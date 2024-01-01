联盟营销软件 - 最热门应用 - 孟加拉国

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联盟营销计划提供了一种非常有效的方法来促进销售并推广产品和服务。它为附属机构提供了赚取可观收入的机会，特别是如果他们拥有庞大的网络或受众。博主、影响者和互联网名人等内容创作者经常利用联属网络营销作为其盈利策略之一。 从广告商的角度来看，联属网络营销计划是推动销售和提高品牌知名度的额外渠道。通过与附属公司合作，广告商可以利用现有受众并利用他们的影响力来产生更多销售额并提高品牌知名度。 总体而言，联盟营销计划创建了一种互惠互利的关系，使联盟和广告商都能蓬勃发展。附属机构有可能赚取可观的收入，而广告商可以通过这种协作方式扩大影响范围并实现其营销目标。
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Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是领先的一体化联属营销平台、网络和代理机构，专为金融科技公司和银行打造。借助 Fintel，金融品牌拥有了通过联属营销和影响者营销扩大客户获取规模所需的一切，包括专门的合作伙伴平台（+合规引擎）、由数千名专注于金融的联属公司和影响者组成的精心策划的网络，以及负责管理和影响力的专家团队。扩大渠道规模。目前，我们为北美 90 多家金融科技公司、银行和信用合作社的合作伙伴计划提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。要了解 Fintel Connect 如何为您的品牌实现可扩展的增长，请访问 www.fintelconnect.com。
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家拥有自己市场的全球领先零售商。我们帮助卖家和企业家通过我们的全球联属网络增加销售额。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Simplero
simplero.com
Simplero 通过将软件堆栈简化为一个有趣且易于使用的平台，帮助教练和知识创造者建立他们喜爱的业务和生活，以便他们能够与客户建立有意义的关系。从创建课程、构建网站和发送电子邮件，到销售产品、管理联属计划和自动化。借助 Simplero，您可以在一个地方（而不是到处）运营您的在线业务。 Simplero 帮助领导者建立改变世界的社区。 - 出色的支持 - 构建网站和登陆页面 - 会员管理 - 电子邮件营销和自动化 - 付款和订阅 - 课程和社区 - 客户洞察
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Digital First AI
digitalfirst.ai
数字优先人工智能是一种工具，旨在简化营销工作，使个人和企业的流程民主化，无论经验水平如何。 它根据选定的业务查询的答案推荐最佳策略，从而为营销策略的制定提供帮助。 Digital First AI 的一个独特功能是其策略库；包含流行品牌和经验丰富的营销人员策略的资源。这些策略可以作为开发个性化营销方案的启动板。该平台使用人工智能来优化各个营销方面，从博客、社交媒体、网站等的内容生成，到提出新的市场和细分市场、建议产品实验并提供永久性的服务。业务增长建议。此外，该工具支持各种形状和规模的企业成为即时营销策略师。 它的运作超越了暂时的技术或趋势，并倾向于以人为本的决策过程。另一个关键特征是其...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro 联盟软件的领导者 使用 Post Affiliate Pro 管理多个联属计划并提高您的联属合作伙伴绩效。
Affiliatics
affiliatics.com
适用于线上和线下业务的联属营销和联属跟踪软件。启动您的联属网络营销计划并促进销售。尝试 30 天免费试用。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
Marketcall
marketcall.com
按次付费联盟网络 Marketcall 是市场上的最佳选择。超过两百项按通话付费优惠
Awin
awin.com
通过全球联属营销网络拓展您的业务，该网络为世界各地的广告商、代理商和发布商提供营销解决方案。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 为那些想要更智能地销售、更容易销售、更快销售和销售更多的在线企业重新设计了订阅计费和联属营销管理。利用先进的开箱即用工具（例如可定制的结账选项、催款管理、购物车恢复、转换工具等等）提高您的销售额、留住更多客户并增加经常性收入。借助大量第三方集成、强大的 API 和移动应用程序，拥有充分的灵活性和能力来管理您的业务。
Evolup
evolup.com
Evolup 是一个尖端平台，使个人能够利用强大的人工智能技术轻松创建自己的在线附属商店。无论您是经验丰富的企业家还是刚刚起步的企业家，Evolup 都提供简单、用户友好的界面，让您可以立即启动并运行商店。借助 Evolup，您可以自由地从各种联属计划中选择您想要推广的产品。您可以展示您热衷的产品，并通过商店的每笔销售赚取佣金。最好的部分是什么？ Evolup 负责处理从订单履行到客户服务的所有事务，因此您可以专注于发展业务并最大化收入。除了简单性和灵活性之外，Evolup 还包含许多创新工具来帮助您取得成功。从先进的 SEO 功能到亚马逊同步，再到人工智能支持的个性化产品推荐，Evolup ...
