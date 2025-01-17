广告网络软件 - 最热门应用 - 巴拉圭

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广告网络将广告商与网络和应用程序发布商联系起来，整合这些平台的广告库存，并使其与广告商的需求保持一致，以简化数字广告购买流程。这为广告商提供了潜在广告展示位置的单一来源，并为发布商提供了其网站的货币化选项。对于广告商来说，广告网络会显示可供购买的库存。对于发布商来说，他们打包库存以最大限度地提高其对广告商的吸引力和盈利能力。作为中介，广告网络将广告商活动管理与发布商广告管理软件连接起来，确保这两个系统都与广告网络集成。
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Flashtalking
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Flashtalking 释放创意的力量，让媒体更好地发挥作用。作为跨所有营销渠道的相关性、编排和情报的领先独立平台，我们的创意广告技术弥合了创意和媒体之间的差距。我们提供人工智能和自动化来连接团队之间的孤岛，并提供更高效的创意制作、版本控制和分发。我们的解决方案在 CTV、视频、展示、社交、原生、音频、DOOH 和零售媒体渠道中大规模运作。作为 Mediaocean 的一部分，Flashtalking 与行业的核心广告基础设施紧密相连，用于全渠道规划、购买和计费。
MaxBounty
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MaxBounty - 业界领先的绩效营销网络。
Beehiiv
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EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Publift
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您的网站是独一无二的。您的广告策略和技术也应该如此。借助 Publift，您可以将千篇一律的方法换成专为您的网站量身定制的深入且个性化的广告策略。 您的网站是独一无二的。您的广告策略和技术也应该如此。采用千篇一律的方法和自我管理来实现深入且个性化的广告策略。根据您的用户、渠道、增长和计划量身定制。
AdPushup
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AdPushup 是一个收入优化平台，通过结合尖端技术、优质需求合作伙伴关系和经过验证的广告运营专业知识，帮助网络发布商可持续增加广告收入。 AdPushup 是 Google 认证的发布合作伙伴和 IAB 成员。
Performcb
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Perform[cb] 使品牌能够通过增量数字渠道以按结果付费的模式获取新客户。我们的专有技术和精心策划的合作伙伴市场使“成本单位”定价与客户终身价值保持一致。无论您是寻求增加流量的企业家，还是需要全面绩效营销策略的财富 500 强品牌，Perform[cb] 都是在线绩效营销领域公认的领导者，拥有全球排名第一的市场。我们专注于垂直特定的绩效营销策略，以便您吸引您想要的客户 - 并且只需为您获得的客户付费。
ClickAdilla
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ClickAdilla 是一个高科技自助广告网络平台，通过反欺诈和反垃圾邮件系统提供优质流量。该网络向广告商和出版商提供服务。创建广告活动只需点击几下 - 用户友好的界面非常直观，活动审核最多需要 10 分钟，支持团队 24/7 全天候工作以解决任何问题。 ClickAdilla 每天为其用户带来超过 4.5 BLN 的展示次数，覆盖 240 多个地理区域（包括第 1 级）。我们每天为超过 15,000 名客户提供流量。 Traffic DSP是一项允许广告商集成第三方流量源并通过ClickAdilla的界面管理其广告账户的服务。 ClickAdilla 的用户友好界面使您能够查看透明的统计数据、优化并接收有关营销活动绩效的所有信息。使用 Traffic DSP，您可以直接从来源获得流量，而无需支付过多的利润。
PubScale
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PubScale 是一个统一的仪表板，专为移动发行商扩展其应用程序或游戏而设计。它可以帮助移动发布商为其应用或游戏获取用户，并通过这些用户获利以增加广告收入。 PubScale 包含五种强大的产品： 1. PubScale 沉浸式广告：将原生广告无缝集成到手机游戏中，打造引人入胜的非侵入式广告。 2. PubScale Offerwall：通过完成任务获取应用内货币来使应用货币化，从而提高收入和用户参与度。 3. PubScale AdX：通过 Google AdMob 或 AdSense 获利，并由 PubScale 作为 Google 认证发布合作伙伴的专业知识提供支持。 4.PubScale PLUG：在第三方应用程序或网站中嵌入 HTML5 游戏和测验，以提高参与度和收入。 5. PubScale GROW：通过高转化率的广告投放和精准定位为应用获取新用户。
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