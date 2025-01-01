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年龄验证软件用于确认一个人的年龄，通常在两种情况下使用：在线进行电子商务交易或亲自在零售商店的销售点 (POS) 亭进行交易。这些解决方案对于验证购买有年龄限制的商品或服务（包括能量饮料、酒精、烟草产品、大麻产品、武器、成人内容、赌博产品和其他受管制物品）的客户的年龄至关重要。
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。
Yoti
yoti.com
Yoti是一个数字身份平台，安全存储个人信息，提供身份和年龄验证，确保用户隐私和数据安全。
Onfido
onfido.com
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
Persona
withpersona.com
角色应用程序帮助企业安全收集和验证身份信息，自动化身份管理和合规程序，打击欺诈活动。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一款自动化身份验证、反洗钱和客户合规的平台，利用AI进行客户身份验证和风险管理。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud是一个面部识别API，提供面部检测、识别、验证及情感分析等功能，适用于各种应用程序，易于集成和使用。
Veriff
veriff.com
Veriff是一个基于AI的身份验证平台，提供高效的身份和文件验证、KYC解决方案，帮助企业防止欺诈并确保合规。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。
Ondato
ondato.com
Ondato是一款简化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）流程的应用，利用AI技术提升验证效率和安全性。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust是一个身份验证平台，帮助企业验证用户身份、年龄和位置，防止欺诈并确保合规。
Socure
socure.com
Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。
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