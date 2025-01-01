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最热门 最近添加 年龄验证软件 - 最热门应用

年龄验证软件用于确认一个人的年龄，通常在两种情况下使用：在线进行电子商务交易或亲自在零售商店的销售点 (POS) 亭进行交易。这些解决方案对于验证购买有年龄限制的商品或服务（包括能量饮料、酒精、烟草产品、大麻产品、武器、成人内容、赌博产品和其他受管制物品）的客户的年龄至关重要。