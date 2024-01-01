人工智能聊天机器人软件 - 最热门应用 - 刚果（金）

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AI 聊天机器人代表了人机交互的重大进步，利用尖端的人工智能 (AI) 技术让用户参与与人类交互非常相似的对话。与依赖预定义脚本的传统聊天机器人不同，人工智能聊天机器人采用自然语言理解 (NLU) 和机器学习 (ML) 算法，以动态且上下文相关的方式理解和响应用户输入。 人工智能聊天机器人的核心在于大型语言模型 (LLM)，这是在大量数据集上训练的复杂机器学习模型。这些模型使聊天机器人能够生成模仿人类语言模式和细微差别的响应，通过提供个性化和上下文适当的交互来增强用户体验。通过分析大量数据，法学硕士使聊天机器人能够理解上下文、预测用户需求并自主生成有意义的响应。 人工智能聊天机器人的显着特征之一是它们能够作为独立产品独立运行，无需集成到现有应用程序或网站中。虽然一些解决方案提供与专有业务系统的集成功能，但人工智能聊天机器人被设计为自主运行，为用户提供无缝、直观的对话体验。 人工智能聊天机器人的多功能性使它们能够执行广泛的任务，包括提供信息、提供建议，甚至生成内容。此外，这些聊天机器人不断从用户交互中学习和改进，随着时间的推移增强其响应能力和功能。通过分析用户反馈和行为，人工智能聊天机器人可以适应个人偏好并完善其对话能力，从而提供越来越人性化的体验。 人工智能聊天机器人在各个领域都有应用，包括客户服务、内容生成、个人协助等。它们彻底改变用户与技术交互的潜力在于它们能够提供满足个人需求和偏好的直观和自适应界面。 要被归类为人工智能聊天机器人，产品必须利用 NLU 和 ML 等先进的人工智能技术，作为独立解决方案独立运行，根据用户输入提供个性化响应，从用户交互中不断学习和改进，并促进用户反馈以增强性能。随着时间的推移表现。这些标准确保人工智能聊天机器人能够提供反映人类交互的复杂对话体验，同时在不同领域提供实用性。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。我们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。我们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 我们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，我们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户...
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智能寻找下一代。 Andi 为您提供答案，而不是链接，就像询问聪明的朋友一样。 Andi 使用语言模型与实时数据相结合来生成问题的答案，并解释和总结来自最佳来源的信息。 由于 SEO 垃圾邮件、广告和监视资本主义，搜索被破坏。 Andi 理清杂乱，让您直接获得所需的知识。它以易于理解的方式直观地呈现它，并保护您免受广告技术和干扰。
AfforAI
afforai.com
Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。 Afforai 是您的第二大脑，帮助您提炼无限的知识来进行值得信赖的研究。研究人员利用我们从数千份文档中搜索、总结和提取信息，不受语言和文化障碍的影响。
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理人工智能劳动力。它提供了招募人工智能代理的工具和解决方案，这些人工智能代理可以自动执行从销售和营销到客户支持和运营的各种任务。该平台提供无代码构建器，使任何人都可以轻松创建和部署强大的人工智能代理，而无需高级技术技能。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
Magai
magai.co
Magai 是一个基于人工智能的平台，可帮助内容创作者加速创作过程。凭借直观的聊天界面和尖端的人工智能模型，其强大的工具集使用户能够快速准确地生成和完善内容。改变内容制作方式 - Magai 是内容创作的终极解决方案。 Magai 是一个突破性的平台，有望彻底改变您与人工智能交互的内容生成、编辑和管理方式。 Magai 受到行业领导者的信赖并在多家媒体上亮相，它不仅提供强大的人工智能聊天机器人模型，而且还提供大量工具，为您的内容创建过程添加令人难以置信的功能。
