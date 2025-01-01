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AI代码生成软件利用人工智能（AI）和机器学习（ML）的功能，根据自然语言输入自动生成一行或多行代码。这些工具利用大量数据集来生成符合编码最佳实践的高效、实用的代码。用户用自然语言描述所需的功能，提示人工智能代码生成器创建或建议满足特定任务的代码。 开发人员利用人工智能代码生成软件来简化重复的编码任务，从而节省时间和精力。通过将人工智能代码完成无缝集成到他们的工作流程中，开发人员可以增强代码一致性并提高生产力。虽然这个领域相对较新，但有各种各样的人工智能代码生成器可供使用，提供各种功能和集成选项。一些人工智能代码生成器可以通过在线聊天界面访问，而另一些则作为全面的人工智能代码助手无缝集成到现有的集成开发环境中。 要纳入人工智能代码生成类别，产品必须满足以下标准： * 利用AI自动生成代码 * 支持多种编程语言 * 根据自然语言用户输入生成代码 * 允许用户自定义AI生成的代码 总之，人工智能代码生成软件使开发人员能够更有效地编码，从而提高生产力并塑造软件开发的未来。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免费AI应用，支持对话、任务自动化、数据分析和图像处理，以及多语言和个性化设置功能。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款多功能AI助手，支持文本、语音和图像输入，帮助用户撰写、搜索信息及生成图像。
Claude
claude.ai
克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一个AI驱动的编码工具，帮助开发人员提高生产力、加速调试、自动化任务和生成内容。
Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。
Build AI
buildai.space
Build AI 是一款无技术要求的应用程序，帮助用户快速创建AI驱动的网络应用，实现个性化用户体验和数据处理。
Krater AI
krater.ai
Krater AI是一款全能的人工智能应用平台，提供快速内容生成和数据分析，旨在提高用户的工作效率和生产力。
Autocode
autocode.com
Autocode 是一款支持 JavaScript 和 API 的应用，允许用户创建通知、购买提醒、定时任务、社区机器人、SQL 查询和内部工具。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基于人工智能的代码解释工具，帮助各级开发者（尤其是初学者）理解不同编程语言的代码工作原理。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一款基于GPT-4技术的SaaS平台，能够生成多种文本内容和AI图像，支持33种语言。用户只需输入提示或主题，系统便可生成完整文本。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine是一个AI驱动的代码助手，提供智能代码建议和实时协作，支持多种编程语言，确保代码的隐私和安全性。
Codeium
codeium.com
Codeium是一个基于AI的编码工具，提供代码自动完成、搜索和聊天功能，支持70多种语言，旨在提高开发效率。
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT 是一个内容写作和团队管理工具，可以与AI互动，支持多种文档格式并集成于多个平台。
WPCode
wpcode.com
WPCode插件允许用户轻松添加自定义代码到WordPress网站，支持多种编码语言，具备条件逻辑和智能代码验证功能。
CodePal
codepal.ai
CodePal是一个AI驱动的编码助手平台，提供代码生成、分析、优化和文档功能，帮助开发人员提高编码效率与代码质量。
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph 是一个代码智能平台，帮助开发者高效搜索、理解和管理代码，以提高代码安全性和生产力。
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate AI是一个智能编程助手，帮助开发人员快速检测错误、优化代码并生成文档，提高编码效率和质量。
AskCodi
askcodi.com
AskCodi是一个AI编码助手，提供代码生成、智能完成和多语言翻译等功能，旨在提升开发效率与用户体验。
Refraction
refraction.dev
Refraction 是一款 AI 驱动的代码生成工具，可以重构代码、生成文档、创建单元测试等。只需粘贴代码并选择语言或框架，点击“生成”。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI推动企业应用生成式人工智能，包括聊天应用TuneChat、开发者可调优模型的TuneStudio和开源提示引擎ChainFury。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai是一个AI代码助手，为数据科学家和开发人员提供代码补全、功能生成和代码解释等服务。
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL是一款AI驱动工具，通过输入英语问题生成准确的SQL查询，适合不同技术水平的用户。
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai 是一款 AI 工具，通过生成高质量代码来加速软件开发，支持代码自动补全、原型转生产代码及测试生成等功能。
Pareto
pareto.io
Pareto是一个本地生成AI平台，为用户提供营销助手Tess，通过自动化整合数据与系统，帮助营销人员节省时间。
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai是一个开源AI编码助手，提供代码分析、优化、自动完成及自然语言编辑，旨在提升开发效率和代码质量。
Bito
bito.ai
Bito是一款AI驱动的工具，提供自动代码审查、代码完成和实时反馈，旨在提高开发效率和代码质量。
Programming Helper
programming-helper.com
编程助手应用程序为开发人员提供代码建议、示例、集成开发环境支持、代码重构及错误修复功能，提高编码效率和质量。
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB是一个AI平台，提供65种工具用于内容创作、设计和优化，帮助用户简化工作流程，提高生产力。
Moderne
moderne.io
Moderne是一个开发者协作平台，专注于自动化代码重构和分析，实现快速、准确的大规模源代码迁移、维护和安全管理。
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