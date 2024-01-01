人工智能销售助手软件 - 最热门应用 - 玻利维亚

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AI 销售助理通常称为 AI 虚拟销售助理，是旨在通过集成人工智能自动执行各种任务和流程来支持销售代表的应用程序。这些任务包括领导资格、后续活动、渠道管理、预测、会议安排和数据输入。销售和营销团队经常部署人工智能销售助理来自动执行日常任务，从而有更多时间来处理复杂且艰巨的职责。这些工具通常与其他软件兼容，或者可以与现有 CRM 系统无缝集成，尽管许多工具也是独立的解决方案。
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JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.a...
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。 语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼...
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整个收入流程的效率、可预测性和增长。 Clari 使收入团队能够全面了解其业务，以提高流程严谨性、协调买家和卖家、发现管道中的风险和机会、提高预测准确性并提高整体效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等领先公司的数十万名收入专业人士使用 Clari 使他们的收入流程更加互联、高效和可预测。请访问 clari.com 并在 LinkedIn 上关注我们@clari。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和...
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn...
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席...
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
Warmly
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在您的日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Aircover.ai
aircover.ai
每次通话时都有 AI 销售助理帮助增加收入 Aircover 是由人工智能支持的实时会议销售辅导。将您的销售手册集成到虚拟会议中，并提供即时支持，以帮助提高收入和生产力。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改...
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
EverReady
everready.ai
销售邮箱是金矿。公司没有意识到销售人员掌握的有关潜在客户和现有客户的信息的数量和质量。 EverReady 是一种自主智能解决方案，可在 CRM 中自动检索公司未利用的销售代表邮箱、议程和电话中休眠的所有业务相关数据。为您的销售和营销运营获取高素质的联系人，确保您的业务知识安全
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一个销售参与平台，通过使用电子邮件、电话、LinkedIn、短信等多种渠道来自动化销售推广。我们的数据驱动统一平台有助于简化日常工作，让您的销售团队专注于真正重要的事情 - 完成交易。 - 多渠道外展（电子邮件、电话、LinkedIn、WhatsApp、短信、语音邮件） - 智能触发器可实现自动化并节省时间 - 易于使用的界面 - 通过电话、聊天和电子邮件提供免费的 24x7 支持 - 成功的免费入职支持 - 集成Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
Sybill
sybill.ai
Sybill 是一款人工智能驱动的工具，可帮助 GTM（上市）团队改善销售沟通和消息传递。该工具分析买家在销售电话中的肢体语言，以深入了解哪些内容能引起他们的共鸣。 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。该工具捕获报告中的每个单词和非语言反应，节省记笔记的时间和精力。 Sybill 使用行为 AI 来跟踪通话期间参与者的肢体语言，并通过对话 AI 提供自动通话记录、共享和分析。 此外，Sybill 还可以帮助营销人员深入了解与买家角色产生共鸣的内容和消息传递，并指导销售领导者通过整体洞察来管理交易。 该平台还有一个营销合作伙伴，可以汇总来...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Aider
aider.ai
Aider 咨询情报平台 Aider 是专为会计师和簿记员打造的功能强大的咨询情报平台。 Aider 的咨询情报平台及其数字助理移动应用程序（可选附加组件）为会计师和簿记员提供了客户财务状况的自动化且易于理解的概览。无论他们有 10 个客户还是 5000 个客户，他们都可以轻松登录 Aider 并在一个易于使用的地方管理所有客户的数据。 Aider 为会计师和簿记员提供财务绩效的见解和认识，例如现金流预测、发票税和商品及服务税估算等等。这使得会计师和簿记员能够向中小型企业客户提供主动的建议。它消除了不必要的管理任务，同时在一个直观的平台上提供实时见解。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
FlashIntel
flashintel.ai
解锁超过 10 亿潜在客户的网络。利用人工智能驱动的工作流程来简化与理想买家的互动并更快地完成交易。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Dooly
dooly.ai
Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Cap...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直观的冷电子邮件工具，可帮助 B2B 公司与潜在客户和业务合作伙伴建立联系，并保持对话持续进行。 Woodpecker 允许您制作个性化、相关的电子邮件序列，并确保它们被发送到收件人的主收件箱。您的后续邮件将在与开头电子邮件相同的线程中发送。当有人通过 Calendly 回复或安排呼叫时，序列会自动停止。 Woodpecker 可帮助您轻松试验您的消息，找到效果最好的版本，并在潜在客户回复时自动标记他们的兴趣程度。该工具通过 LinkedIn 手动任务和 Woodpecker Calls（一款适用于 Android 的呼叫安排和跟踪移动应用程序，可让您直接通过手机联...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能...
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai 为任何规模的企业提供大规模的销售线索。您所需要做的就是上传潜在客户列表，Meetz 将根据他们的在线活动通过个性化电子邮件与他们联系。一旦潜在客户做出回应，人工智能助手就会为您预订演示！借助此功能，用户无需检查每个参与者的空闲时间，因为 Laura 可以找到每个人的最佳时间，并自动跟进他们。此外，Meetz.ai 允许用户抄送 Laura，后者根据用户的喜好或客人的要求系统地进行跟进，从而实现无缝的后续沟通。 Meetz AI 是完美的漏斗顶部工具，可通过所有表现最佳的渠道增加销售线索。
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI 是世界上第一个买家情报平台。 顶级收入团队使用 Humantic AI 来识别早期采用者，帮助他们的 BDR 个性化推广，并为他们的 AE 提供每笔交易的重要客户洞察。 Paypal、Sandler 和 Domo 等公司使用 Humantic 的 Personality AI，立即发现响应率提高了 109%，收入增长了 16.2%。 在 G2 的 2024 年冬季报告中，Humantic AI 被认为是顶级销售 AI 工具。
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI 是客户关系智能的先驱。我们的平台利用人工智能来分析数百万客户互动，并将其转化为肉眼无法发现的可操作的人类见解。公司依靠 Staircase AI 消除噪音并提高 NRR。楼梯人工智能揭示深层人类信号，揭示客户的健康、情绪、旅程事件、风险和机遇。我们的尖端技术会分析您的所有客户互动，包括电子邮件、聊天、Slack 活动、视频通话等。然后，它将人类信号连接起来，生成基于关系的见解，例如利益相关者的变化、积极或消极的情绪趋势、有问题的主题等等。与现有的产品分析相结合，我们的人力分析提供了所缺少的元素，以充分了解您的客户以实现规模增长并应对客户流失。