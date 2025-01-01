Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
年龄验证软件
目录
最热门
最近添加

年龄验证软件 - 最热门应用

年龄验证软件用于确认一个人的年龄，通常在两种情况下使用：在线进行电子商务交易或亲自在零售商店的销售点 (POS) 亭进行交易。这些解决方案对于验证购买有年龄限制的商品或服务（包括能量饮料、酒精、烟草产品、大麻产品、武器、成人内容、赌博产品和其他受管制物品）的客户的年龄至关重要。

提交新应用


GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti是一个数字身份平台，安全存储个人信息，提供身份和年龄验证，确保用户隐私和数据安全。

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。

Persona

Persona

withpersona.com

角色应用程序帮助企业安全收集和验证身份信息，自动化身份管理和合规程序，打击欺诈活动。

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube是一款自动化身份验证、反洗钱和客户合规的平台，利用AI进行客户身份验证和风险管理。

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.Cloud是一个面部识别API，提供面部检测、识别、验证及情感分析等功能，适用于各种应用程序，易于集成和使用。

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff是一个基于AI的身份验证平台，提供高效的身份和文件验证、KYC解决方案，帮助企业防止欺诈并确保合规。

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato是一款简化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）流程的应用，利用AI技术提升验证效率和安全性。

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust是一个身份验证平台，帮助企业验证用户身份、年龄和位置，防止欺诈并确保合规。

Socure

Socure

socure.com

Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.