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys 是一款功能强大的新型基于 Web 的 AI 代理，旨在彻底改变生产力并简化复杂的任务。它利用最先进的人工智能技术来改善日常生活。 主要特性和优点 * 基于 Web 的平台：通过 Web 应用程序从任何设备访问 Cognosys。 * 强大的人工智能技术：利用 GPT-3.5、GPT-4、PaLM2 等模型获得最佳结果。 * 可定制：根据您的需求调整目标、提示、设置和模式。 * 生产力优化：自动化复杂的目标以节省时间和精力。 * 简化任务：使规划、内容创建、数据分析等变得更加容易。 * 代码和文本输出：获取文本、代码或电子表格格式的结果。 * 用例多功能性：从个人到企业的广泛...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一个无代码人工智能应用程序构建器，允许用户创建定制的人工智能应用程序来自动执行任务、生成内容、回答问题等。它包括数千个预构建的人工智能应用程序，适用于文本生成、聊天机器人、图像生成、工作流程管理和批处理等各种用例。该平台还包括训练 ChatGPT 功能，允许用户根据自己的数据训练聊天机器人，以及自动代理构建器，以创建自动解决复杂挑战的人工智能助手。此外，用户可以将他们的人工智能应用程序连接到任何外部服务，并将智能技术嵌入到现有软件中。
ODIN
getodin.ai
Odin AI 正在改变企业、政府机构和初创公司的游戏规则。这个全面的人工智能平台可确保视觉一致性和品牌合规性，提供简化操作和提高生产力的功能。 通过 Odin AI 释放 AI 的力量——您的一体化解决方案，用于个性化内容生成、聊天机器人交互、文档协作和可操作的见解。借助 Odin 的尖端功能改变您的商业智能、营销、研究和生产力需求。通过人工智能驱动的创新探索无限可能。
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot 是一款易于使用的聊天机器人构建器，可让企业和个人在几分钟内创建自己的 AI 聊天机器人。它可以从各种文件类型（如 PDF、CSV、DOCX 文件、URL，甚至音频和视频）中提取详细信息。 您可以使用个人数据自动训练机器人。 Build Chatbot 的真正与众不同之处在于其独特的功能，不仅可以从各种文件格式中提取信息，还可以从音频和视频内容中提取信息。 构建聊天机器人最好的部分是它能够以类似人类的方式处理客户查询。这一独特的功能提升了客户互动，促进了客户参与度和满意度的提高。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT 是一个自主 AI 代理平台，使用户能够直接在浏览器中创建和部署可定制的自主 AI 代理。只需为您的人工智能代理分配一个名称和目标，然后观察它踏上激动人心的旅程来实现指定的目标。 AgentGPT 通过链接对大型语言模型（例如 GPT-4）的调用来实现目标，旨在理解目标、实施策略并在无需人工干预的情况下交付结果。
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天机器人构建器，旨在简化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各种消息平台上的客户交互。该平台为企业提供了一个全面的工具包，可以实现通信自动化、管理客户关系并增强用户参与度，而无需任何编程知识。 主要特点： * 多消息传递支持：在单个界面中跨多个消息传递平台集成和管理聊天机器人。 * CRM 集成：利用内置的 CRM 功能有效地组织您的销售团队和客户互动。 * 业务自动化：利用各种工具自动执行重复性任务、管理客户数据并简化业务流程。 * 教育平台：创建和管理具有独特设计和...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先进的公司消除决策中不确定性的方法。凭借基于经过验证的人工智能构建的市场情报和搜索，AlphaSense 可以从值得信赖的公共和私人内容（包括股权研究、公司备案、活动记录、专家通话、新闻、贸易期刊和客户自己的研究内容）中快速提供相关见解。 AlphaSense 总部位于纽约市，在美国、英国、芬兰、印度和新加坡设有办事处，拥有 1,000 多名员工。
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI是一个集ChatGPT、Gemini、Claude于一体的平台，是全球数千种AI产品的领航者。 * AI商店：ChatGate AI的最大卖点是AI商店，在这里你可以找到数千种AI工具和平台来尝试，涵盖所有类型的生成式AI。虽然如果您可以对这些工具进行细分以更快地找到您要查找的内容会很方便，但您不能否认所提供的各种选择。 * GPT：ChatGate AI 还提供针对特定需求定制的聊天机器人，例如代码顾问、激励助手等。这些工具本质上与 ChatGPT 相同，但进行了全新的绘制，使它们更适合特定需求。虽然这些不同的应用程序目前差异不大，但随着技术的进步，它们还有很大的改进...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia 是一款人工智能驱动的搜索引擎，可帮助用户快速高效地找到问题的准确答案。它使用户能够通过了解用户需求的人工智能分析师来搜索广泛的市场研究、有针对性的信息提取等。 Hebbia 的神经搜索使用尖端的人工智能技术来检索人类可能忽略的答案，从而获得更快、更可靠的研究结果。 Hebbia 成立于 2020 年 8 月，此后已筹集了两轮融资，并聘请了来自世界各地的多元化人才团队。赫比亚还为那些充满热情和好奇心、想要有所作为的个人提供空缺职位。 该公司致力于为用户提供尽可能最佳的搜索体验，并致力于重塑我们的工作方式。
