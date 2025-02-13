AI会议助手软件 - 最热门应用 - 圣多美和普林西比

Reclaim

reclaim.ai

这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会议的最佳时间 • 日程安排链接：通过灵活的会议链接更智能地预订 • 日历同步：跨日历阻止您的空闲时间 • 缓冲时间：自动安排休息和出行时间 • 颜色编码：自动按类别对您的活动进行颜色编码 •无会议日：阻止会议并自动安排埋头工作 • 团队分析：跟踪团队在会议、任务、健康指标等方面的时间 • 任务集成：同步来自 Asana、Todoist、Jira、ClickUp、Linear 等的任务Google Tasks 到您的日历 • Slack 集成：自定义您的 Slack 状态并将其实时同步到您的日历 超过 20,000 家公司依靠 Reclaim 来充分利用其工作周。免费注册并开始使用，这样您和您的团队每周都可以将时间花在最重要的事情上。