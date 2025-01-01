账户数据管理软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
帐户数据管理软件在整个基于帐户的营销 (ABM) 流程中有效管理潜在客户数据方面发挥着至关重要的作用。它确保销售和营销团队能够实时了解目标客户，使他们能够做出明智的决策并采取适当的行动。 为了使 ABM 策略取得成功，销售人员需要清楚地了解每个潜在客户在渠道中的位置以及他们转化为客户的可能性。帐户数据管理系统作为一个集中平台，用于在销售和营销团队之间记录和交流所有相关帐户信息。这有助于无缝协作并确保两个团队的工作保持一致。 通过部署帐户数据管理软件，营销和销售部门可以最大限度地提高营销活动的效率。它简化了信息流，增强了沟通，并最终带来了更有效的营销活动。该软件是优化营销和销售团队之间的协调和协同作用的重要工具，最终为组织带来更好的结果。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
People.ai
people.ai
People.ai是一款收入情报平台，集成AI技术，帮助企业销售团队优化销售流程和管理管道。提供实时销售活动和潜在客户的见解。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly是一款支持基于账户的营销和销售的软件，通过CRM、账户管理和自动化工具帮助企业提升销售和客户参与度。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一个B2B潜在客户管理平台，提供潜在客户匹配和分配，帮助企业提高销售效率，支持与CRM系统集成。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr是一个B2B联系人数据平台，为销售人员、市场营销人员和开发者提供高质量的联系人数据，包括实时邮箱验证和手机号码。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
Owler
owler.com
Owler是一个商业智能平台，为用户提供实时公司信息和竞争情报，支持前景研究和市场分析。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor 是一款销售智能平台，帮助企业识别匿名网站访问者，跟踪潜在客户，优化营销策略，提升销售效率。
xiQ
xiqinc.com
xiQ是一个基于个性探索的销售与营销平台，利用神经科学、心理学和AI来洞察买家心理，提供个性化销售支持和实时内容。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Keyplay
keyplay.io
Keyplay 是一款帮助企业精确选择、跟踪和管理理想客户帐户的工具，支持与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Influ2
influ2.com
Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。
Groove
groove.co
Groove是一个销售互动平台，帮助销售领导者通过自动化提高效率，服务超过75,000名用户。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io是一个智能潜在客户数据平台，为B2B销售和营销团队提供正确企业中目标人员的电子邮件和电话号码，帮助提高潜在客户质量。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B潜在客户生成和数据丰富平台，帮助企业更高效地发现和管理业务联系信息。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale帮助销售团队通过自动化销售意图，提高潜在客户生成和成交率，优化CRM，支持市场营销和ABM活动。
Bombora
bombora.com
Bombora是一个B2B意图数据平台，通过分析企业研究主题的活动，帮助营销和销售团队优先目标客户并优化沟通策略。
Koncert
koncert.com
Koncert是一个AI驱动的销售平台，提供拨号工具、销售序列和分析功能，旨在提高销售效率和业绩。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
Openprise
openprisetech.com
Openprise是一个无需编码的数据自动化平台，通过数据集成和优化流程，提高销售和营销人员的效率，支持灵活的业务运营。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu提供铅评分和管理工具，结合各种数据帮助B2B组织优化销售策略，提高销售效率。支持与CRM系统集成。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一个客户数据管理和分析平台，帮助企业整合和分析客户互动，以优化营销和销售策略。
Madison Logic
madisonlogic.com
麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。