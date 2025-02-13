会计软件 - 最热门应用 - 圣多美和普林西比

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会计软件使个人和企业能够有效地处理他们的财务交易、记录和运营。在大型企业中，它的效用扩展到优化人力资源和工资职能、管理法律流程、促进发票创建、维护分类帐和起草文件。 它的出现大大减少了对 Excel 电子表格和手动现金簿条目存储财务信息的依赖。此外，它还与人力资源管理软件、薪资系统、预算和预测工具、银行对账平台、应付账款自动化解决方案和发票软件等各种其他工具无缝集成，使用户能够全面了解其财务绩效。
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Wafeq
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适用于具有前瞻性思维的企业的强大会计软件。发送发票和采购订单，管理您的库存和工资单，获取数十份财务报告，邀请无限的用户。多合一软件。
InformerOnline
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InformerOnline：奥地利智能会计软件 - I/O 发票 ✓ 开票 ✓ 收据数字化 ✓ 免费试用！
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad 是一款超级简单的云发票、会计和 CRM 软件，适合自由职业者和小型企业。一款功能丰富、价格实惠的一体化软件。
KolayBi
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通过会计预科课程可以轻松拓展您的业务！您的初创企业、中小企业或独资企业的预会计流程比以往更加容易。基于网络的会计程序 KolayBi 提供了许多可以加快您的财务操作的功能！只要让您的工作变得更轻松，您的时间就会花在发展您的业务上。 使用 KolayBi 会计软件拓展您的业务！对于您的初创公司、中小企业或私营公司来说，会计比以往任何时候都更容易。 KolayBi' 是下一代 SaaS 技术，提供许多功能来加速您的财务运营！为自己节省一些宝贵的时间，并用它来发展您的业务。
TaxBit
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为个人提供免费的加密税表。机构 1099 表格解决方案。首个大四级数字资产会计ERP解决方案。我们支持并确保合规性。
Munim
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Munim 的目标是通过文书工作摆脱繁忙的财务管理，让商人的生活变得更轻松。 Munim 具有简单易用的界面，适合所有类型的企业，包括中小型企业 (SME)、大型企业，甚至初创企业。您可以在同一帐户中创建不同的用户，并根据他们在业务组织中的角色为他们分配不同的权限。
Zybra
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快速简单，适合您企业的 GST 会计软件。印度增长最快的中小微企业会计软件和应用程序。
Xledger
xledger.net
Xledger 是市场上自动化程度最高的财务 ERP 解决方案 - 被 60 个国家/地区的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基于云 - 专为希望利用最佳实践和自动化来改进业务流程的雄心勃勃的组织而设计。 Xledger 在自动化、可扩展性和业务洞察力方面脱颖而出。 Xledger 的创始人致力于通过提供开箱即用的解决方案来简化业务管理并降低复杂性，该解决方案可根据每个客户的需求进行配置并围绕最佳实践构建。 Xledger基于配置而不是定制，这意味着每个客户都可以无缝升级到系统的最新版本。 Xledger 提供核心会计（GL、AP、AR）、付款处理（支票打印、ACH、电汇）、现金管理、计费和发票、时间表、费用报告、预算和预测、收入确认、固定资产会计、库存管理、采购、捐赠管理、项目会计、基金会计、CRM、薪资、文件管理和财务报告功能。用户可以访问 GL 分析、深入分析功能、实时信息报告、图表、仪表板、KPI 以及各种商业智能和分析工具。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式，根据订阅者管理的公司实体的类型和数量，通过订阅出售。其产品应用于 180 多个国家。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Finaloop
finaloop.com
Finaloop 完全自动化电子商务品牌的记账。我们是唯一专为电子商务定制的、实时且 100% 准确的簿记解决方案，让您可以永远告别簿记员。
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai 是一款人工智能软件，旨在简化会计和应付账款操作。其主要功能包括自主发票处理，利用人工智能将应付账款处理提升到一个新的水平，从而大幅提高生产力。 该软件还具有审批流程和采购订单 (PO) 匹配功能，可通过检测多行发票和 PO 之间的差异来提高效率。 Vic.ai 还提供支付功能，可以将应付账款部门转变为利润中心，从而节省时间、提供折扣并降低欺诈风险。 该软件提供 ERP 集成，允许通过开放 API 和通用数据模型从任何 ERP 系统获取主数据和其他信息。 这使财务领导者能够灵活地将 Vic.ai 集成到他们现有的工作流程中。 Vic.ai 配备处理洞察力，提供有关应付账款流程、业务趋势和团队绩效的实时分析洞察力，从而实现明智的决策。 它对商业、保险、酒店、房地产和教育等各个行业的企业和中端市场企业都有吸引力。 这种适应性说明了工具的多功能性。
