AI会议助手软件 - 最热门应用 - 塞拉利昂

Fathom

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Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼容多种视频会议平台和语言，目前支持 28 种全球通用语言，使其成为国际团队或企业的灵活工具。该工具还与各种流行的工作场所工具集成，使用户能够轻松地将摘要和操作项复制/粘贴到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任务管理程序中。 客户反馈强调了该工具的效率、易用性及其在会议期间提高工作效率和整体对话参与度的能力。