Admitad
admitad.com
Admitad 是一个合作伙伴营销平台，为各种规模的广告商、出版商和影响者提供一套高科技解决方案，帮助他们通过战略合作伙伴关系在全球发展业务。 Admitad 将品牌和零售商与全球超过 100,000 家活跃的发布商联系起来。内容网站、影响者和创作者、比价网站、子网、交易和现金返还服务、电子邮件营销人员和媒体买家可以利用 Admitad 涵盖 40 多个类别的顶级品牌组合开辟新的收入来源。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 频道和视频的合法推广服务。它可以帮助博主获得浏览量和订阅者，并帮助企业增加销售额并吸引网站访问者。
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia 是一家全球营销技术公司，为品牌和广告商提供平台，管理与内容创作者、附属机构和开发商的数千个合作伙伴关系。 Involve Asia 成立于 2014 年，获得了 500 Startups、OSK Technology Ventures 和 Cradle Seed Ventures 等大型风险投资公司的支持，并在亚洲建立了稳固的业务，在马来西亚、印度尼西亚和泰国设有办事处。迄今为止，电子商务、旅游和金融领域的数百个品牌已使用 Involve 平台与 Involve 超过 400,000 名内容创作者、开发者和附属机构建立和发展合作伙伴关系。为我们的客户实现超过 10 亿...
Offer18
offer18.com
优惠 18 是什么？ Offer18联盟营销平台在短时间内得到了非常高效的发展，目前在全球顶级联盟营销平台中占有独特的地位。 Offer18 受到大量联属网络营销商/广告商/代理机构/广告网络的信赖，并且在未来的日子里仍有许多人会与之建立联系，并不断强调用最好的联属网络营销工具为客户提供服务的有效性。为什么 Offer18 与其他的不同？ Offer18 在提供具有高级功能的定制功能方面与其他平台不同，无论是与安全相关的功能还是高级功能、API 或智能优惠、独特点击或多重转化、白名单或黑名单 IP、允许或阻止特定国家/地区，浏览器、设备、ISP 等、动态令牌和参数、用于运行营销活动的大量模型、...
LeadDyno
leaddyno.com
发展和管理您的会员、影响者或推荐计划。与 Shopify、Stripe 和 25+ 集成同步。免费试用我们的联属软件 30 天。
Attribution
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归因是最完整且易于实施的多点触控归因解决方案。在一个简单的视图中即可查看您的支出、访问次数、转化次数、收入和广告支出回报率 (ROAS)。集成了大多数主要广告平台的成本和自动标记，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。与 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等转换集成！用户级别归因和基于帐户的归因。基于群组的报告，按天、周或月按渠道显示 ROAS，以获得可操作的见解。这就是您一直在寻找的系统。
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每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
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世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
BeMob
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BeMob - 强大的基于云的跟踪器，用于管理和优化广告活动。即时重定向、高级定位、详细分析、机器人和间谍保护、多用户访问、共享报告、多语言 UI 以及具有竞争力的价格和免费计划的支持团队使 BeMob 成为新手和专业人士的终极广告跟踪解决方案。
FirstPromoter
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SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
LinkTrust
linktrust.com
在不断变化的效果营销世界中的一块稳定的岩石。 LinkTrust 总部位于犹他州硅谷中心，拥有二十多年的行业经验，是数千家公司、附属机构、网络和机构的首选平台，使用基于绩效的营销来推动增长和积极的投资回报率。
