AI会议助手软件 - 最热门应用 - 加拿大

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人工智能会议助手通过自动化各种会议相关任务来提高会议的效率和生产力。这些工具利用人工智能 (AI) 和自然语言处理 (NLP) 技术，处理会议转录、跟踪对话和发言者、概述行动项目以及创建会议摘要等任务。此外，一些人工智能会议助理会进行情绪分析，根据语音模式评估参与者的情绪状态，以深入了解会议的情绪基调。组织中的任何人都可以利用这些工具来简化会议任务，并与无法参加会议的人员有效地分享知识和关键要点。 与传统会议管理软件不同，AI会议助手旨在主动参与会议。他们通过转录、对话跟踪和会议相关任务的自动化提供实时支持。相比之下，会议管理工具主要用于计划、组织和管理会议，重点是日程安排、议程创建和会后文档记录。虽然某些产品可能包含两种类型解决方案的元素，但人工智能会议助手因其积极参与和实时功能而脱颖而出。
提交新应用
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Notta
notta.ai
Notta 是一款领先的 AI 转录工具和会议记录工具，可帮助将任何语音对话快速转录和总结为可操作的文本，支持 58 种语言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了转录视频/音频文件、现场演讲之外，Notta 还与 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等领先的视频会议平台集成，以生成自动会议记录。它还允许用户查看、搜索、编辑、导出记录并与团队成员共享记录，以实现无缝协作。 Notta 使您能够最大限度地发挥每次对话的价值。
Sembly
sembly.ai
Sembly SaaS 解决方案使经理和团队能够记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。 Sembly 在网络、iOS 和 Android 移动应用程序上提供英语和 42 多种语言版本。最智能的人工智能会议助手，可帮助轻松查看和共享会议要点、会议记录和转录。将您的会议变成可搜索的文本，突出显示关键讨论时刻，创建笔记和摘要。
Fellow
fellow.app
Fellow 是唯一一款适用于远程和混合团队的一体化人工智能会议转录和管理软件。借助人工智能、行为驱动功能和无缝集成，减少会议和一对一会议的效率，提高效率。 Fellow 通过集成、浏览器扩展和桌面应用程序无缝融入您团队现有的日常流程，因此您在会议之前、期间和之后所需的一切都可以在您需要时随时随地提供。 Shopify、Aledade、Vidyard 和 GoCardless 等具有前瞻性思维的公司相信 Fellow 能够彻底改变他们的会议方式，从而节省团队的时间和金钱。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪...
Krisp
krisp.ai
Krisp 是一款智能应用程序，旨在提高在线会议和通话的效率和清晰度。主要是利用人工智能进行降噪，有效消除在线交互过程中的背景噪音、语音和回声。 此功能可确保在各种环境下（从个人对话到团队会议和呼叫中心）进行清晰、高质量的通信。除了噪音消除之外，Krisp 还提供实时会议转录，这提高了可访问性并有助于维护记录。 此外，它还具备生成简洁会议笔记和摘要的能力，有效充当AI会议助手。另一个值得注意的功能是 Krisp 的会议录制功能，它可以自动录制所有通信应用程序中的虚拟会议。 Krisp 专门针对呼叫中心环境提供了 AI 口音本地化功能，可以实时转换座席的口音以匹配客户的母语口音，从而实现更...
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 ...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetG...
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改变您的会议体验 – 这是一款终极人工智能驱动的工具，可提高生产力和协作。告别记笔记的麻烦，拥抱高效会议的新时代。 Scribbl 可以轻松捕获、转录和记录您的会议，确保您不错过任何一个节拍。 我们先进的人工智能将每次会议分解为易于理解的主题和行动项目，从而简化了审核流程。借助 Scribbl 的 Chrome 扩展程序，实时标记关键时刻，在实时讨论和会后分析之间建立无缝桥梁。 分享见解从未如此简单。无论是与您的团队还是外部利益相关者，Scribbl 直观的共享功能都可以让您快速有效地传播信息。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 是产品开发团队的人工智能会议助手。 — 构建议程 — 召开更有效的会议 — 记录 AI 会议记录、文字记录和视频 — 为产品会议设计的模板（站立、规划、用户研究等） — 捕获行动项目并更新您的看板（Jira、Asana 等） — 团队决策的即时存储库（Confluence、概念、文档）自动化您繁忙的工作并专注于构建事物。由 Atlassian、Zoom 和 Y Combinator 提供支持。
tl;dv
tldv.io
适用于 Zoom 和 Google Meet 的人工智能会议记录器 - tl;dv。 探索基于 GPT 的会议软件来视频录制、转录、突出显示和共享您的在线会议。免费试用 tldv！
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator 是一款人工智能驱动的工具，允许用户使用 Twitter 的 xAI 中的 Grok AI 模型根据文本提示创建图像。 用户输入描述所需图像的文本提示，Grok AI 模型根据这些提示生成相应的图像。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在优化客户对话，是一款人工智能会议助手，旨在帮助收入团队从互动中获取关键洞察，并在各种商业能力中表现更好。 该工具使用人工智能系统来记录、转录并提供客户会议期间讨论的要点的精确提炼，确保不遗漏任何关键细节。 该工具对各种专业人士都有好处，包括销售、营销、业务开发、项目经理以及产品和用户体验设计师，因为它在市场研究、跟踪投资组合笔记、捕捉客户需求和活动等不同领域提供帮助。 Laaxis 的特点是能够跨各种平台集成，包括视频会议和客户关系管理 (CRM) 系统，并自动输入客户的操作和活动。 它可以自动生成会议摘要和后续电子邮件，并使用户能够一键将客户需求、行动项目和会议摘要保...
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow 为协作团队提供客户会议优化专为具有战略性、协作性收入动议的团队而构建，销售代表可以通过 Meetingflow 做好更充分的准备、更积极地参与并更快地跟进。
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
借助 20,000 个成功团队背后的排名第一的产品助理，缩短创收时间。 将未利用的数据（例如通话录音）转化为最有价值的交付成果。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷团队的会议协调者，通过人工智能辅助的回顾、每日站立会议和规划扑克评估会议来提供效率、协作和速度。它通过异步或同步会话适用于远程或混合团队。所有提供的服务都与协作和跟踪工具无缝集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Konch.ai
konch.ai
Konch 是一款使用先进的 AI 模型将音频或视频文件准确转换为文本的工具。我们提供 50 种语言的 AI 转录、时间编码编辑、YouTube 视频转录和生成式 AI 等功能。 KonchMate 对于转录在线会议特别有用。它可以用 50 种语言记录、转录和存储您的会议记录。您不需要在会议期间做笔记。您可以从工作区轻松访问和共享会议音频/视频和文字记录。我们最受欢迎的产品之一是“Precision”。我们经过认证的人工转录员可将您转录的准确性提高高达 100%，让您放松身心，而我们经验丰富的团队会负责您的转录。 Konch 是满足您所有转录需求的完美解决方案。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明...