联盟营销软件 - 最热门应用

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联盟营销计划提供了一种非常有效的方法来促进销售并推广产品和服务。它为附属机构提供了赚取可观收入的机会，特别是如果他们拥有庞大的网络或受众。博主、影响者和互联网名人等内容创作者经常利用联属网络营销作为其盈利策略之一。 从广告商的角度来看，联属网络营销计划是推动销售和提高品牌知名度的额外渠道。通过与附属公司合作，广告商可以利用现有受众并利用他们的影响力来产生更多销售额并提高品牌知名度。 总体而言，联盟营销计划创建了一种互惠互利的关系，使联盟和广告商都能蓬勃发展。附属机构有可能赚取可观的收入，而广告商可以通过这种协作方式扩大影响范围并实现其营销目标。
提交新应用
ClickBank
clickbank.com
ClickBank是一个全球联盟营销平台，连接产品创造者与推广者，支持用户销售和推广数字产品以获取佣金。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款云端会员管理软件，帮助企业管理和优化其会员及推荐营销计划，支持多种电子商务平台的集成。
Impact
impact.com
Impact应用是一个全球领先的合作伙伴管理平台，帮助企业管理各种类型的合作关系，提升品牌与消费者之间的联系。
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro是一款方便的会员管理软件，帮助企业管理会员计划、追踪会员表现并处理付款。
Simplero
simplero.com
Simplero是一个综合平台，帮助教练和知识创造者创建、管理和销售在线课程，支持网站建设、电子邮件营销和社区互动。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一个简单的平台，帮助SaaS公司通过 Stripe 和 Paddle 创建和管理会员及推荐计划。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack是一个管理合作伙伴关系的平台，支持营销、推荐和经销商活动，提供绩效跟踪和自动化入职流程等功能。
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics是一款会员营销和追踪软件，为企业提供工具以管理和优化会员计划。支持佣金管理和绩效分析。
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI 是一个旨在简化营销工作的工具，提供个性化策略建议与超过500种营销战术的资源库，适用于各类企业。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero是一款综合的推荐、影响者和会员营销软件，提供灵活工具和实时分析，以优化企业的营销效果。
Marketcall
marketcall.com
Marketcall是一个按通话付费的联盟网络平台，提供200多个通话付费的广告选项，供用户选择。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart是一个电子商务平台，提供订阅计费和会员管理工具，简化销售流程，支持多种支付选项和自动数字交付。
Get4views
get4views.com
Get4views是一款为YouTube频道和视频提供法律推广服务的应用，帮助博主增加观看次数和订阅者，并帮助企业提升销售和网站流量。
Admitad
admitad.com
Admitad是一个会员营销平台，连接广告商与出版商，提供分析工具和付款方式，帮助用户实现全球业务增长。
Offer18
offer18.com
Offer18是一个高效的联盟营销平台，为分支机构和广告主提供定制化工具和全方位支持，优化广告活动和提高投资回报率。
Awin
awin.com
Awin是一个会员营销平台，连接企业与全球出版商，优化营销活动，支持广告商与出版商之间的合作。
LeadDyno
leaddyno.com
Leaddyno是一个会员管理平台，帮助企业管理会员、 influencer和推荐计划，支持多种电子商务平台集成。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia是一款促成会员营销的移动应用，连接用户与全球品牌，提供链接管理和性能分析工具。
Roster
getroster.com
Roster 是一款帮助公司将热情客户转化为品牌大使的应用，增强品牌知名度并推动收入增长。
Attribution
attributionapp.com
归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。
CJ
cj.com
CJ Affiliate 是全球最大的联盟营销网络，提供工具和数据支持，帮助客户实现可持续增长和盈利。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一款帮助品牌通过创建个性化的影响者店面来提高创作者变现能力的应用，提升销售转化和订单价值。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一个高级分析和自动化平台，提供实时的广告转化数据，帮助营销人员优化广告活动和提高投资回报率。
UpPromote
uppromote.com
UpPromote是一款会员营销应用，帮助商家创建、管理和优化其会员计划，支持多商店管理和灵活的佣金设置。
Evolup
evolup.com
Evolup是一个简化会员店创建和管理的平台，利用AI技术帮助用户生成内容、管理产品和优化网站。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一款会员营销平台，帮助企业管理会员计划、跟踪销售和活动，简化佣金管理和营销传播。
Voluum
voluum.com
