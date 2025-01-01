找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
AI 内容检测器是企业识别通过人工智能 (AI)（也称为合成媒体）创建的内容不可或缺的工具。鉴于合成媒体软件的兴起以及使用人工智能写作助手生成内容的便捷性，这些检测器在提高清晰度和透明度方面发挥着关键作用。 一些人工智能内容检测器可以提供对内容作者身份的详细了解，包括用于创建内容的特定人工智能模型，而其他检测器只是指示内容是否是人工智能生成的。尽管不断改进，但这项技术并非完美无缺，并且可能会产生误报或误报。 与抄袭检查软件相比，人工智能内容检测器专门专注于识别人工智能生成的内容，而不是人类生成的材料。它们具有分析文本或其他内容格式、标记人工智能生成的片段的能力，并且通常提供置信度分数来表明人工智能参与的可能性。 要考虑纳入人工智能内容检测器类别，产品必须证明： * 能够分析各种形式的内容以确定其是否由人工智能模型生成。 * 在给定文档中识别和标记人工智能生成的内容的能力。 * 提供置信度分数，表明软件对内容 AI 生成状态的置信度。
提交新应用
GPTZero
gptzero.me
GPTZero是一款AI内容检测工具，能够判断文本是否由AI模型生成，支持句子、段落和文档级别分析。
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai 是一款应用，通过细微调整AI生成的文本，使其看起来更像人类写作，降低被AI检测器识别的风险。
Writer
writer.com
Writer 是企业的生成式 AI 平台，帮助各部门提升创造力和生产力，安全整合业务数据，生成符合企业规范的内容。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，帮助用户将 AI 生成的文本转化为更具人类特征的内容，从而避免 AI 检测。
Originality.ai
originality.ai
Originality.ai是一款帮助网页发布者检测原创内容、AI生成文本和剽窃的工具，确保发布的内容独特且无抄袭。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 是一个检测文本中抄袭和 AI 生成内容的工具，支持多种语言，并为教育者和企业提供详细分析和定制设置。
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI是一款领先的AI内容检测工具，用于检查由AI生成的文本，以确保其原创性，适用于教育者、作家和出版商。
Content at Scale
contentatscale.ai
大规模的内容应用通过自动化生成高质量的SEO文章，帮助企业在无需人力的情况下扩展内容市场营销。
Corrector App
corrector.app
校正应用程序是一种实时语法、拼写和风格检查工具，支持多种语言，帮助用户提高写作质量。无须注册或下载。
Beb.ai
beb.ai
Beb.ai 应用为您的品牌提供无限的创意内容，帮助您轻松获得丰富的创作灵感和素材。
Content Guardian
contentguardian.ai
Content Guardian应用通过整合多种顶尖AI内容检测工具，确保您的内容看起来像是人工撰写的，提供更高的检测可信度。
© 2025 WebCatalog, Inc.