
LinkedCamp
linkedcamp.com
选择最可靠的 LinkedIn 自动化工具（例如 LinkedCamp），让勘探变得轻松。立即享受 14 天免费试用。注册并增加您的销售额。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
EngageTech
engagetech.io
通过我们独特的销售智能平台和世界一流的 SDR 服务，我们使客户能够推动更合格、可预测的渠道。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和销售团队能够识别有兴趣的客户和准备进行对话的 B2B 技术买家。动态、可搜索的数据库，包含最新、合规的 B2B 公司信息和准确的技术买家联系方式（职务、直拨电话号码、电子邮件等），根据市场账户和技术买家的可能性对他们进行智能排名敞开心扉进行对话。 EngageTech 减少了 SDR 研究时间并优化了出站勘探活动，它与领先的销售参与和 CRM 平台集成，并能够通过该平台直接拨号到潜在客户。我们的数据库由每周超过 50,000 个对世界各地技术买家的出站电话推动，这使我们能够提供独特的情报，确保 SDR 专注于在正确的时间寻找正确的客户和买家，并具备积极对话所需的见解。不要只相信我们的话；阅读我们的 50 多条评论，看看我们的客户怎么说。如果您想了解有关我们外包 SDR 服务的更多信息，请访问我们的网站。
Freshsales
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通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Zopto
zopto.com
全渠道销售拓展，自动驾驶增长 我们使用 LinkedIn 和电子邮件上的多点触控智能工作流程，帮助成千上万的客户简化勘探工作，并以可扩展和可预测的方式发展业务。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一种先进的人工智能引导工具，旨在通过大规模实现超个性化来增强销售互动。该工具最近筹集了 250 万欧元并收购了 MyProfilia，并推出了新的 chrome 扩展。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智能生成文案功能，可帮助销售团队为其外展工作创建个性化的破冰活动。 这些破冰游戏是根据 DISC 性格分析生成的，该分析提供了对潜在客户固有性格特征的洞察。此分析可帮助销售专业人员与潜在客户有效沟通、建立信任并进行谈判。 Humanlinker 还提供 360° 客户和人员智能，使销售团队能够更深入地了解他们的目标客户以及这些客户中的个人。 这些情报包括来自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒体平台的信息，以及播客、采访和文章。该工具与 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台无缝集成，使销售团队能够访问和利用其现有数据和工作流程。 Humanlinker 面向希望优化其勘探和销售流程的销售团队。 它提供了强大的个性化密钥，可以利用各种来源的信息，帮助销售专业人员预订更多会议并缩短销售周期。 该工具还通过提供人工智能生成的建议和推荐来协助会议准备，使销售代表在每次会议中产生更大的影响。总体而言，Humanlinker 使销售团队能够在所有渠道上实现个性化互动，从而改善销售成果并提高生产力。
Gong.io
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查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 2021 年和 2022 年“百强最佳软件产品”列表中排名第一。Gong 还在另外七个 G2 Best Of 列表中获得认可，包括： 最高满意度产品排名第一 前 50 名排名第一企业产品在前 50 名中端市场产品中排名第一 最佳销售产品 小型企业产品 增长最快的产品 欲了解更多信息，请访问 www.gong.io。
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist 是一款一体化工具，允许各种规模的企业自动发送电子邮件并大幅提高销售额。 - 通过互联网上的不同来源导入和查找专业电子邮件，例如社交网络或专业目录。 - 通过人工智能的自动跟进和自动响应处理来规划电子邮件外展活动 - 最后，让我们的算法帮助您更好地选择最容易接受您的报价的潜在客户。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 是一个潜在客户转化平台，可通过人工智能驱动和人力的即时对话将您的新潜在客户转化为销售机会。数十亿美元花费在潜在客户上，但只有 27% 得到实际响应，Verse.ai 已成为每个企业最紧迫问题的事实上的技术解决方案：潜在客户响应和跟进。仅由于 Verse.io 多方面潜在客户响应的即时性，潜在客户转化的可能性就增加了 21 倍。通过将创新技术与行业专业知识相结合，Verse.ai 开发了完美的公式来减少筛选低于标准的在线潜在客户所花费的时间，从而使销售代表能够最大程度地关注重要的潜在客户，并将其转化率提高至 300%。该平台以订阅方式提供。 Verse.ai 平台适用于所有潜在客户类型、来源和 CRM，一旦收到潜在客户就会自动汇集。与静态潜在客户参与解决方案不同，Verse.io 使用自动化、人性化和经过验证的脚本的完美结合，可以立即联系每个潜在客户并对其进行彻底审查。此外，Verse.io 为销售团队提供了对潜在客户参与流程的完全控制：定制偏好、实时对话访问以及将所有参与数据传递回 CRM 的能力。一旦潜在客户被认为合格，它们就会被传回给销售代表。这种交接可以通过实时转移或直接在销售代表的日历上预订的约会来完成。 Verse.io 充当您团队的延伸 - 无论是精神上还是名义上。因此，为公司和潜在客户创造了无缝体验。
Autobound
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每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户每天可以为 5 个潜在客户编写内容，专业用户获得无限的内容积分。 Autobound 还提供批量内容服务，使卖家和营销人员能够通过 CSV 上传一次性为数千个潜在客户编写超个性化内容。任何人都可以在 30 秒内免费开始生成超个性化内容！立即访问 www.autobound.ai/sign-up-free 进行注册。
Structurely
structurely.com