Vencru
vencru.com
无需复杂的电子表格即可计算您的利润。 Vencru 是一款免费的发票和会计软件，让您可以在一个地方轻松查看您的销售、客户、库存和业务报告。
TrulySmall
trulysmall.com
一款节省时间的会计应用程序，可以为小企业主自动执行记账任务。 Kashoo 使用机器学习对银行和信用卡交易的费用进行分类和核对，并一键提供准确、完整和实时的报告。除了自动对账之外，Kashoo 还提供 OCR 和收据匹配功能。只需将收据图像放入收件箱，Kashoo 就会自动将其与交易进行匹配。
Striven
striven.com
您的业务处于最佳状态。 Striven 是一款一体化业务管理软件，提供您增加收入、高效工作和改进运营所需的一切。 Striven 是一个完整的软件解决方案 - 我们将会计、销售、项目、管理和报告所需的所有核心功能组合到一个简单的系统中。简化、统一、繁荣。有了 Striven，您将不再需要单独且未连接的软件应用程序。最后，您可以在任何地方、任何设备上运行整个业务。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供关键财务数据的实时可见性。 我们的云原生会计软件和 API 可帮助组织管理其分布式运营和资产。这包括功能齐全的总账、应收账款、应付账款、库存管理、加密资产管理等。
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以轻松、清晰地以数字方式归档文档。我们的会计软件会自动为您创建收入盈余发票。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
QuickFile
quickfile.co.uk
适合英国企业的免费会计和簿记软件。 QuickFile 在云端运行，使用简单且免费，适合中小型帐户。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
LedgerSync
ledgersync.com
面向会计师和簿记员的 LEDGERSYNC 连接到客户的信用卡和银行信息源，允许在一个仪表板中完整收集交易、支票图像、存款、收据和报表。
Zahir Software
zahiraccounting.com
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Nubooks
nubooks.io
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Dappr
dappr.com
使用 Dappr 在一个地方开始并经营您的业务。组建您的 LLC 或 C 型企业、获取支票账户、设置会计、运行工资单、发送发票等等。 Dappr 是您唯一需要的平台！
bluesheets
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Bluesheets 位于您的业务系统之上，将它们与您的会计工具连接起来，并自动化现有的工作流程。你不需要改变任何事情。
Binery
binery.co
BINERY 是面向初创公司和中小企业的技术支持会计解决方案，提供无忧且经济实惠的体验。通过 BINERY 的记账服务，我们将为您提供损益表以及每个月末的资产负债表。 BINERY 还将从分析您的银行对账单到核对您的账户，让您的财务记录保持最新。
Tripletex
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体验智能、完整的在线会计程序的好处。 ✓ 无缝集成模块 ✓ 包含支持 ✓ 立即免费试用！
Reviso
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Reviso 是一款面向小型企业和簿记员的云会计软件。进行在线发票、银行对账和簿记。立即免费试用。
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Enterpryze 是一家面向中小企业的业务管理解决方案的全球开发商、创新者和供应商。 实现业务盈利所需的所有工具： * Enterprise 使您可以从一处运行会计、库存、CRM、服务管理等 * 在一处管理库存、客户和供应商 * 集成和自动化会计以提供准确的报告 * 设置简单。注册并开始使用
myBillBook
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My BillBook 是一款适用于小型企业的印度简单 GST 计费、发票和库存管理软件和应用程序。该软件是完全可定制的，其功能可满足任何企业的不同需求。
ProfitBooks
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ProfitBooks 是一款用户友好的会计软件，旨在简化小型企业和自由职业者的计费和财务管理。 ProfitBooks 提供可定制的发票模板、在线收款以及轻松跟踪应付账款和应收账款等功能，帮助用户简化会计流程并改善现金流——所有这些都是免费的。
Moneypex
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Moneypex 是基于云的会计软件，专为满足您的所有业务需求而设计。它先进的费用管理功能可帮助您像专业人士一样管理您的公司。 ✓ 无限制免费发票 ✓ 生成报告 ✓ 银行对账 ✓ 发送付款提醒 ✓ 符合 MTD 的增值税申报表 ✓ 清晰的损益表 ✓ 扫描和上传批量发票 ✓ 管理项目融资 ✓ 发送经常性账单和发票 ✓ 专业发票模板