Voluum是一款广告跟踪软件，提供实时跟踪、分析和优化工具，帮助营销人员管理和提高在线广告活动的效果。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 应用帮助使用 Stripe 的支付链接的公司在 5 分钟内通过简单的复制粘贴集成开始跟踪推荐，无需服务器或编码.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize是一个合作伙伴管理平台，帮助品牌与合作伙伴建立联系，管理会员计划，并自动化销售和支付流程。
BeMob
bemob.com
BeMob是一个云托管跟踪平台，为广告系列提供管理和优化工具，支持即时重定向、详细分析、多用户访问等功能。
LinkTrust
linktrust.com
LinkTrust 是一款性能营销平台，为数千家公司、合作伙伴和代理商提供服务，帮助他们实现增长和积极的投资回报。
C3PA
c3pa.net
C3PA是一个高科技的付费按动作计划平台，专注于约会、抽奖和赌博领域，为分支机构提供跟踪和收入优化工具。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance是一个合作市场，帮助DTC品牌吸引新客户和增加销售，提供数字营销所需的全面解决方案，包括店铺连接和活动管理。
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf是一个推荐软件，帮助企业管理推荐计划，监控性能并优化增长策略，以促进客户参与和获取。
FMTC Affiliates
fmtc.co
FMTC分支机构应用程序通过单一API整合和管理多个会员营销计划，帮助用户优化广告活动和提升业务转化率。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Tolt
tolt.io
Tolt为SaaS初创公司提供联盟营销软件，帮助建立和管理联盟计划，支持Stripe和Paddle，包含自动支付和白标联盟门户等功能。
RefMonkey
refmonkey.com
RefMonkey是一款应用程序，旨在通过推荐、联盟、MLM和忠诚度计划来推动企业增长，支持与多个平台的集成。
Performcb
performcb.com
Performcb是一个会员营销平台，连接发布者和广告商，支持多种收益模型，帮助优化营销策略并赚取佣金。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一个为B2B SaaS公司设计的会员管理工具，帮助企业扩大会员网络，并支持佣金跟踪和合作伙伴管理。
Social Snowball
socialsnowball.io
社交雪球是为Shopify商店设计的自动化会员营销应用，帮助商家轻松管理顾客推荐和佣金制度。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle是一款强大的合作营销软件，帮助广告商、机构和网络管理、分析和优化推广项目，简化伙伴管理流程。
Metricks
metricks.io
Metricks应用程序旨在帮助用户发展和扩大其联盟营销，提供所需的解决方案。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一个推荐和忠诚度营销软件，帮助企业激励客户并管理推荐计划，提升客户忠诚度和增加收入。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten广告是一个连接广告客户和发布商的平台，利用AI优化广告策划，提供个性化工具和绩效分析以提升营销效果。
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是一款专为金融技术和银行打造的综合性联盟营销平台，提供合作伙伴网络和管理服务，帮助客户获取。
MGID
mgid.com
MGID是一个本地广告平台，帮助广告商和内容创作者有效管理广告活动，精确定位受众，并优化其在线品牌曝光和流量。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一款企业级管理平台，帮助品牌管理大使、影响者及联盟，优化沟通和任务分配，提升品牌影响力和转化率。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge是一款广告跟踪软件，帮助企业优化营销活动和分析广告流量，防止广告欺诈，支持多用户操作，适合会员营销和媒体购买。
AffSub2
affsub2.com
AffSub2是一款会员营销和订阅管理的工具，帮助用户管理广告系列、追踪绩效，并提供详细分析和报告功能。
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack是一个全面的会员营销解决方案，帮助会员轻松整合多个网络的销售和转化数据，并与多种营销工具无缝集成。
HOQU
hoqu.com
HOQU是一个SaaS性能营销平台，提供工具管理、跟踪和优化在线广告活动，基于转化付费，帮助企业节省成本。
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 是一个工具包，帮助企业管理和优化合作伙伴计划，提供绩效跟踪、分析，及合作伙伴招募和管理服务。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa是企业级的潜在客户管理和跟踪软件，旨在优化潜在客户生成、跟踪与分发，提高营销效果和效率。
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media是一个全球联盟网络，帮助出版商优化数字内容广告收入，提供分析工具与多种广告格式的支持。
2Performant
2performant.com
2Performant是一个平台，帮助企业管理其性能营销和会员网络，提供跟踪、分析和优化工具，以提高营销效果和投资回报。
Monetate
monetate.com
Monetate是一款电子商务个性化软件，帮助品牌为客户提供定制体验，提升在线参与度和转化率。