会计软件 - 最热门应用 - 塞拉利昂

AccountEdge

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AccountEdge Pro 是一款功能强大、易于使用的小型企业会计软件，适用于 Mac 和 Windows 桌面。提供 30 天免费试用。借助 AccountEdge Pro，企业主可以组织、处理和报告其财务信息，以便他们可以专注于自己的业务。其功能集旨在让用户能够处理业务的各个方面，包括会计、综合工资、销售和采购、联系人管理、库存跟踪、在线订单、时间计费等。 AccountEdge 旨在与所有类型的中小型企业合作。它供销售、构建和管理库存项目、提供专业服务或按项目时间计费的公司使用。主要功能 发票销售是您业务的重要组成部分。创建并发送产品、服务或时间的客户发票，并跟踪未结销售的付款状态。费用 管理采购和费用可帮助您跟踪库存和间接费用。 AccountEdge 使您能够管理供应商、付款和经常性交易。 银行业务 银行业务可帮助您根据需要详细管理资金进出。借助集成的银行信息和自动匹配，核对您的账户变得轻而易举。 薪资 您的员工是您最重要的资产，通过跟踪他们的工资、应计费用和费用来保持合规性对于您的业务至关重要。通过我们可选的工资服务，您将始终使用最新的工资税表进行准确处理。 库存 库存跟踪可帮助您管理商品和服务，并按位置跟踪其库存，以确保您手头或订单中有足够的产品来帮助满足客户需求。 会计 您的会计科目表是财务报告的核心。维护您的总账和预算，创建财务报告以帮助您监控业务并做出明智的决策。 联系人管理 联系人管理可帮助您与潜在客户、客户、供应商和员工保持良好的关系。将所有详细信息保存在一处，以便在销售、采购和营销活动中更轻松地使用。 时间跟踪 如果您的工作是基于项目或工作的，那么销售时间和跟踪正在进行的工作至关重要。使用考勤表或活动单创建自定义计费费率并跟踪员工的时间。 数据管理 通过轻松导入和导出、屏幕分析、数百个软件报告和 PowerBI 导出来轻松管理您的数据，以进一步了解您的运营情况。