Twig
twig.so
Twig 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助用户快速轻松地从技术文档中找到所需的答案，而无需花费数小时筛选无休无止的文档页面。 该工具通过语义分析文档、知识库、过去的支持票证和其他数据源来工作，为客户的复杂问题提供准确的答复。 这可显着降低客户支持成本高达 30%。 Twig 的人工智能模型接受了公开数据的训练，使其能够自信地找到并推荐对用户问题的相关回答。 推荐的回复包括引文，通过向用户展示在哪里可以找到更多信息来增加回复的可信度。 Twig 还通过自动化繁琐的任务并提供强大的工具，用人类的同理心取代繁忙的工作，帮助支持人员提高工作效率。 它使客服人员能够通过提高响应质量的最低标准并...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解...
younet.ai
younet.ai
Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Gleen AI
gleen.ai
在格伦，我们的使命是让客户的客户满意。 Glenen AI 是世界上最准确、最有能力的客户成功团队生成式人工智能。我们的生成式人工智能不会产生幻觉，可以在不到 2 小时内完成部署，与领先的帮助台解决方案集成，不仅仅是通过采取行动来回答问题，还可以自动统一零散的知识。 Glenen 总部位于加利福尼亚州普莱森顿，我们的团队包括来自 LinkedIn、微软、Uber、Facebook、西门子、埃森哲和麦肯锡公司的资深人士。要了解更多信息并创建您自己的免费生成式 AI，请访问 http://gleen.ai。
Arconar
arconar.com
Arconar是一个人工智能模块市场，可以让我们通过基于人工智能模型的各种模块获得准确的内容结果。该市场包括根据用户需求定制的模块，例如创建 Google 广告、创建 Instagram 广告、撰写博客文章、为电子商务网站创建产品标题以及许多其他不同的工具。
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - WhatsApp 上的 ChatGPT Plus 直接在 WhatsApp 上提供强大的 AI 聊天机器人体验。借助 PocketAI，您可以使用先进的 AI 模型（包括 OpenAI 的 GPT-4 Turbo 和 ChatGPT Enterprise）来提高生产力和创造力。以下是 PocketAI 的一些主要功能： * PocketDoc：与文档交互、提出问题、获取摘要和查找信息。 * 聊天：进行类似人类的对话，以获取任务协助、快速研究和回答问题。 * PocketMed：访问基于 Microsoft BioGPT 的生物医学训练人工智能模型。 * PocketAr...
Swimm
swimm.io
Swimm 是一款代码知识管理工具，专为致力于有效知识共享的开发团队而构建。借助 Swimm，每个开发人员都可以快速理解代码并为其做出贡献。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在彻底改变企业使用人工智能的方式。我们开创性的人工智能操作系统是同类产品中的第一个，它连接了专门的人工智能代理网络，使它们能够完美和谐地协同工作。与整体人工智能不同，这种协调方法可以实现更复杂、适应性更强的解决方案，从而推动超高性能，并使企业能够在竞争格局中实现前所未有的效率和创新。 协调AI是SmythOS的核心。它将孤立的人工智能工具转变为一个有凝聚力的网络，自动化各个业务领域的复杂工作流程。这种协同作用放大了成果，使人工智能不仅是一种工具，而且是一个战略合作伙伴。 借助 SmythOS，我们让这个未来变得简单、便捷且强大，为企业提供在竞争激烈的世界中蓬勃发展所需的工...
iSenseHUB
isensehub.ai
来认识一下 iSenseHUB：终极人工智能驱动平台，旨在彻底改变您的创建、设计和优化方式。我们配备了超过 65 种尖端人工智能工具，我们的使命是帮助个人和企业简化流程并以闪电般的速度制作高质量的内容。将 iSenseHUB 视为您的个人人工智能助手，随时准备处理各种任务。从生成代码、制作 SEO 优化的文章、设计图形到管理社交媒体帖子 - 我们都涵盖了。我们的工具旨在简化复杂的任务，让您能够专注于最重要的事情：发展业务并激发创造力。 iSenseHUB不仅仅是一个工具；更是一个工具。它是一整套由人工智能驱动的解决方案。这就像拥有一整套专家团队触手可及，但没有高昂的价格标签。无论您是寻求规模扩...
