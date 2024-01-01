年龄验证软件 - 最热门应用 - 美属萨摩亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
年龄验证软件用于确认一个人的年龄，通常在两种情况下使用：在线进行电子商务交易或亲自在零售商店的销售点 (POS) 亭进行交易。这些解决方案对于验证购买有年龄限制的商品或服务（包括能量饮料、酒精、烟草产品、大麻产品、武器、成人内容、赌博产品和其他受管制物品）的客户的年龄至关重要。
提交新应用
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球领先的法律、监管和商业信息与分析提供商，帮助客户提高生产力、改善决策和结果，并推进全球法治。 LexisNexis 帮助律师赢得案件、更有效地管理他们的工作、更好地服务客户并发展他们的业务。 LexisNexis 帮助企业更好地了解市场、监控品牌和竞争以及降低业务风险。 LexisNexiss 与大学合作教育学生，LexisNexis 通过提供法律和加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 LexisNexis 与全球领先的协会和客户合作，收集针对战争罪犯的证据并提供打击人口贩运的工具。 LexisNexis Leg...
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智能解决方案工具简化 KYC 和 AML 相关流程，这些工具涵盖了从新客户入职到用于持续客户监控的综合数据库等各种合规挑战。
Yoti
yoti.com
Yoti 年龄验证结合了人工智能技术、活性反欺骗和文档真实性检查，因此您可以对客户的年龄充满信心。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信身份基础设施可帮助企业自动化任何与身份相关的用例——从安全收集和验证用户信息到做出决策和运行手动审查。在一处管理完全合规的 KYC/AML 计划、打击欺诈和自动化操作。无论是否进行工程设计，只需不到 10 行代码即可在一个下午内完成集成。 - 我们的团队由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程师和设计师组成。我们很荣幸能够获得一些最好的风险投资公司的资助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我们的天使投资人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 联合创始人）、Tony Xu...
Luxand.cloud
luxand.cloud
高级面部搜索和识别 API。 Luxand.Cloud 站在面部识别技术的最前沿，打造安全与创新无缝交织的未来。我们的尖端解决方案凭借精确性和复杂性重新定义了身份验证的格局。通过无缝访问控制提升您的数字安全性，解锁个性化且强化的体验。相信 Luxand.Cloud 能够以无与伦比的可靠性引领您保护数字前沿。与我们一起踏上重新定义数字时代安全边界的旅程。 Luxand.cloud 支持： - 人脸检测 - 人脸识别 - 人脸验证 - 情绪识别 - 人脸特征点检测 - 活体检测 - 人脸裁剪
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智能支持的高度自动化的身份验证软件。他们的平台旨在打击欺诈、确保合规性并保护客户。 借助 Veriff，企业可以建立可信的数字社区，改善用户体验并推动增长。人工智能技术与内部人工验证团队的结合使 Veriff 能够有效防止欺诈活动，同时最大限度地减少真实用户在客户旅程中的摩擦。 他们的身份验证解决方案包括强大的文档和身份验证、地址证明、数据库验证检查和年龄验证。 这些功能有助于简化入职流程、遵守法规并自动进行年龄检查，以确保所有用户的安全。Veriff 还提供了解您的客户 (KYC) 解决方案，包括简化的 KYC 入职检查和 AML 筛查，以进行持续监控和防范潜在...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 为 KYC、欺诈和年龄验证需求提供按需数字身份验证解决方案。其高度准确、快速且安全的解决方案可通过 IDN-Direct（一种集成到客户系统和流程的基于 API 的解决方案）和 IDN-Portal（可在一小时内启动并运行）获得。 Intellicheck 可以通过移动设备、浏览器或零售 pos/扫描仪使用。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消费者声誉报告是消费者向企业和其他人证明其身份的最简单方法。企业可以使用 Token of Trust 的身份平台在账户注册、结帐时或根据请求随时筛选消费者。您的企业需要验证客户的年龄吗？地点？身份？别担心——这是我们的专长。借助 Token of Trust 的可配置工作流程，企业可以定义对于捕获和验证非常重要的消费者身份特征，然后设置如何自动处理审批流程的规则。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。