AI会议助手软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

Fireflies.ai

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Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪并浏览整个会议！协作：添加评论并标记通话中的重要时刻，以便队友轻松查看。搜索：在 5 分钟内查看长达一小时的通话。筛选操作项、日期、指标和其他重要主题。集成：当您的会议笔记、笔录和录音自动与您已使用的工具和平台同步时，它们会更有价值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和协作应用程序中记录会议笔记、文字记录和录音。分析：对话智能生成有关通话时间、主题趋势、情绪等的见解。对话智能套件可让您识别哪些内容在通话中，哪些内容不在通话中。见解可帮助您指导销售团队完成更多交易。它们通过识别候选人面试中的趋势来帮助您的招聘人员更快地聘用顶尖人才。您的整个组织可以通过倾听客户的声音来构建更好的产品。通过客户和团队的互动，了解哪些消息传递有效，哪些无效。