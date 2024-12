会计软件 - 最热门应用 - 马来西亚

Wave

waveapps.com

Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件,专为拥有 1-9 名员工的企业而设计,随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年,Wave 开始涉足金融服务领域,最初推出 Payments by Wave(信用卡处理)和 Payroll by Wave,随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave,该服务现已停止。