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote：联属营销和推荐是 Shopify 应用商店中最受推荐的联属营销/推荐解决方案。该应用程序提供了简单易懂的入职流程，还提供了强大的选项来帮助 Shopify 商家轻松构建和管理联属计划。 UpPromote 适合所有规模的企业，提供灵活的定价选项，从免费到每月 199.99 美元不等。此外，UpPromote 可根据企业客户的要求实施定制。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
在乐天广告，我们的使命是让互联网变得更美好。一个为所有参与者（广告商、出版商和消费者等）带来相关性、价值和享受的地方。我们该怎么做呢？永不放慢速度。通过不断创新。通过将乐天拥有和运营的媒体与我们领先的人工智能和丰富的消费者洞察相结合。通过将全球品牌与我们行业领先的发布商网络连接起来。通过使用经过数十年学习形成的改变游戏规则的策略，颠覆我们所知的行业。
Voluum
voluum.com
Voluum 是领先的广告跟踪软件。凭借先进的分析功能以及内置的优化和自动化工具，Voluum 广告跟踪器将帮助您扩展在线营销活动并从中获利。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作伙伴自动化领域的领导者。 Partnerize 平台是同类平台中唯一一个能够为营销人员提供完全集成、全面的发现、招聘、优化、支付、品牌安全和欺诈预防功能的套件，帮助他们寻求高透明度、可扩展的补贴，以减轻其单位经济效益的压力。过度依赖主要销售和营销渠道的结果。通过无与伦比的服务（包括该类别唯一的内部支持计划）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整个合作伙伴营销生命周期 - 一切都在一个平台上。 Partnerize 已荣获二十多个奖项，其中包括国际绩效营销奖的最佳技术奖。全球领先的公司，包括 63 家顶级零售商、12 家国际航空公司、9 家最大的电信公司和 ...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款功能强大的合作伙伴营销软件，适用于广告商、代理商和网络。它允许您的团队构建、跟踪、管理、分析和优化您的联盟计划。该平台旨在高效运营您的所有合作伙伴，包括附属机构、影响者、移动应用程序、客户和媒体买家。其精确的受众群体定位以及自动合作伙伴计费和付款意味着您的合作伙伴管理变得轻松而智能。此外，您可以从第一天起就通过连接数以万计的预先集成的 Marketplace 合作伙伴来提升您的计划。
Social Snowball
socialsnowball.io
为您的客户和创作者提供顺畅的联属计划 激励、自动化和分析客户、创作者和社区之间的口碑营销。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 初创公司提供联属营销软件，帮助他们构建和运行自己的联属计划。与其他解决方案不同，Tolt 有一个免费计划，并且开箱即用，可以直接与 Stripe 和 Paddle 配合使用。帮助您的 SaaS 通过联盟营销发展的一切，包括自动付款、联盟白标联盟门户、资产页面、0% 费用等等！
RefMonkey
refmonkey.com
通过口碑营销拓展您的业务！ 通过我们的集成（Zapier、Shopify 等）或 API，为任何网站或移动应用程序设置推荐、联属网络营销、传销、忠诚度计划。
FMTC Affiliates
fmtc.co
简化您的业务。通过聚合您的货币化链接的单一 API 产品流，利用数千个联属计划。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者线索和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理机构和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
CJ
cj.com
CJ Affiliate 是全球最大的联属网络。 CJ Affiliate 拥有 20 多年的经验，是联盟营销领域最值得信赖和最知名的品牌，在持续推动客户智能增长方面有着良好的记录。作为阳狮集团的一部分，CJ 与阳狮媒体合作，利用无与伦比的数据来推动真正以客户为中心的联属营销方法。 CJ 每月覆盖全球 240 多个国家和地区超过 1B 的数字消费者。 CJ 与最集中的 IR 1000 强零售商合作，CJ 客户的网络销售额是排名第二的联属提供商的 2 倍。 CJ 通过与 CJ 优质、精心策划和透明的合作伙伴网络建立的优质合作伙伴关系，为客户推动持续增长和盈利。 CJ 提供尖端的工具和技术，可以轻...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
C3PA
c3pa.net
