AI 内容检测软件 - 最热门应用

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AI 内容检测器是企业识别通过人工智能 (AI)（也称为合成媒体）创建的内容不可或缺的工具。鉴于合成媒体软件的兴起以及使用人工智能写作助手生成内容的便捷性，这些检测器在提高清晰度和透明度方面发挥着关键作用。 一些人工智能内容检测器可以提供对内容作者身份的详细了解，包括用于创建内容的特定人工智能模型，而其他检测器只是指示内容是否是人工智能生成的。尽管不断改进，但这项技术并非完美无缺，并且可能会产生误报或误报。 与抄袭检查软件相比，人工智能内容检测器专门专注于识别人工智能生成的内容，而不是人类生成的材料。它们具有分析文本或其他内容格式、标记人工智能生成的片段的能力，并且通常提供置信度分数来表明人工智能参与的可能性。 要考虑纳入人工智能内容检测器类别，产品必须证明： * 能够分析各种形式的内容以确定其是否由人工智能模型生成。 * 在给定文档中识别和标记人工智能生成的内容的能力。 * 提供置信度分数，表明软件对内容 AI 生成状态的置信度。
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Undetectable AI
undetectable.ai
我们将您标记的人工智能生成的内容转换为与您的品牌声音相一致的优质写作，并使其与人类撰写的作品没有区别。我们的人工智能解决方案可确保获得难以区分的结果，为您提供能引起受众共鸣的完美文本。相信我们今天就能提升您的内容游戏！
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 被超过 100 家媒体覆盖，是针对 ChatGPT、GPT-4、Bard 的最先进的 AI 检测器。秒级检查多达 50000 个字符的 AI 抄袭行为。
Writer
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Writer 是一款人工智能写作助手，可以帮助团队中的每个人写好文章。随时随地制作清晰、一致且符合品牌的内容。今天免费试用。
Originality.ai
originality.ai
专为严肃的内容出版商打造的最准确的人工智能内容检测器和抄袭检查器 如果您是 SEO、内容营销人员或网站发布者，那么这个工具是必须的！ 了解您收到的内容的真实来源，并通过 Google AI 内容更新来证明您的网站面向未来。 另外，您现在终于可以用根据您的需求构建的现代工具替换您的旧版抄袭检查器。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 是一个反剽窃软件平台，可以快速准确地在互联网和数据库中进行广泛的搜索。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 A...
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI 是业界领先的 AI 内容检测工具，可帮助检查使用 ChatGPT、GPT-4、Google Gemini 和更多大型语言模型生成的 AI 内容。 AI 内容检测器是一款软件，旨在明确文本的原创性，并确定给定文本是由 ChatGPT 等 AI 文本生成工具编写还是由人类编写。人工智能内容检测使用大型数据集和许多其他因素来提供此评估。
Corrector App
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校正器应用程序是最好的语法检查器，提供多种语言版本！无需帐户或下载。与语法错误说再见！
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Content at Scale
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Content at Scale 的 RankWell 是有史以来第一个无法检测的 AI SEO 内容编写器，旨在通过取代雇用编写团队的需要来扩展内容营销，而不会损失质量或冒声誉风险。从关键字到完整的博客文章（标题、元描述、简介到结论），无需任何人工干预。
Content Guardian
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不要仅依赖一个人工智能检查器 没有任何一个检查器可以保证完全可信。我们与领先的人工智能内容检测器集成，让您无比确信您的内容似乎是由人类编写的。