CheckMark
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CheckMark Multiledger 是一款适用于 Mac 和 Windows 的多用户、跨平台会计软件。它使用简单且适合小型企业负担得起。借助 CheckMark Multiledger，您可以减少记账时间，而将更多时间用于经营业务。凭借其全方位的会计功能，包括应收账款、应付账款和库存，CheckMark Multiledger 使企业能够减少簿记时间，而将更多时间专注于业务运营。 CheckMark Multiledger 维护过去一年的完整交易历史记录，并允许对当年任何月份的交易进行修改和调整。它还包括一组财务报告，例如会计科目表、试算表、资产负债表、损益表等。 CheckMark Multiledger 的多用户功能允许最多 10 个用户访问共享卷上的公司文件。 CheckMark MultiLedger 是一款适用于小型企业的综合会计软件，提供您高效管理运营所需的一切。是时候通过 MultiLedger 升级您的业务并使其更上一层楼了。
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Cryptoworth 帮助各种规模的企业自动化其后台加密会计任务。同步 130 多个区块链和 1,000 多个来源。解锁可靠的数字资产财务控制。轻松优化加密资产管理。 Cryptoworth 提供： - 加密会计解决方案 - 数字资产资金管理解决方案 - DeFi 解决方案 - NFT 解决方案 - 质押解决方案 - AR/AP 解决方案 - GameFi 解决方案 - API 解决方案
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通过 Vyapar 专业管理您的业务。使用最好的软件来满足您的计费、库存和会计需求。成为信任 Vyapar 的印度 1 Cr+ 中小企业的一部分。
Rillet
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Rillet 是一款面向中端市场软件公司的会计系统。它具有发票、收入确认（固定和使用）以及关键的 SaaS 报告，例如 ARR、NRR 或内置的 SaaS P&L。Rillet 还跨堆栈集成了与 Stripe、Salesforce、Hubspot 和许多其他费用的本机连接，银行、工资和税务方面。
FloQast
floqast.com
FloQast 是一家由会计师为会计师创建的财务和会计运营平台提供商，使组织能够实现卓越的会计运营。 FloQast 受到 2,600 多个会计团队（包括 Twilio、洛杉矶湖人队、Zoom 和 Snowflake）的信赖，它增强了会计团队的工作方式，使客户能够简化和管理财务结算、财务和会计运营以及合规计划。借助 FloQast，团队可以利用 AI 技术的最新进展来管理月末结算的各个方面，减轻合规负担，做好审计准备，并提高整个财务职能的准确性、可见性和协作。 FloQast 在所有用户评论网站上始终被评为第一名。请访问 FloQast.com 了解更多信息。
Dailybiz
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Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
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Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，使您的项目按计划进行并符合预算。 CRM 在一处管理您的客户及其项目。使用您的所有注释、联系人、费率和标签创建独特的客户档案。邀请您的客户访问您的品牌客户门户，他们可以访问您与他们共享的项目、文档和链接。
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FreeAgent 是一款屡获殊荣的在线会计软件，专为满足小型企业、自由职业者及其会计师的需求而设计。 FreeAgent 帮助企业管理日常管理，从管理费用和运行完全符合 RTI 要求的工资单，到创建和发送具有专业外观的估算和发票。它还允许企业跟踪他们的现金流和盈利能力，显示谁欠他们钱 - 以及多少钱！ FreeAgent 还具有个性化的“纳税时间表”，其中包含即将到来的截止日期和应付金额，以及轻松提交增值税、RTI 工资单的功能，以及直接向 HMRC 提交自我评估纳税申报表（对于个体经营者和有限公司董事）。目前，大约有 100,000 名客户使用 FreeAgent 来简单地管理他们的企业帐户，没有令人困惑的会计术语，并且有友好的支持会计师团队随时帮助他们保持正轨。
Bean Cruncher
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Bean Cruncher 在线会计软件价格实惠、易于使用，可在 PC、Mac、iPad、Android 和 Blackberry 上运行，并包括记账和报税支持。专为建筑公司、贸易、专业人士、科学和高科技公司以及医疗保健服务而设计。无限成长。是的，确实无限。包括无限的用户、公司等等！完全安全：256位SSL加密，不使用开源，我们有24/7现场安全。
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Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月投入商用。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
