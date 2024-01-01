AI代码生成软件 - 最热门应用 - 库克群岛

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AI代码生成软件利用人工智能（AI）和机器学习（ML）的功能，根据自然语言输入自动生成一行或多行代码。这些工具利用大量数据集来生成符合编码最佳实践的高效、实用的代码。用户用自然语言描述所需的功能，提示人工智能代码生成器创建或建议满足特定任务的代码。 开发人员利用人工智能代码生成软件来简化重复的编码任务，从而节省时间和精力。通过将人工智能代码完成无缝集成到他们的工作流程中，开发人员可以增强代码一致性并提高生产力。虽然这个领域相对较新，但有各种各样的人工智能代码生成器可供使用，提供各种功能和集成选项。一些人工智能代码生成器可以通过在线聊天界面访问，而另一些则作为全面的人工智能代码助手无缝集成到现有的集成开发环境中。 要纳入人工智能代码生成类别，产品必须满足以下标准： * 利用AI自动生成代码 * 支持多种编程语言 * 根据自然语言用户输入生成代码 * 允许用户自定义AI生成的代码 总之，人工智能代码生成软件使开发人员能够更有效地编码，从而提高生产力并塑造软件开发的未来。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智能应用程序的一体化平台。 Krater.ai 使您能够利用人工智能的力量，在几秒钟内轻松创建内容和复制。 借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基于人工智能 (AI) 的代码解释器，旨在帮助各个级别的开发人员（尤其是初学者）了解代码如何在各种编程语言中工作。 这个工具很直观，您只需输入您感兴趣的代码并选择您想要的解释方式。使用AI Code Mentor，您将更深入地了解编程逻辑，成为更好的开发人员。
Autocode
autocode.com
新用户通知。购买提醒。预定的工作。社区机器人。 SQL 查询。内部工装。使用 JavaScript 和 API 创建您想要的任何内容。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一个SaaS（软件即服务）平台，使用先进的OpenAI人工智能技术GPT4生成各种文本内容，例如33种语言的文章、博客、广告、媒体等。用户还可以通过 OpenAI DALL-E AI 解决方案描述图像来生成 AI 图像。 用户可以在AIWriter中输入提示或主题，平台将使用GPT4技术根据该输入生成完整的文本。
Refraction
refraction.dev
Refraction 是一款人工智能驱动的代码生成工具，可供开发人员重构代码、生成文档、创建单元测试等。 只需粘贴一段代码，选择您的语言或框架，然后点击“生成”即可见证魔法
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph 是领先的代码智能平台，彻底改变了开发人员理解、修复和自动化代码的方式。 在 Sourcegraph，我们利用 AI 的力量和 AI 编码助手 Cody 来帮助开发人员更好地理解他们的代码。我们的技术可以轻松浏览大型代码库、查找相关代码片段并获取历史背景。此外，我们的代码搜索和分析工具可帮助您快速修复错误、重构代码并提高性能 - 所有这些都在一个易于使用的界面中。 超过一百万工程师使用 Sourcegraph 来提高代码安全性、高效地培训开发人员、促进代码重用、解决事件并促进代码健康。 代码智能是提高企业工程速度、软件质量和稳定性以及团队健康的关键能力。 Datab...
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智能编码助手，可加速和简化软件开发，同时保持代码的私密性、安全性和合规性。 通过 Tabnine AI 实现编码工作流程自动化，提高工程速度、代码质量和开发人员的幸福感，并更快地进入市场。
WPCode
wpcode.com
自动化您的 WordPress 网站和应用程序。在几分钟内创建高级自动化，连接到您最喜欢的插件、其他 WordPress 网站和非 WordPress 应用程序。 它既简单又强大！
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
Codeium
codeium.com
Codeium 是一款基于人工智能的工具，旨在通过人工智能代码补全、搜索和聊天等有效功能来帮助编码过程，面向开发人员和编码专业人士。 它支持 70 多种语言，并集成到广泛使用的 IDE 中，为用户提供无缝界面。该工具可能会改变开发人员的体验，因为它旨在加速编码流程并提高生产力水平。 Codeium的生成代码功能可以帮助用户节省编码时间，从而实现更快的产品发货。 Codeium 是免费提供的，其自动完成功能不受限制，保持了包容性和不断增长的语言支持范围。 此外，它还具有经过专门训练的内部模型和基础设施，可实现自动完成和搜索功能，以及提供额外支持的聊天功能。 其产品范围从个人使用到企业级，...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate，编写无错误代码的最快方法。 CodeMate 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助开发人员在不离开环境的情况下自动更正错误，从而将编码速度提高 10 倍。这就像有一个结对程序员随时帮助您调试和优化代码。 主要特点 * CodeMateGPT：此功能可自动执行调试代码、修复错误、审查和优化等任务。它可以在几秒钟内为您提供编写代码的最佳版本。 * 即时调试：CodeMate 可以根据您的方法在多个测试用例上分析您的代码，并生成详细的修复程序以及错误描述。 * CodeMate-报告：获取有关代码性能和质量的详细报告以及编程分数，帮助您提高编码技能以编写行业级代码。 * CodeM...
