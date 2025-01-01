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广告网络软件 - 最热门应用

广告网络将广告商与网络和应用程序发布商联系起来，整合这些平台的广告库存，并使其与广告商的需求保持一致，以简化数字广告购买流程。这为广告商提供了潜在广告展示位置的单一来源，并为发布商提供了其网站的货币化选项。对于广告商来说，广告网络会显示可供购买的库存。对于发布商来说，他们打包库存以最大限度地提高其对广告商的吸引力和盈利能力。作为中介，广告网络将广告商活动管理与发布商广告管理软件连接起来，确保这两个系统都与广告网络集成。

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Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv是一个专为创作者设计的平台，提供新闻通讯管理、发布、受众管理和盈利工具。

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty是一个绩效营销网络，连接广告客户与分支机构，提供跟踪和分析工具以优化会员营销活动。

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking是一个广告平台，提供创意个性化和分析工具，帮助企业高效管理和分发动态广告。

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO 是一个由迪士尼支持的内容体验平台，帮助出版商和品牌通过网站提供个性化互动，轻松创建新体验。

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale是一个为移动发布者设计的统一仪表板，帮助他们获取用户并通过多种产品实现广告收入的增加。

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。

Performcb

Performcb

performcb.com

Performcb是一个会员营销平台，连接发布者和广告商，支持多种收益模型，帮助优化营销策略并赚取佣金。

Adapex

Adapex

adapex.io

Adapex是一个帮助出版商有效货币化广告库存的综合平台，提供广告展示、实时数据监控和收入管理工具。

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD是一个广告网络，专注于亚洲流量，提供多种广告格式和灵活的定向，旨在帮助用户提升在线销售和广告效果。

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup是一个广告收入优化平台，帮助网站发布者通过技术和分析工具提升广告收益，恢复损失收入，提高广告策略。

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla是一个自助广告网络平台，提供各种广告形式，支持广告客户和发布者高效管理广告活动并实现流量优化。

Publift

Publift

publift.com

Publift是一个程序化广告平台，帮助发布者优化广告收入，提供自定义解决方案、收入优化工具和透明的库存管理。

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade是一个可自定义的自助广告平台，简化数字广告销售流程，帮助媒体拥有者自动化广告订单创建和提供广告分析。

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