C3PA — 是一个由附属按操作付费计划组成的高科技网络。通过向我们的附属公司提供具有个性化条件的独家优惠，我们正在快速发展。我们专注于的垂直领域：约会、抽奖和赌博。您可以收到约会和赌博类别的每周付款，所有其他类别的净额为 15。我们拥有的一些工具将有助于使您的工作更有利可图：Smartlink、API、跟踪链接。我们欣赏高质量的流量，并通过大幅提高支付率来鼓励流量。您可以确信，您将与有能力的经理合作，他们真正关心您的营销活动是否成功。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款针对联盟行业巨头的高级跟踪软件。它是一款稳定且值得信赖的产品，具有一流的帮助、直观的界面和全套功能，可让您优化广告活动。
Metricks
metricks.io
今天就开始发展您的品牌。 您发展和扩大联属网络营销所需的解决方案。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack 是一个全面的联属营销解决方案，旨在简化联属发布商的运营。借助 wecantrack，联属发布商可以轻松地将来自 350 多个联属网络的销售和转化数据整合到一个用户友好的单一平台中。这个集中式平台简化了监控和分析联属网络性能的过程。此外，wecantrack 还提供与各种营销工具的无缝集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。这种集成使用户能够将他们的联属营销数据与这些流行的营销平台连接起来，从而全面了解他...
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
HOQU
hoqu.com
HOQU 是一个 SaaS 绩效营销平台，用于创建网络以及管理、跟踪和优化在线广告活动。 HOQU 用户可以完全访问有关定价计划的所有核心功能。定价政策基于转化次数，而不是点击次数 - 它可以让企业节省高达 90% 的成本。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能够通过增量数字渠道以按结果付费的模式获取新客户。我们的专有技术和精心策划的合作伙伴市场使“成本单位”定价与客户终身价值保持一致。无论您是寻求增加流量的企业家，还是需要全面绩效营销策略的财富 500 强品牌，Perform[cb] 都是在线绩效营销领域公认的领导者，拥有全球排名第一的市场。我们专注于垂直特定的绩效营销策略，以便您吸引您想要的客户 - 并且只需为您获得的客户付费。
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 的合作伙伴中心是一个完整的工具包，可用于跨所有国家/地区、设备和垂直行业（包括电子商务、金融科技、旅游和服务）构建和管理您的内部合作伙伴计划。我们的旗舰产品为我们的广告商提供了以下可能性： • 设置其完全品牌化和定制的界面、分析、报价管理和合作伙伴注册页面。 • 跟踪、监控和优化合作伙伴在其内部联属网络营销计划中的表现。 • 受益于 Circlewise 的 Marketplace 和广泛的合作伙伴招聘和管理服务，包括合作伙伴研究和审查、货币化和付款。 • 媒体购买、内容营销和程序化活动的附加服务。要了解更多信息，请访问 www.circlewise.io
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
Foxoffers
foxoffers.com
通过 Foxoffers，您可以获得加密货币和法定货币的每日付款、自定义登陆页面以及内部媒体购买团队的全程指导。通过 Foxoffers 对您的效果营销说“是”！
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 是一个快速发展的网络，专注于可信度、效率和终生价值。我们成功地连接了来自世界各地的广告商和附属机构。
AdsPaying Media
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AdsPaying Media 是一个全球联属网络，帮助各种规模的广告商和发布商在线发展业务。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案，此外，我们还提供一个由人员、技术和商业智能见解组成的全球社区。无论您的企业需要什么类型的合作伙伴、服务水平或工具，您的企业都将获得推动可持续增长的各种解决方案。
2Performant
2performant.com
我们是一家快速发展的成长型技术公司，开发并运营 2Performant.com 联盟网络。 13 年来，我们的平台一直在帮助在线商店在民主和透明的基础上与数千名数字营销人才进行远程协作。我们相信营销民主和绩效营销。这意味着任何具有适当技能的人都可以进行在线营销，并且付出的努力总会得到相应的回报。我们支持新一类独立的高技能专业人士和思想开放的企业家。这两个类别可以协同工作，彻底改变当今的在线商业环境。