AskCodi
askcodi.com
AskCodi 是一款 AI 编码助手，充当开发人员的结对程序员。它提供各种功能和应用程序来提高编码任务的生产力和效率。 借助 AskCodi，程序员可以受益于 AI 驱动的功能，例如 Codi Chat（用于编写代码对话的无缝聊天界面）以及 Codi Workbooks、Jupyter Style Notebooks，为开发人员释放无限的可能性。 该工具还提供代码生成、自动完成以及编程语言之间的转换，使其具有多功能性且对开发人员友好。 AskCodi 强调直观的用户体验，由开发人员为开发人员设计，以便在编码任务期间轻松导航并提高注意力。 它还优先考虑隐私和安全，并结合了用于保护代码的一...
CodePal
codepal.ai
CodePal 是终极编码伴侣。它是一个综合平台，提供一系列编码助手和工具来帮助开发人员。它非常适合学生、初学者、经验丰富的开发人员以及想要改进开发流程的公司。 AI 代码生成器可以执行各种任务，例如编程、对代码应用转换和操作以及许多其他任务。人工智能代码生成器对于学习非常有用，因为它们可以很好地掌握如何用代码编写手头的任务。
AI2sql
ai2sql.io
借助 AI2sql，任何人（从工程师到初学者）都可以编写高效且准确的 SQL 查询。告别语法错误和长时间编码。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
数据科学家、工程师和分析师的人工智能代码编写助手。在您键入时获取代码补全和建议。 *根据您的代码风格和用例编写代码 *通过指定多个步骤编写复杂的函数 *解释代码 *将语言翻译成 SQL 查询 *使用知名库编写函数 *将您的评论转化为代码
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai 是一款人工智能工具，旨在通过提供生产质量的代码生成功能来加速软件开发。它提供了 AI Autocomplete 等功能，允许用户通过最大限度地减少花在样板代码上的时间以及在 Stack Overflow 上搜索解决方案来高效地构建代码原型。 只需单击一下，该工具就可以将原型转换为生产质量的代码，从而轻松进行重构、文档记录和类型添加。 mutable.ai 的显着特点之一是其提示驱动开发，使用户能够直接指示 AI 修改其代码。此功能使开发人员能够有效地与该工具交互，并快速对其代码库进行必要的更改。 此外，该工具还提供测试生成功能，使用 AI 和元编程技术自动生成单元测...
Bito
bito.ai
Bito 构建了深受世界各地开发人员信赖的易于访问、准确的 AI 工具。 Bito 旨在帮助软件工程师交付更快、更好的代码，提供一系列工具，包括：AI 代码审查代理、IDE 或 CLI 中的 AI 聊天、AI 代码完成以及理解代码的 AI。 Bito 的最新产品 AI 代码审查代理可以实现高质量的 AI 代码审查，将拉取请求中的人类工程时间减少 50%。
Refact.ai
refact.ai
Refact 是一款开源 AI 编码助手，具有极快的代码完成速度、强大的代码改进工具和聊天功能。 经过微调的 AI 编码助手可将开发人员团队的工作效率提高 45%。
Programming Helper
programming-helper.com
不仅仅是一个代码生成器。一个可以帮助您完成各种任务的工具。全部集中在一处。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
iSenseHUB
isensehub.ai
来认识一下 iSenseHUB：终极人工智能驱动平台，旨在彻底改变您的创建、设计和优化方式。我们配备了超过 65 种尖端人工智能工具，我们的使命是帮助个人和企业简化流程并以闪电般的速度制作高质量的内容。将 iSenseHUB 视为您的个人人工智能助手，随时准备处理各种任务。从生成代码、制作 SEO 优化的文章、设计图形到管理社交媒体帖子 - 我们都涵盖了。我们的工具旨在简化复杂的任务，让您能够专注于最重要的事情：发展业务并激发创造力。 iSenseHUB不仅仅是一个工具；更是一个工具。它是一整套由人工智能驱动的解决方案。这就像拥有一整套专家团队触手可及，但没有高昂的价格标签。无论您是寻求规模扩...
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Moderne 是一个用于自动代码重构和分析的开发人员协作平台，可以快速、准确地大规模迁移、维护和保护源代码。 需要数月手动工作的代码修复、更新和迁移现在可以在几分钟内完成。 我们独特的 IP 使您能够一次准确地转换多个存储库，并安全地利用人工智能 (AI) 来改进您的代码。