AI会议助手软件 - 最热门应用 - 乌拉圭

Reclaim

reclaim.ai

繁忙团队的AI驱动计划应用程序为您的任务，习惯，会议和休息时间找到了最佳时间。 通过自适应，实时的安排，最多可重新恢复工作周的40％，同时，随着您的一周填补，使日历具有灵活的预测智能，以动态捍卫优先级 - 因此，您始终有时间进行专注的工作，同时保持开放态度与您的团队在一起。 您可以准确地告诉您，您希望您的优先级如何安排好，就像您是一位出色的助手一样。当计划更改时，它会在几秒钟内自动重新调整您的时间表。 Reclaim.ai是一个由AI驱动的调度应用程序，可以自动找到日历中的最佳时间，以进行会议，任务，习惯和休息时间，以恢复工作周的40％。您设定优先级，并自动重新设计您的日程安排最重要的是（就像一位出色的助手一样！） 顶级回收功能： *任务：日历中的自动安排待办事项 *习惯：限制例程的灵活时间 *智能会议：在所有与会者的最佳时间内自动安排 *调度链接：分享您的可用性 *日历同步：同步所有日历 *缓冲区时间：自动安排休息时间和旅行时间 *颜色编码：自动颜色代码您的日历 *没有会议的日子：保护生产时间 *时间跟踪：分析您在哪里度过的时间 *任务集成：对于Asana，Todoist，Jira，Clickup，Linear和Google任务 *松弛集成：将您的松弛状态同步到日历