Aliaddo
aliaddo.com
我们提供的云软件服务为许多不同行业和规模的公司提供了差异化的竞争优势。 Aliaddo 一直致力于在我们的软件的所有设计和构建过程中保持最佳质量水平，以便提供世界一流的服务，它还在所有实施和售后服务过程中制定了支持和配合的质量政策。以便我们的客户得到技术公司的必要支持，支持他们日复一日的成长。
Akounto
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Akounto 是一款基于云的会计和簿记软件，旨在帮助和管理企业财务数据。管理您的财务可能确实令人难以承受 - 为此，Akounto 会为您提供支持！借助 Akounto，您可以在旅途中掌握您的现金流，只需将您的银行账户链接到 Akounto 仪表板即可享受与您的业务的无缝连接。 Akounto 是您可靠的合作伙伴，可满足您所有的会计和簿记需求和解决方案。
Akaunting
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Akaunting 是一款面向小型企业和自由职业者的免费开源在线会计软件。从发票到费用跟踪再到会计，Akaunting 免费提供您在线管理资金所需的所有工具。由于其模块化结构，Akaunting 为用户和开发人员提供了一个很棒的应用程序商店。功能 - 客户管理 - 供应商管理 - 库存管理 - 轻松开具发票 - 可计费费用 - 库存管理 - 银行账户 - 多币种 - 多公司 - 强大的报告 - 客户端 - 无限附件 - 交易类别 - 税率 - App Store - 多语言面板 - 细粒度权限
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。 Acumatica Cloud ERP 为中小型企业在数字经济中蓬勃发展提供一流的功能。其工作流程涵盖全套业务管理应用程序，并采用开放 API 构建，可与其他关键软件快速集成。其基于使用的资源许可收费，而不是按用户收费，其面向未来的平台可推动价值并提供灵活性、效率和远程协作。
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ 屡获殊荣的中端市场云会计软件被全球 4,000 家公司和普华永道 (PwC)、BDO 和致同会计师事务所 (Grant Thornton) 等会计事务所使用。 AccountsIQ 简化了财务部门捕获、处理和报告多个地点业务结果的方式。 AccountsIQ 专为云而构建，非常适合通过子公司、收购或特许经营模式在本地或国际上发展的动态企业，支持随时随地处理，同时允许轻松集中控制和合并结果报告。其独特的整合引擎以及与其他应用程序集成的能力使其易于扩展。功能一览： - 强大的 3 级总帐结构 - 多维分析（报告多达 6 个维度，例如部门、部门、项目等） - 深入到交易级别 - 功能丰富的日记帐管理器、应收帐款和应付帐款 -集团和实体的全面整合 - 完整的应收账款和应付账款合并销售和采购 - 固定资产登记 - 应付账款自动化 - 公司间交易、充值和多币种会计 - 使用移动应用程序进行数字工作流程审批 - 包含 250 份可编辑参数的报告套件 - 管理报告包和仪表板 合规性 - 使税务数字化：包括集团增值税申报 - 完整的用户分析和用户审计跟踪 - 安全支付 - 期间管理 数字化连接 - 报表源和自动对账 - 开放 API - 经批准后自动批量付款 - Excel 添加 -用于定制分析的 In 和 Power BI 连接
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge Pro 是一款功能强大、易于使用的小型企业会计软件，适用于 Mac 和 Windows 桌面。提供 30 天免费试用。借助 AccountEdge Pro，企业主可以组织、处理和报告其财务信息，以便他们可以专注于自己的业务。其功能集旨在让用户能够处理业务的各个方面，包括会计、综合工资、销售和采购、联系人管理、库存跟踪、在线订单、时间计费等。 AccountEdge 旨在与所有类型的中小型企业合作。它供销售、构建和管理库存项目、提供专业服务或按项目时间计费的公司使用。主要功能 发票销售是您业务的重要组成部分。创建并发送产品、服务或时间的客户发票，并跟踪未结销售的付款状态。费用 管理采购和费用可帮助您跟踪库存和间接费用。 AccountEdge 使您能够管理供应商、付款和经常性交易。 银行业务 银行业务可帮助您根据需要详细管理资金进出。借助集成的银行信息和自动匹配，核对您的账户变得轻而易举。 薪资 您的员工是您最重要的资产，通过跟踪他们的工资、应计费用和费用来保持合规性对于您的业务至关重要。通过我们可选的工资服务，您将始终使用最新的工资税表进行准确处理。 库存 库存跟踪可帮助您管理商品和服务，并按位置跟踪其库存，以确保您手头或订单中有足够的产品来帮助满足客户需求。 会计 您的会计科目表是财务报告的核心。维护您的总账和预算，创建财务报告以帮助您监控业务并做出明智的决策。 联系人管理 联系人管理可帮助您与潜在客户、客户、供应商和员工保持良好的关系。将所有详细信息保存在一处，以便在销售、采购和营销活动中更轻松地使用。 时间跟踪 如果您的工作是基于项目或工作的，那么销售时间和跟踪正在进行的工作至关重要。使用考勤表或活动单创建自定义计费费率并跟踪员工的时间。 数据管理 通过轻松导入和导出、屏幕分析、数百个软件报告和 PowerBI 导出来轻松管理您的数据，以进一步了解您的运营情况。
Mister Compta
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Mister Compta 是一款面向法国企业的在线会计工具。它包括税务管理、银行对账和专家模拟。