Persana AI
persana.ai
人工智能超级销售智能 在 YCombinator 的支持下，与您在 AI 驱动的销售提升方面的合作伙伴 Persana AI 一起探索未来。我们致力于扩大您的销售业绩并增加您的收入。 亮点： * AI 自动化：通过数据驱动的见解发现高意图的潜在客户。 * 提升渠道：通过提高响应率，完成交易的速度提高 2 倍。 * 无缝集成：与 Salesforce、Hubspot、Outreach 等同步。 * 超个性化：快速制作数百封人工智能生成的电子邮件。 * 统一的人工智能工作流程：监控行为、自动执行任务并利用洞察力。 * 战略外展：大规模监控销售线索、跟踪促销活动和信息。 好处： - 通过精确分...
AiryChat
airychat.com
AiryChat 是一个人工智能驱动的虚拟助理聊天平台，帮助用户在工作、学习和生活中取得更多成就。它利用生成式人工智能等先进的人工智能功能，通过对话式聊天提供定制帮助。 用户可以与营销、软件开发、设计等不同领域的人工智能助手聊天。助理可以帮助完成任务、提供建议、生成内容和回答问题。 AiryChat 使用 GPT-3 等大型语言模型来为其 AI 助手提供支持。用户可以通过 AiryChat 网络应用程序或移动应用程序与助手聊天。助手能够理解自然语言对话，并根据训练做出智能响应。 AiryChat 工作原理的一些主要功能： * 人工智能助手使用大型数据集在特定领域进行了预训练。这使他们能够...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark 提供人工智能驱动的聊天机器人，旨在增强客户服务和参与度。这些聊天机器人跨多个渠道运行，包括网站、社交媒体和消息应用程序，提供 24/7 支持。主要功能包括自动化客户服务、销售协助、预约安排以及与 Square Booking 和 Calendly 等平台的集成。 ChatSpark 的聊天机器人是可定制的、多语言的，能够处理大量查询，适合各种规模的企业。该服务旨在降低成本、提高效率并提供个性化的客户体验。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me 是一个为各个行业提供人工智能驱动的聊天机器人服务的网站，包括客户服务、电子商务、银行、教育等。 Jaweb 提供人工智能驱动的聊天机器人平台，以实现自动化和增强客户支持体验。聊天机器人旨在处理高达 80% 的客户查询和问题，从而缩短解决时间。该平台声称可以通过智能、个性化的互动来提高销售转化率并提高客户参与度。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一个由人工智能驱动的客户参与平台，旨在提高客户服务效率和个性化。它提供 24/7 的可用性、对查询的快速响应，并通过减少对人类客户服务代表的需求来显着节省成本。该平台支持一系列功能，包括自动化支持、潜在客户收集、会议安排和高级分析。 GPT-Trainer 受到超过 25,000 家企业的信赖，并与各种 CRM 和消息传递渠道无缝集成。
InsertChat
insertchat.com
InsertChat 是一款先进的人工智能聊天小部件，旨在增强用户参与度并简化网站上的客户支持。通过与您现有的网站无缝集成，InsertChat 提供了一种与访问者联系的动态交互式方式，提供实时帮助和个性化交互。 * 人工智能驱动的响应：利用先进的人工智能为用户查询提供准确、及时的响应，确保高水平的参与度和满意度。 * 无缝集成：轻松与各种网站平台和技术集成，使实施简单、无忧。 * 可定制的小部件：允许您定制聊天小部件的外观和行为，以匹配您网站的品牌和风格。 * 24/7 可用性：提供全天候支持，确保您的用户可以在需要时随时获得帮助，而无需人工干预。 * 多语言支持：提供多种语言支持，使其可...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai 的建立是为了解决企业在聊天机器人方面面临的所有现有问题。它提供的不仅仅是基于文本的响应，速度快、价格实惠，并且与任何网站或行业（包括 Shopify、Wordpress）兼容。借助 Voxal.ai，您可以轻松推动增长并提高客户参与度、提升品牌知名度并最大限度地提高转化率。
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款专为企业客户打造的开创性云应用程序，使他们能够利用自己的企业数据利用 genAI 功能。 Denser 使用户能够提出全面的对话式查询，并从数据集中获得精确的响应。