Structurely 认为，未来的工作是人工智能与人类之间的协作。它通过自动化苦差事并产生更有效的结果来发挥最大潜力。我们的人工智能 (AI) 可以缩短您的销售周期，并帮助您和您的销售代表达成更多交易。超过 5,000 个营销和销售团队使用 Structurely 来构建渠道并加速收入增长。 Structurely 为许多行业提供 AI 潜在客户资格认定和培育服务，包括： 房地产 SaaS 汽车 自 Structurely 于 2016 年成立以来，我们的专家已成功帮助来自不同行业的许多企业实现其潜在客户关闭目标。请致电我们，详细了解我们如何帮助您推动业务取得成功！我们的位置：2712 Stange Rd。艾姆斯，IA 50010 我们的电话号码：(810) 498-2498
Aptivio
aptiv.io
全球最先进的自动化网络销售平台与真实买家意图相结合，通过发现最有可能转化的帐户和最短的成交路径，帮助 B2B 公司提高收入增长。 Aptivio 的先进 AI 信号可在买家周期的每个阶段识别机会的买家意图并确定其优先级，因此您的收入团队可以专注于重要的潜在客户。我们的平台在使用的前 60 天内平均增加了 25% 的销售合格潜在客户，在 6 个月后增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 释放管道的最大潜力。
Lavender
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Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
Signals
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Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Avoma
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Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
Crono
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Crono 是一个改变游戏规则的销售参与平台，它结合了人工智能技术、多渠道外展功能和简化的渠道管理，以增强销售团队的能力。通过利用数据和人工智能算法，Crono 帮助识别最有前途的前景和最有效的沟通渠道，最大限度地提高转化率并推动收入增长。凭借其用户友好的界面和自动化功能，Crono 使销售专业人员能够专注于销售，同时还提供宝贵的见解来优化其销售流程。 Crono 是希望加速成功并取得卓越成果的销售团队的终极解决方案。使用 Crono 改变您的销售游戏！
Upscale
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Upscale 是一个销售参与平台，通过使用电子邮件、电话、LinkedIn、短信等多种渠道来自动化销售推广。我们的数据驱动统一平台有助于简化日常工作，让您的销售团队专注于真正重要的事情 - 完成交易。 - 多渠道外展（电子邮件、电话、LinkedIn、WhatsApp、短信、语音邮件） - 智能触发器可实现自动化并节省时间 - 易于使用的界面 - 通过电话、聊天和电子邮件提供免费的 24x7 支持 - 成功的免费入职支持 - 集成Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter 是一款用于销售自动化、潜在客户开发和入职培训的网络和移动应用程序。该工具有助于节省时间并提高向销售经理、营销人员、人力资源人员以及在工作中积极使用演示文稿作为工具的每个人进行演示的效率。 ROI4Presenter 解决了演示者和听众之间协调演示时间的问题，因为后者可以随时自行观看演示，而不会失去个人交流的可能性，这要归功于内置的聊天和呼叫功能演示者通过语音或视频进行实时交流。 ROI4Presenter 为潜在客户开发开辟了新渠道，因为演示文稿可以通过链接永久提供或嵌入到网站的任何网页上，同时设置听众联系信息的集合并在他们开始观看时接收通知。 ROI4Presenter 可以节省听众的时间，并增加演示者听到的机会，这要归功于特殊的“推介”模式，让您在几分钟内即可熟悉演示文稿的主要内容。 ROI4Presenter 通过获取听众的反馈来帮助演示变得更好。使用 ROI4Presenter，您可以将视频添加为幻灯片、将视频内容转换为幻灯片、将音频和常见问题解答添加到演示文稿中。灵活的访问和演示控制设置使您可以根据自己的特定需求定制演示文稿。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 通过可靠且可操作的数据为您的销售和营销团队提供支持，从而为您的业务提供动力。 Tilkee 提高了销售和营销团队的效率，并为组织生成数据，以便更好地与潜在客户和客户互动。 Tilkee 平台使用创新的跟踪工具、人工智能驱动的参与分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在内的 30 多种工具集成，提高了销售管理效率并帮助提高卖家生产力。无论您使用 Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 还是许多其他 CRM 工具之一，Tilkee 先进的基于云的解决方案都可以使用增强智能分析潜在客户的兴趣，并允许您的销售团队在正确的时间联系正确的潜在客户。 Tilkee 分析潜在客户的阅读行为，帮助您实时判断他们签署交易的意愿。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争功能是其自己的应用内人工智能聊天机器人 AlohaBot，它不需要第三方应用程序集成，使其更流畅、更快，并且是市场上最先进的。 与传奇的 Sequence+ 相结合，Aloware 使企业能够实现工作流程自动化并触发短信/彩信、电话和电子邮件活动等操作，为中小型企业提供了一款一体化通信工具，以在其行业中获得最领先的优势。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一种非侵入性且以员工为中心的数据可视化和员工生产力监控解决方案，可创建日常数字参与的可见性。通过提供植根于数据且可在几秒钟内消化的可行见解，Prodoscore 让领导者能够更好地了解情况并做好更好的准备，同时为员工提供灵活性并为雇主提供问责制。可行的见解有助于推动组织和个人的成功。使用机器学习、人工智能和自然语言处理，我们可以测量您的核心业务应用程序（例如 CRM、办公套件和电话系统）中的数千个日常活动点，以提供生产力智能。我们专有的评分系统可生成可在几秒钟内消化的关键指标，因此领导者可以根据数据做出明智的决策。我们复杂的机器学习算法输出一个分数，让您轻松快速地消化机会。筛选多份报告并进行艰难对话以确定问题领域的日子已经一去不复返了。实施时间不到 15 分钟，并且对最终用户没有影响。衡量员工生产力的原因有很多，但真正有效且易于实施和使用的工具却很少。