AccountsIQ

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AccountsIQ 屡获殊荣的中端市场云会计软件被全球 4,000 家公司和普华永道 (PwC)、BDO 和致同会计师事务所 (Grant Thornton) 等会计事务所使用。 AccountsIQ 简化了财务部门捕获、处理和报告多个地点业务结果的方式。 AccountsIQ 专为云而构建，非常适合通过子公司、收购或特许经营模式在本地或国际上发展的动态企业，支持随时随地处理，同时允许轻松集中控制和合并结果报告。其独特的整合引擎以及与其他应用程序集成的能力使其易于扩展。功能一览： - 强大的 3 级总帐结构 - 多维分析（报告多达 6 个维度，例如部门、部门、项目等） - 深入到交易级别 - 功能丰富的日记帐管理器、应收帐款和应付帐款 -集团和实体的全面整合 - 完整的应收账款和应付账款合并销售和采购 - 固定资产登记 - 应付账款自动化 - 公司间交易、充值和多币种会计 - 使用移动应用程序进行数字工作流程审批 - 包含 250 份可编辑参数的报告套件 - 管理报告包和仪表板 合规性 - 使税务数字化：包括集团增值税申报 - 完整的用户分析和用户审计跟踪 - 安全支付 - 期间管理 数字化连接 - 报表源和自动对账 ​​- 开放 API - 经批准后自动批量付款 - Excel 添加 -用于定制分析的 In 和 Power BI 连接