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一个适用于电子商务商店的人工智能客户支持平台，可自动执行日常任务的客户支持，并让您的团队只处理特殊情况。与主要电子商务平台和帮助台一键集成、售前和售后人工智能支持以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持，帮助任何规模的品牌设置和集成我们的人工智能 - 所有没有夸大的成本。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一个创新平台，旨在简化网站创建和内容生成的过程。通过利用人工智能，它为用户提供了一种无缝的方式来构建定制网站并为社交媒体制作引人入胜的内容，所有这些都通过简单直观的界面进行。 该工具非常适合寻求高效解决方案以快速轻松地建立强大在线形象的企业。 Stunning.so 非常适合企业家和小型企业，强调用户友好的技术来增强数字营销策略。
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI是一家人工智能驱动的科技公司，专门为企业提供对话式人工智能解决方案。该公司的目标是利用聊天机器人帮助企业自动化和简化其客户服务和支持操作。 EBI.AI 提供人工智能驱动的解决方案，可根据每个企业的独特需求进行定制，旨在帮助企业提高客户满意度、降低成本并提高效率。
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot 是一款人工智能驱动的聊天机器人，可以集成和解释来自各种来源的数据。它简化了数据分析并以用户友好的格式呈现见解，使您能够做出明智的决策。
Chat Data
chat-data.com
聊天数据是一个多功能平台，旨在创建人工智能聊天机器人并将其集成到网站上。这些可定制的聊天机器人可以使用用户提供的数据进行训练，这些数据可以是文档或相关网站内容的链接。 聊天机器人旨在回答与其所教授内容相关的问题，从而协助提供 24/7 客户支持。除了创建通用聊天机器人之外，聊天数据还提供用于创建医疗聊天机器人的专用模型。 这些医疗聊天模型还可用于开发具有特定语言和个性特征的聊天机器人。用户可以选择 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作为其聊天机器人的模型。 该平台支持多种语言，从而确保全球受众的可用性。聊天数据使用户能够与其他人分享他们的聊天机器人创作。 它还强调数据隐私，确...
KaraboAI
karabo.ai
使用您自己的数据创建自定义 AI 聊天机器人，这些机器人不仅响应用户请求，而且还执行操作。
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI 是一个人类级别的文本、语音和视频对话人工智能平台。我们帮助企业将语音和文本对话功能嵌入到任何环境中。通过一次集成，它可以创建针对特定行业流程和用户行为的多渠道智能对话。
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax 是一个先进的人工智能聊天机器人平台，旨在利用您独特的业务数据提供高度准确和高效的客户服务解决方案。 ChatMax 由专有的大语言模型提供支持，提供安全、隐私优先的环境，可与您的企业需求无缝集成。
WorkHub
workhub.ai
WorkHub 是一个由人工智能驱动的团队成功平台，为远程团队提供协作工具，以实现混合工作、提高参与度、生产力和员工士气。 该平台旨在通过单一平台满足连接、协作和庆祝的所有需求。它以其他平台 1/5 的价格提供实惠的会议、门票、认可和奖励。 它还为内部和外部团队成员提供通用连接，提供无忧的音频/视频会议和消息传递功能。此外，它还有一个票务系统，用于从一个地方管理团队任务和客户查询，并具有共享邮箱集成，以提供无缝的客户体验。 对于希望提高混合工作场所效率和连接性的团队来说，WorkHub 是一种经济实惠的解决方案。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
Droxy
droxy.ai
使用 Droxy 将任何内容转变为引人入胜的 AI 聊天机器人。非常适合加强教育、商业等领域的知识共享。
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是一个用于网站通知、模式和人工智能聊天机器人的 CMS（内容管理系统）。它可以帮助营销人员发起活动来提高网站转化率，而无需任何技术专业知识。